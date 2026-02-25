loader
Ordonanţele de urgenţă privind reforma administraţiei publice şi relansarea economică, adoptate

publicat: Miercuri, 25 Februarie 2026
Guvernul a adoptat, în ședință extraordinară, pachetul de ordonanțe de urgență vizând reforma administrației publice și relansarea economică. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că măsurile urmăresc eficientizarea aparatului bugetar și așezarea economiei pe baze sănătoase, însă pachetul legislativ include și măsuri compensatorii care generează deja controverse.

 

Executivul mizează pe o creștere economică sustenabilă începând din vara acestui an, prin implementarea unor scheme de sprijin ce vor acționa ca ancore în domenii-cheie. Potrivit premierului Ilie Bolojan, noile reglementări vin să completeze cadrul fiscal-bugetar pentru a stimula investițiile în anii următori.

În paralel, reforma administrativă vizează o reducere drastică a cheltuielilor: în administrația locală se urmărește eliminarea a 10% din posturile ocupate, în administrația centrală cheltuielile salariale vor fi diminuate cu 10%, vor fi demarate audituri de personal pentru a identifica și elimina cheltuielile nejustificate.

Proiectul promite mecanisme concrete pentru susținerea autorităților locale.

Deși Sănătatea, Educația, Cultura și sistemul de Apărare sunt exceptate de la tăierile directe, Guvernul a introdus o serie de măsuri compensatorii care au stârnit deja nemulțumiri în rândul categoriilor vizate, precum eliminarea sporului de doctorat, majorarea vârstei de pensionare pentru cadrele militare și salarizarea pe criterii de performanță în spitalele publice.

O modificare de ultim moment în textul ordonanței este eliminarea prevederii care permitea suspendarea permisului de conducere pentru neplata amenzilor rutiere în termen de 90 de zile.

Premierul a subliniat că în lunile următoare vor fi adoptate normele specifice pentru fiecare domeniu de activitate prevăzut în reforma de relansare.

Tag-uri: guvernul bolojan, reforma administratiei, relansare economică, sedinta de guvern, TVR INFO

