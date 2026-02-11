loader
Foto

Proiectul-pilot privind evidența timpului de muncă al artiștilor, retras

publicat: Miercuri, 11 Februarie 2026
 TVRINFO 

Lumea artistică din România marchează o victorie temporară în urma tensiunilor cu Ministerul Culturii, după ce ministrul Demeter András a anunțat retragerea proiectului-pilot privind monitorizarea riguroasă a timpului de muncă pentru artiști.

 

Decizia a survenit în urma protestelor organizate în fața Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București și a reacțiilor vehemente din partea instituțiilor de spectacole din întreaga țară.

Proiectul care impunea artiștilor din instituțiile de spectacole din țară - teatre, opere, filarmonici - o monitorizare strictă a timpului de muncă, a întâmpinat reacții virulente venite din partea profesioniștilor din domeniu. Proiectul inițial obliga angajații să ponteze zilnic opt ore și să justifice lunar activitățile de pregătire desfășurate în afara sediului instituției.

Demeter András a explicat că a renunțat la acest demers pentru a evita transformarea artiștilor în subiecți ai unui experiment, după ce mai mulți actori și-au exprimat public nemulțumirea față de această abordare. Oficialul a recunoscut că orice soluție administrativă este ineficientă fără acordul și participarea activă a beneficiarilor, subliniind că munca grupului de specialiști din ultimele luni nu a reușit să obțină consensul necesar în breaslă.

În ciuda retragerii documentului pentru revizuire, Ministerul Culturii a precizat că problema de fond semnalată de Curtea de Conturi rămâne nerezolvată și necesită o soluție legală. Autoritățile urmează să solicite prorogarea termenului de aplicare a măsurilor de evidență a timpului de muncă și să extindă grupul de lucru pentru a include noi voluntari și experți. Deși ministrul a admis că nu există în prezent o variantă alternativă concretă, acesta a asigurat că dialogul va continua pentru găsirea unei forme optime de raportare.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: artişti, Demeter ANDRAS, Ministerul Culturii, munca artisti, proiect munca artisti, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

11 Februarie, 11:04

Demonstrații antiguvernamentale în Albania. Mai multe persoane au fost rănite după ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine

11 Februarie, 10:35

Judecătorii CCR au amânat pentru a cincea oară decizia privind legea pensiilor speciale. Noul termen, 18 februarie

11 Februarie, 10:14

The Guardian laudă România: “A decuplat creșterea economică de poluare mai rapid decât oriunde altundeva în Europa, poate chiar în lume”

11 Februarie, 09:29

Cel puțin patru persoane, printre care și copii, au murit în urma unui atac rus în apropiere de Harkov

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Proiectul-pilot privind evidența timpului de muncă al artiștilor, retras

  TVRINFO     TVRINFO 

Proiectul-pilot privind evidența timpului de muncă al artiștilor, retras

Lumea artistică din România marchează o victorie temporară în urma tensiunilor cu Ministerul Culturii, după ce ministrul Demeter András a anunțat ...

2026, noul 2016 ? Spațiul nesfârșit deasupra noastră și apropierea dintre noi

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

2026, noul 2016 ? Spațiul nesfârșit deasupra noastră și apropierea dintre noi

Este o încercare colectivă de a evada din prezent? Pentru mulți, 2016 reprezintă ultimul an al inocenței digitale. Oamenii prezenți în online par ...

„Sarmalele, mai mult decât mâncare: povestea unui muzeu născut din pasiune”

  LIFESTYLE     TVR.RO 

„Sarmalele, mai mult decât mâncare: povestea unui muzeu născut din pasiune”

Sarmaua nu este doar un preparat tradițional, ci un martor al istoriei culinare din spațiul românesc. Cosmin Dragomir, jurnalist gastronomic, ...

Determinare, sacrificiu și sprijinul familiei — drumul biatlonistului George Colțea către Milano–Cortina 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Determinare, sacrificiu și sprijinul familiei — drumul biatlonistului George Colțea către Milano–Cortina 2026

Pasiunea pentru sport a venit pentru George Marian Colțea aproape natural, încă din copilărie. Schi fond și biatlonul nu au fost doar ...

Daniel Cacina, despre muncă, echipă și curajul de a visa atunci când sari mai sus decât limitele

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Daniel Cacina, despre muncă, echipă și curajul de a visa atunci când sari mai sus decât limitele

În săriturile cu schiurile, totul se decide într-o fracțiune de secundă. Dar în spatele fiecărui zbor stau ani întregi de muncă, disciplină și ...

George Buta - de la joaca din copilărie și până la maturitatea sportivului care știe că performanța se clădește zi de zi

  TVRSPORT     TVRSPORT 

George Buta - de la joaca din copilărie și până la maturitatea sportivului care știe că performanța se clădește zi de zi

Pentru George Razvan Buta, biatlonul nu a început ca o promisiune de medalie sau ca un obiectiv olimpic. A început firesc, aproape inocent, „ca ...

Protest al primăriilor față de reforma administraţiei publice propusă de Guvern

  TVRINFO     TVRINFO 

Protest al primăriilor față de reforma administraţiei publice propusă de Guvern

Administrația locală din România se află într-o grevă de avertisment fără precedent care a paralizat activitatea în peste 1.500 de primării de ...

Vocea care a comentat 81 de sporturi și 15 Jocuri Olimpice: Vlad Bucurescu

  VEDETE     TVR1   TVRSPORT 

Vocea care a comentat 81 de sporturi și 15 Jocuri Olimpice: Vlad Bucurescu

De la Nagano 1998 la Milano–Cortina 2026, telespectatorii au trăit pasiunea comentatorului TVR pentru care rutina nu a existat niciodată

Din pasiune pentru sport: Paul Pepene la a cincea Olimpiadă

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Din pasiune pentru sport: Paul Pepene la a cincea Olimpiadă

Din Brașov la Milano-Cortina 2026, un drum lung presărat cu sacrificii și singura medalie de aur din istoria României la schi fond la un ...

Raul Flore, drumul unui vis care a început pe băncile școlii și ajunge la Jocurile Olimpice

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Raul Flore, drumul unui vis care a început pe băncile școlii și ajunge la Jocurile Olimpice

Povestea biatlonistului român care merge la Milano–Cortina 2026 cu rigoare, sacrificiu și sprijinul celor de acasă

Aniversare Victor Rebengiuc - TVR dedică o săptămână specială unuia dintre cei mai mari actori din istoria României

  PROMO     TVRCULTURAL   TVR3   TVR2   TVR1 

Aniversare Victor Rebengiuc - TVR dedică o săptămână specială unuia dintre cei mai mari actori din istoria României

Televiziunea Română va difuza o serie de programe dedicate lui Victor Rebengiuc – film, spectacole de teatru și interviuri memorabile, la TVR 1, ...

De ce continuă românii să fie nostalgici după comunism, deși cei mai mulți admit lipsurile și absența libertății din perioada totalitară

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

De ce continuă românii să fie nostalgici după comunism, deși cei mai mulți admit lipsurile și absența libertății din perioada totalitară

Cât timp românii nu vor pune semnul egalității între comunism și suprimarea libertății și cât timp prin anticomunism nu vor înțelege ...

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Orice pachet legislativ este perfectibil

  TVRINFO     TVRINFO 

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Orice pachet legislativ este perfectibil

Într-un exercițiu de asumare politică, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a admis că Guvernul a comis o eroare de strategie atunci când a ...

„Pentru un jurnalist pasionat de sport, Jocurile Olimpice rămân un vârf de carieră!”

  VEDETE     TVR1   TVRSPORT 

„Pentru un jurnalist pasionat de sport, Jocurile Olimpice rămân un vârf de carieră!”

Se pregăteşte pentru al optulea maraton din cariera lui de alergător, iar în aceste zile bifează a patra sa experienţă de comentator sportiv la ...

Milano Cortina 2026: hocheiul pe gheață, sportul vitezei absolute și al marilor confruntări

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Milano Cortina 2026: hocheiul pe gheață, sportul vitezei absolute și al marilor confruntări

Cel mai important eveniment sportiv al iernii se apropie cu paşi repezi. Echipele de top ale planetei participă la turneul de hochei de la ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate