România, în topul vitezei de îndatorare în cadrul Uniunii Europene

TVRINFO

În ultimul an, datoria externă totală a crescut cu aproximativ 24 de miliarde de euro, atingând nivelul de 227 de miliarde de euro.

Datele oficiale publicate de Banca Națională a României indică o accentuare a dependenței economiei naționale de finanțarea externă. Această evoluție pune o presiune constantă asupra stabilității financiare a țării, în condițiile în care o pondere semnificativă din veniturile bugetare este direcționată către serviciul datoriei.

Analiza structurii acestor obligații financiare evidențiază faptul că aproximativ 80% din sumă este reprezentată de datoria pe termen lung. Aceasta a înregistrat un avans de 15% într-un singur an, ceea ce implică asumarea unor plăți eșalonate pe perioade mari de timp. În timp ce componenta pe termen scurt a rămas relativ constantă, împrumuturile pe perioade îndelungate au devenit principala sursă de finanțare a deficitelor, condiționând bugetele publice pentru exercițiile financiare viitoare.

În contextul Uniunii Europene, deși state precum Grecia, Italia sau Franța raportează volume brute de datorie care depășesc 100% din Produsul Intern Brut, România se distinge prin ritmul de îndatorare. O provocare suplimentară este reprezentată de costurile de finanțare; România se împrumută la dobânzi superioare celor plătite de statele din zona euro. Această diferență face ca o parte considerabilă din taxele colectate să fie alocată exclusiv acoperirii dobânzilor, limitând fondurile disponibile pentru investiții în infrastructură sau sănătate.

Impactul acestui fenomen asupra populației este resimțit prin presiunea exercitată asupra cursului de schimb. Menținerea unei datorii externe ridicate poate slăbi moneda națională, generând scumpiri ale produselor importate. Totodată, gradul ridicat de îndatorare publică restrânge spațiul de manevră al statului în cazul unor șocuri economice, lăsând consumatorii expuși în fața inflației și determinând creșterea costurilor pentru creditele bancare private.

Anul 2026 începe sub semnul unei poveri financiare care impune o disciplină bugetară strictă. Principala dificultate a decidenților va fi echilibrarea necesarului de investiții cu nevoia de a reduce viteza de împrumut, într-un mediu internațional în care accesul la capital devine tot mai costisitor pentru economiile cu risc ridicat.

