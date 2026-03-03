loader
Foto

Efectul economic al războiului din Iran

publicat: Marţi, 03 Martie 2026
 TVRINFO 

Economia europeană a intrat oficial într-o zonă de turbulență maximă, după ce o analiză de ultimă oră publicată de Reuters a avertizat că atacul militar asupra Iranului riscă să declanșeze un tsunami economic pe întregul continent.

 

Inima problemei se află în Strâmtoarea Ormuz, o arteră vitală prin care tranzitează zilnic 20% din petrolul planetei și unde, în prezent, peste 200 de petroliere și nave cargo sunt blocate, transformând cel mai important punct de tranzit energetic într-o parcare uriașă și extrem de costisitoare. Acest conflict din Golful Persic lovește direct în pompele din România, piața locală fiind afectată simultan de creșterea bruscă a cotațiilor internaționale și de o vulnerabilitate internă majoră.

Escaladarea tensiunilor a surprins România într-un moment critic, în care capacitatea de producție este diminuată de indisponibilitatea a două dintre cele trei mari rafinării din țară. Rafinăria Petromidia Năvodari este oprită pentru mentenanță anuală, în timp ce Petrotel Lukoil din Ploiești funcționează la avarie sub presiunea sancțiunilor, singura unitate care operează la capacitate normală fiind Petrobrazi. Această configurație tehnică transformă România într-un importator net masiv de produse petroliere, echilibrul pieței depinzând acum de rute externe de aprovizionare din Kazahstan, Grecia, Turcia și, în cantități mai reduse, din India sau Orientul Mijlociu.

Situația devine alarmantă pentru consumatori, deoarece prețul petrolului Brent a urcat deja cu aproximativ 10%, iar analizele indică faptul că benzina și motorina ar putea ajunge la pragul de 8,5 lei pe litru într-un interval scurt dacă tensiunile persistă. Având în vedere că aproximativ 50% din prețul final al carburantului depinde direct de cotația barilului, orice majorare a țițeiului se traduce rapid prin creșteri la pompă, la care se adaugă și explozia primelor de asigurare pentru transportul maritim. Deși România este un producător regional de petrol, dependența de importuri și instabilitatea rutelor globale fac ca piața internă să rămână sub o presiune constantă, forțând consumatorii să deconteze rapid efectele acestui conflict internațional.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO, aici și aici.

Tag-uri: conflict, criza energetica, Golful Persic, preţ carburanţi, pret mai mare benzina, preturi crescute la carburanti, război Iran, tsunami economic, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

03 Martie, 13:14

Iran avertizează țările europene să nu se alăture ofensivei SUA-Israel: „Ar fi un act de război”

03 Martie, 13:07

AIEA confirmă noi daune la complexul nuclear Natanz. IDF anunță peste 160 de ținte Hezbollah lovite în sudul Libanului

03 Martie, 12:41

China, prinsă la mijloc în blocajul din strâmtoarea Ormuz: 20% din petrolul global tranzitează zona

03 Martie, 12:23

Semiluna Roşie iraniană: Aproape 800 de persoane, ucise în atacurile lansate de SUA şi Israel

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Efectul economic al războiului din Iran

  TVRINFO     TVRINFO 

Efectul economic al războiului din Iran

Economia europeană a intrat oficial într-o zonă de turbulență maximă, după ce o analiză de ultimă oră publicată de Reuters a avertizat că atacul ...

Omagiu adus regizorului Alexandru Bocăneţ, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Omagiu adus regizorului Alexandru Bocăneţ, la TVR 2

Pe 4 martie 1977, seismul care a îndoliat România curma prematur și viaţa unui regizor excepțional: Alexandru Bocăneț. La aproape 50 de ani de la ...

Secretele unei cariere de Oscar: documentarul „Julie Andrews – o viaţă în cântec”, în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Secretele unei cariere de Oscar: documentarul „Julie Andrews – o viaţă în cântec”, în premieră la TVR 1

Moştenirea actriţei Julie Andrews este aceea de a fi adus bucurie pe scenă și pe marele ecran. O vom avea mereu în minte drept Mary Poppins, ...

Romy Schneider, dincolo de legendă: conversaţia care a zguduit tăcerea, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Romy Schneider, dincolo de legendă: conversaţia care a zguduit tăcerea, la TVR 1

O noapte de iarnă, o confesiune fără martori și o voce care rupe tăcerea unei legende. Departe de camerele de filmare, Romy Schneider a ales să ...

„Cerbul de Aur: Generații” – Best Of la TVR 1, sub semnul „TVR 70”

  PROMO     TVR1 

„Cerbul de Aur: Generații” – Best Of la TVR 1, sub semnul „TVR 70”

Două seri-eveniment dedicate istoriei celui mai prestigios festival muzical din România

Hugh Grant şi Andie MacDowell – o iubire imposibil de ignorat, în „Patru nunţi şi o înmormântare”

  FILM     TVR1 

Hugh Grant şi Andie MacDowell – o iubire imposibil de ignorat, în „Patru nunţi şi o înmormântare”

Îngrăgita comedie romantică poate fi urmărită la TVR 1 sâmbătă, 7 martie, de la ora 20.00.

„Jodie Foster: Hollywood, dragostea mea” – o incursiune în viața legendarei actrițe, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Jodie Foster: Hollywood, dragostea mea” – o incursiune în viața legendarei actrițe, la TVR 1

Câștigătoarea Globului de Aur, Jodie Foster, într-un documentar care acoperă întreaga sa carieră. A început ca actriță încă din copil ărie, ...

Calea spre performanță: Între eroarea necesară și mirajul perfecțiunii

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Calea spre performanță: Între eroarea necesară și mirajul perfecțiunii

În spatele fiecărei execuții reușite se află numeroase greșeli făcute și corectate la antrenament. Publicul vede rezultatul, nu procesul. Drumul ...

Peste 300 de români blocați în zone de conflict vor reveni în țară, luni seara

  TVRINFO     TVRINFO 

Peste 300 de români blocați în zone de conflict vor reveni în țară, luni seara

Autoritățile române și compania națională TAROM coordonează o operațiune complexă de repatriere a peste 360 de cetățeni români din zona de ...

Andrea Bocelli, invitatul special al finalei Festivalului Sanremo 2026

  PROMO     TVR1 

Andrea Bocelli, invitatul special al finalei Festivalului Sanremo 2026

În direct la TVR 1, de la ora 21:00. Finala spectacolului desfășurat pe scena Teatrului Ariston, epicentrul muzicii italiene, promite momente ...

Legea privind pensiile magistraţilor, promulgată

  TVRINFO     TVRINFO 

Legea privind pensiile magistraţilor, promulgată

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat vineri legea care vizează recalcularea pensiilor de serviciu ale magistraților.

Majestatea Sa a Ecranului și a Scenei: „Helen Mirren, o actriţă regală”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Majestatea Sa a Ecranului și a Scenei: „Helen Mirren, o actriţă regală”, la TVR 1

Nu doar o actriţă legendară de teatru, ci şi o vedetă a televiziunii şi cinematografiei, Helen Mirren este de neegalat, cu talente multiple, ...

Noutăţi la TVR Cultural: din 2 martie, „Jurnalul cultural” începe mai devreme, de la ora 20.00

  PROMO     TVRCULTURAL 

Noutăţi la TVR Cultural: din 2 martie, „Jurnalul cultural” începe mai devreme, de la ora 20.00

Principala emisiune de ştiri a postului TVR Cultural ne va răsfăţa cu cele mai importante informaţii din zona culturală de luni până duminică, ...

Ce spun adolescenții despre interzicerea accesului pe rețelele sociale: Măsura nu protejează pe nimeni. Mută problema unde adulții nu o mai văd

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Ce spun adolescenții despre interzicerea accesului pe rețelele sociale: Măsura nu protejează pe nimeni. Mută problema unde adulții nu o mai văd

Adolescenții din Board-ul Copiilor UNICEF au spus, în dialogul cu tvr.ro, că ar opta pentru informare în detrimentul interdicției pe Internet. ...

Povestea nerostită a lui Marilyn la TVR Cultural şi TVR 1

  FILM     TVRCULTURAL   TVR1 

Povestea nerostită a lui Marilyn la TVR Cultural şi TVR 1

O ştim ca pe un mit, un simbol, o imagine eternă a feminităţii hollywoodiene. Dar cine a fost, dincolo de proiecţii şi legende, femeia care şi-a ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate