Starea Nației revine la TVR

PROMO TVR1

Dragoș Pătraru va prezenta Starea Nației în fiecare joi, după Telejurnalul orei 19.00. Noutăți de primăvară în programele TVR.

Telespectatorii Televiziunii Publice vor putea urmări, din nou, emisiunea Starea Nației la TVR 1, începând din 19 martie, în fiecare joi, de la ora 20.00.

Dragoș Pătraru revine pe micul ecran cu emisiunea care a înregistrat performanțe de audiență la TVR în perioadele în care a mai fost prezentă în oferta Televiziunii Publice, 2014-2016, respectiv 2017-2018.

Această colaborare implică zero costuri din partea TVR, echipa Starea Nației urmând să pună la dispoziția Televiziunii Române, cu titlu gratuit, în fiecare săptămână, câte o ediție a emisiunii. Producția va fi disponibilă la TVR exclusiv on air.

Prin această colaborare cu Starea Nației, Televiziunea Română are ca obiectiv promovarea conținutului relevant în grila postului TVR 1, după Telejurnalul orei 19.00, într-o producție bine documentată, menită să îi ajute pe oameni să ia decizii în cunoștință de cauză, sancționând abuzul de putere și derapajele de la democrație. Astfel, cunoscutul om de televiziune Dragoș Pătraru se va reîntâlni cu telespectatorii TVR pentru a face o analiză a principalelor evenimente ale săptămânii în aceeași cheie care a făcut Starea Nației unul dintre cele mai puternice branduri media din țara noastră.

Totodată, Dragoș Pătraru și-a exprimat disponibilitatea de a participa, pe viitor, și la alte proiecte editoriale marca TVR.

Primăvara aduce și alte schimbări în grilele TVR: programele matinale vor fi recalibrate, Telejurnal Matinal va fi difuzat exclusiv pe TVR INFO, iar pe TVR 1 vom avea un nou matinal de week-end.

De luni până vineri, de la 07.00 la 10.00, la postul postul de știri al Televiziunii Române, vă veți începe ziua cu Laura Fronoiu și Marius Popa, gazdele matinalului TVR INFO, iar TVR 1 pregătește o surpriză telespectatorilor în diminețile de week-end.