loader
Foto

Starea Nației revine la TVR

publicat: Joi, 12 Martie 2026

PROMO  TVR1 

Dragoș Pătraru va prezenta Starea Nației în fiecare joi, după Telejurnalul orei 19.00. Noutăți de primăvară în programele TVR.

 

Telespectatorii Televiziunii Publice vor putea urmări, din nou, emisiunea Starea Nației la TVR 1, începând din 19 martie, în fiecare joi, de la ora 20.00.

Dragoș Pătraru revine pe micul ecran cu emisiunea care a înregistrat performanțe de audiență la TVR în perioadele în care a mai fost prezentă în oferta Televiziunii Publice, 2014-2016, respectiv 2017-2018.

Această colaborare implică zero costuri din partea TVR, echipa Starea Nației urmând să pună la dispoziția Televiziunii Române, cu titlu gratuit, în fiecare săptămână, câte o ediție a emisiunii. Producția va fi disponibilă la TVR exclusiv on air.

Prin această colaborare cu Starea Nației, Televiziunea Română are ca obiectiv promovarea conținutului relevant în grila postului TVR 1, după Telejurnalul orei 19.00, într-o producție bine documentată, menită să îi ajute pe oameni să ia decizii în cunoștință de cauză, sancționând abuzul de putere și derapajele de la democrație. Astfel, cunoscutul om de televiziune Dragoș Pătraru se va reîntâlni cu telespectatorii TVR pentru a face o analiză a principalelor evenimente ale săptămânii în aceeași cheie care a făcut Starea Nației unul dintre cele mai puternice branduri media din țara noastră.

Totodată, Dragoș Pătraru și-a exprimat disponibilitatea de a participa, pe viitor, și la alte proiecte editoriale marca TVR.

Primăvara aduce și alte schimbări în grilele TVR: programele matinale vor fi recalibrate, Telejurnal Matinal va fi difuzat exclusiv pe TVR INFO, iar pe TVR 1 vom avea un nou matinal de week-end.

De luni până vineri, de la 07.00 la 10.00, la postul postul de știri al Televiziunii Române, vă veți începe ziua cu Laura Fronoiu și Marius Popa, gazdele matinalului TVR INFO, iar TVR 1 pregătește o surpriză telespectatorilor în diminețile de week-end.

Tag-uri: dragos patraru, noutati, starea natiei, TVR

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Echipa națională de bob a României deschide noul sezon „Rețeaua de Idoli”

  PROMO     TVR2   TVRI 

Echipa națională de bob a României deschide noul sezon „Rețeaua de Idoli”

Din 16 martie, ora 20:00, Irina Păcurariu revine la TVR 2 cu povești reale și oameni autentici, ale căror performanțe s-au construit departe de ...

Paradoxul justiției românești: Doi criminali de război condamnați pentru Holocaust rămân reabilitați, în ciuda unei hotărâri CEDO (EXCLUSIV)

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Paradoxul justiției românești: Doi criminali de război condamnați pentru Holocaust rămân reabilitați, în ciuda unei hotărâri CEDO (EXCLUSIV)

Din 2024, România nu mai poate reabilita memoria criminalilor de război, potrivit unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Cu ...

Un nou sezon

  RECOMANDARI     TVR1 

Un nou sezon "Vorbeşte corect!”, la TVR 1

Din 16 martie, în fiecare zi de luni până vineri, la ora 7:55, realizatorii emisiunii „Vorbeşte corect!” continuă să ne convingă, la TVR 1: ...

Optimile Ligii Campionilor la fotbal

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Optimile Ligii Campionilor la fotbal

Spectacolul fotbalistic din Champions League a revenit în forță la mijlocul lunii martie, odată cu desfășurarea primei manșe a optimilor de finală.

SRI menține nivelul 2 de alertă, precaut, din cele 4 posibile

  TVRINFO     TVRINFO 

SRI menține nivelul 2 de alertă, precaut, din cele 4 posibile

Prezența militară a Statelor Unite în România urmează să fie consolidată prin dislocarea a câteva sute de militari, avioane cisternă și drone de ...

Războiul nevăzut al artei, în documentarul „Pe urmele traficanţilor de artă”, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Războiul nevăzut al artei, în documentarul „Pe urmele traficanţilor de artă”, la TVR Cultural

An de an, mii de obiecte sunt furate din siturile arheologice - o activitate internaţională la fel de profitabilă precum traficul de arme şi de ...

40 de ani de geniu: de la „Glory” la „The Equalizer”. Documentarul care descifrează fenomenul Denzel Washington, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

40 de ani de geniu: de la „Glory” la „The Equalizer”. Documentarul care descifrează fenomenul Denzel Washington, la TVR 1

Filmul documentar „ Denzel Washington: un model american” , realizat de ARTE, regizat de Sonia Dauger și produs de Brainworks, reia rolurile și ...

“Selfie”: Tiana Momirov| VIDEO

  RECOMANDARI     TVR3 

“Selfie”: Tiana Momirov| VIDEO

„Îmi doresc să conving toate femeile să-și acorde mai mult timp și apreciere”, spune Tiana Momirov. Aflăm cum reușește, joi, 12 martie, de la ...

Care e preţul dezvoltării urbane? Documentarul „Matache 2.0” se vede la TVR CULTURAL

  FILM     TVRCULTURAL 

Care e preţul dezvoltării urbane? Documentarul „Matache 2.0” se vede la TVR CULTURAL

Purtând semnătura regizorului Dragoș Lumpan, „Matache 2.0” este o investigaţie atentă, dar şi emoţională, asupra transformărilor urbane şi ...

E justificată temerea că ar fi început Al Treilea Război Mondial? În dezbatere la ‟Breaking Fake News”, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

E justificată temerea că ar fi început Al Treilea Război Mondial? În dezbatere la ‟Breaking Fake News”, pe TVR 1

Vineri, 13 martie 2026, ora 16.45, la TVR 1, jurnalistul Marian Voicu şi invitatul său, Cristian Gomboş, jurnalist, Radio România, discută ...

Un adevăr interzis: foametea din Ucraina, în documentarul de la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Un adevăr interzis: foametea din Ucraina, în documentarul de la TVR INFO

Reconstituirea uneia dintre cele mai dramatice tragedii din istoria secolului XX – Holodomor, foametea provocată în Ucraina sovietică - în ...

În inima gigantului mărilor: viaţa pe portavionul Charles de Gaulle, în premieră, la TVR 1

  FILM     TVR1 

În inima gigantului mărilor: viaţa pe portavionul Charles de Gaulle, în premieră, la TVR 1

Cum e viaţa de zi cu zi pe un „oraşul plutitor” cu 2.000 de locuitori, cu zile ritmate de decolările şi aterizările avioanelor de vânătoare ...

Antrenorii cu mentalitate flexibilă, un ideal în sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Antrenorii cu mentalitate flexibilă, un ideal în sport

Antrenorii care adoptă o mentalitate flexibilă îndeplinesc un rol determinant în progresul sportivilor, reușind să creeze un mediu de pregătire ...

Inteligența artificială, o condiție pentru a rămâne relevant pe piața muncii

  TVRINFO     TVRINFO 

Inteligența artificială, o condiție pentru a rămâne relevant pe piața muncii

Profesiile contemporane traversează o transformare radicală, marcând trecerea de la exercitarea individuală a sarcinilor către un model de ...

Johnny Depp şi Morgan Freeman, în thrillerul SF „Viaţă după moarte”, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Johnny Depp şi Morgan Freeman, în thrillerul SF „Viaţă după moarte”, la TVR 1

Inteligenţă artificială cu propria conştiinţă – este ceea ce proiectează personajul interpretat de Johnny Depp în filmul ce poate fi urmărit pe ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate