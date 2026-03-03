loader
TVR celebrează Ziua Femeii prin muzică, film și povești care ne inspiră

publicat: Marţi, 03 Martie 2026
Ediții speciale, concerte-eveniment și portrete memorabile, în programele Televiziunii Române

 

De Ziua Femeii, Televiziunea Română propune o grilă specială dedicată feminității, iubirii și marilor destine artistice. Concerte simfonice, filme premiate, documentare-eveniment și spectacole de excepție aduc în prim-plan povești despre forță, sensibilitate și pasiune, la TVR 1, TVR 2,  TVR 3, TVR Info, TVR Cultural și TVR Folclor.

Duminică, 8 martie, TVR ne însoțește într-o călătorie prin muzică, film și istorie într-o reverență adusă doamnelor – inspirație, forță și sensibilitate.

TVR 1: O seară dedicată iubirii și mitului feminin

De la ora 20:00, TVR 1 difuzează concertul „O seară cu Andrei Tudor – De dragoste, pe românește”, în două părți. Într-un eveniment găzduit la Sala Palatului, publicul este invitat într-o veritabilă „sufragerie muzicală”, unde iubirea este celebrată prin hituri românești reinterpretate în manieră simfonic-pop.

(w882)

Alături de Andrei Tudor urcă pe scenă artiști îndrăgiți precum Monica Anghel, Mihai Georgescu, Aurelian Temișan, Marcel Pavel, Luminița Anghel, Cabron, Alexandra Ușurelu și Nicoleta Nucă, alături de Orchestra Simfonică București.

„Îmi doresc să fie o seară intimă (…) împreună vom face o seară magică!”, a mărturisit compozitorul.

De la ora 22:00, documentarul „Marilyn… Made in Hollywood” (Franța, 2022), realizat de Michèle Dominici, ne poartă în viața fascinantă a celei ce a fost actriță, cântăreață, fotomodel și sexsimbol, Marilyn Monroe, reconstituind drumul de la tânăra Norma Jeane Baker la statutul de simbol al cinematografiei mondiale.

TVR 2: Femei puternice, destine sensibile

La ora 13:00, la „Duminica filmului românesc” telespectatorii pot urmări drama „Angela merge mai departe” (1981), în regia lui Lucian Bratu, cu Dorina Lazăr în rol principal – portretul unei femei care își reconstruiește viața după divorț.

(w882) TVR/captur

De la 14:45, concertul pop-simfonic „Cântec nesfârșit” îl aduce în prim-plan pe Paul Surugiu, într-un eveniment de la Chișinău. Un spectacol plin de culoare, reprezentări grafice, efecte, ritm și eleganță. Printre invitați se numără soprana Ana Cernicova, Anișoara Puică și Adriana Ochișanu, trupa DOREDOS și actorul Andrei Porubin.

(w882) TVR/captur

Seara continuă, de la 20:00, cu „Poveste din Bucureștiul de odinioară”, un concert-spectacol ce evocă farmecul perioadei interbelice. Protagoniști sunt actrița Miruna Ionescu și violonistul Valentin Albeșteanu, alături de Orchestra de Cameră a Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea. Tangouri, valsuri și șlagăre celebre recompun atmosfera unui București plin de rafinament.

(w882) TVR/captur

De la ora 22:00, filmul „Clara” (2023), regizat de Sabin Dorohoi, aduce pe ecran povestea unei mame nevoite să muncească în străinătate. Interpretarea actriței Olga Török a fost distinsă cu Premiul Publicului la Cottbus și nominalizată la Premiile Gopo.

TVR 3: Amintirile micului ecran

Jurnalista Roxana Sandu a pregătit în programul TV Retro *Amintirile micului ecran, de la ora 15,00, o editie speciala realizata din  Arhiva TVR, pentru ziua  de 8 martie, cu reportaje, emisiuni si momente vesele dedicate Zilei Internationale a Femeii

TVR Info: Despre femei care au schimbat lumea

La 10:30, o nouă ediție a emisiunii „Brilliant” o are în prim-plan pe Cristina Bota, într-un interviu cu Loredana Negrilă. De la ora 11:00, documentarul „Sufragetele – o poveste adevărată” readuce în atenție lupta pentru drepturile femeilor. De la 17:00, documentarul dedicat Barbrei Streisand explorează cariera uneia dintre cele mai influente artiste ale secolului XX.

TVR Cultural: Eleganță, artă și mari destine

Telespectatorii sunt invitați de la ora 14:00 la „VincerOpera!”, alături de soprana Ana Maria Donose, iar apoi, de la ora 15:00, la un concert susținut de Paula Seling.

(w882) TVR/captur

De la 16:00, „Vocile Istoriei la Feminin” marchează întâlnirea cu o pianistă de excepție și un pedagog strălucit: Cella Delavrancea, care de-alungul unui secol de viață și carieră a concertat pe marile scene ale lumii. De la ora 18:00, documentarul „Catherine Deneuve în fața obiectivului” conturează portretul marii actrițe franceze care a fost și muza designerului Yves Saint-Laurent.

(w882) TVR/captur

La 18:55, spectacolul de dans „Anotimpurile”, susținut de compania Malandain Ballet Biarritz, aduce pe scenă muzica lui Antonio Vivaldi într-o reinterpretare coregrafică spectaculoasă.

Seara se încheie la TVR Cultural cu filmul japonez „Prințesa Yang Kwei Fei” (1955), regizat de Kenji Mizoguchi, o dramă despre iubire și sacrificiu în dinastia Tang (ora 20:00).

TVR Folclor: Dor de primăvară și romanțe

(w882) TVR Captur

De la ora 16:00, „Dincolo de cântec” o aduce în prim-plan pe Georgeta Mihalache, iar de la 19:00, o ediție specială „Tezaur folcloric” celebrează primăvara, mărțișorul și tradițiile românești.

La mulți ani, doamnelor și domnișoarelor! Vă dorim o primăvară frumoasă!

