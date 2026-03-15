loader
Foto

Galerie foto

Steven Spielberg - bărbatul şi copilul. Portretul unui cineast celebru, la TVR 1

publicat: Duminică, 15 Martie 2026

PROMO  TVR1 

Este Spielberg prea faimos pentru a fi cunoscut cu adevărat? Documentarul „Steven Spielberg - bărbatul şi copilul”, producţie Franţa 2024, încearcă să dezvăluie tainele unui regizor pe cât de discret, pe atât de cunoscut. Îl urmărim la TVR 1 marţi, 17 martie, de la ora 22.00.  

 

Una dintre cele mai influente personalități din istoria cinematografiei, Steven Spielberg este cel mai cunoscut regizor de la Hollywood și unul dintre cei mai bogați cineaști din lume. Are un număr impresionant de succese comerciale, dublate şi de aprecierea criticii, fie ca regizor, producător sau scenarist, de la lansarea blockbusterului Jaws (în 1975), și a contribuit mai mult decât oricine altcineva la definirea cinematografiei comerciale de la mijlocul anilor 1970.

Cineast precoce și talentat, Steven Spielberg și-a lăsat amprenta asupra cinema-ului mondial. Atât producător, cât și magnat de la Hollywood, s-a impus drept cel mai mare furnizor de blockbustere din lume, fiind unul dintre principalii actori cheie ai industriei cinematografice. Cu toate acestea, munca sa este mai personală decât ar putea părea la prima vedere. Teroarea pe care a simțit-o de-a lungul copilăriei sale se regăseşte în jocul primelor sale proiecte. Pe de o parte, frica de ocean (în „Fălci”), apoi frica de drumurile deșertice care străbat America („Duel”). Pe de altă parte, regizorul schimbă paradigma de la Hollywood, care tinde să-i reprezinte pe extratereștri ca pe niște creaturi ostile, atunci când în „Întâlniri de gradul trei” și în „E.T.” i-a asociat mai degrabă cu prietenul imaginar la care ar fi visat când era copil. O copilărie singuratică, marcată de agresiunea colegilor săi de clasă, Steven fiind singurul copil evreu din cartier.

Spielberg a eliberat şi transformat artistic acest iudaism îndelung reprimat atunci când, după numeroase succese, dar și multe eșecuri, a realizat „Lista lui Schindler”, un adevărat punct de cotitură în filmografia sa.

Însă cel mai profund secret al său, cel care bântuie majoritatea filmelor sale, va aștepta decenii întregi pentru ca Spielberg să-l confrunte și să-l pună în scenă, în “Fabelman”, lansat în 2022...

„E ca și cum ai construi o pictură. E ca și cum ai construi o imagine pe baza unor plăci. Știi cum așezi plăcile. Și când pui o mie de plăci împreună, acestea formează o singură față. Ai văzut acele echipe de portretiști și fețe de oameni. Și dacă te apropii de portret, sunt zeci de mii de portrete minuscule care alcătuiesc una, o singură mare față, un chip. Și asta înseamnă cu adevărat un film pentru mine”, mărturiseşte regizorul în documentarul ce-i este dedicat atunci când vorbeşte despre film.

Pe baza arhivelor rare, extraselor din filmele sale, dar şi al making of-urilor și interviurilor acordate de regizor de-a lungul întregii sale cariere impresionante, documentarul  „Steven Spielberg - bărbatul şi copilul” (STEVEN SPIELBERG, L’HOMME ET L’ENFANT, Franţa-Luxemburg-Elveţia, 2024), realizat de Michael Prazan, creionează portretul unui cineast la fel de faimos pe cât este de discret și dezvăluie cheia geniului și a filmografiei sale.

„Steven Spielberg - bărbatul şi copilul” (STEVEN SPIELBERG, L’HOMME ET L’ENFANT, Franţa-Luxemburg-Elveţia, 2024), realizator Michael Prazan, se vede la TVR 1 marţi, 17 martie, de la ora 22.00.

foto: via Selecţie Film TVR

Tag-uri: blockbusters, cineast faimos, documentar, magnat de la Hollywood, portret, producator, regizor celebru, TVR 1, „Steven Spielberg - bărbatul si copilul”

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate