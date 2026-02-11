Proiectul-pilot privind evidența timpului de muncă al artiștilor, retras

Lumea artistică din România marchează o victorie temporară în urma tensiunilor cu Ministerul Culturii, după ce ministrul Demeter András a anunțat retragerea proiectului-pilot privind monitorizarea riguroasă a timpului de muncă pentru artiști.

Decizia a survenit în urma protestelor organizate în fața Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București și a reacțiilor vehemente din partea instituțiilor de spectacole din întreaga țară.

Proiectul care impunea artiștilor din instituțiile de spectacole din țară - teatre, opere, filarmonici - o monitorizare strictă a timpului de muncă, a întâmpinat reacții virulente venite din partea profesioniștilor din domeniu. Proiectul inițial obliga angajații să ponteze zilnic opt ore și să justifice lunar activitățile de pregătire desfășurate în afara sediului instituției.

Demeter András a explicat că a renunțat la acest demers pentru a evita transformarea artiștilor în subiecți ai unui experiment, după ce mai mulți actori și-au exprimat public nemulțumirea față de această abordare. Oficialul a recunoscut că orice soluție administrativă este ineficientă fără acordul și participarea activă a beneficiarilor, subliniind că munca grupului de specialiști din ultimele luni nu a reușit să obțină consensul necesar în breaslă.

În ciuda retragerii documentului pentru revizuire, Ministerul Culturii a precizat că problema de fond semnalată de Curtea de Conturi rămâne nerezolvată și necesită o soluție legală. Autoritățile urmează să solicite prorogarea termenului de aplicare a măsurilor de evidență a timpului de muncă și să extindă grupul de lucru pentru a include noi voluntari și experți. Deși ministrul a admis că nu există în prezent o variantă alternativă concretă, acesta a asigurat că dialogul va continua pentru găsirea unei forme optime de raportare.

