Efectul economic al războiului din Iran

TVRINFO

Economia europeană a intrat oficial într-o zonă de turbulență maximă, după ce o analiză de ultimă oră publicată de Reuters a avertizat că atacul militar asupra Iranului riscă să declanșeze un tsunami economic pe întregul continent.

Inima problemei se află în Strâmtoarea Ormuz, o arteră vitală prin care tranzitează zilnic 20% din petrolul planetei și unde, în prezent, peste 200 de petroliere și nave cargo sunt blocate, transformând cel mai important punct de tranzit energetic într-o parcare uriașă și extrem de costisitoare. Acest conflict din Golful Persic lovește direct în pompele din România, piața locală fiind afectată simultan de creșterea bruscă a cotațiilor internaționale și de o vulnerabilitate internă majoră.

Escaladarea tensiunilor a surprins România într-un moment critic, în care capacitatea de producție este diminuată de indisponibilitatea a două dintre cele trei mari rafinării din țară. Rafinăria Petromidia Năvodari este oprită pentru mentenanță anuală, în timp ce Petrotel Lukoil din Ploiești funcționează la avarie sub presiunea sancțiunilor, singura unitate care operează la capacitate normală fiind Petrobrazi. Această configurație tehnică transformă România într-un importator net masiv de produse petroliere, echilibrul pieței depinzând acum de rute externe de aprovizionare din Kazahstan, Grecia, Turcia și, în cantități mai reduse, din India sau Orientul Mijlociu.

Situația devine alarmantă pentru consumatori, deoarece prețul petrolului Brent a urcat deja cu aproximativ 10%, iar analizele indică faptul că benzina și motorina ar putea ajunge la pragul de 8,5 lei pe litru într-un interval scurt dacă tensiunile persistă. Având în vedere că aproximativ 50% din prețul final al carburantului depinde direct de cotația barilului, orice majorare a țițeiului se traduce rapid prin creșteri la pompă, la care se adaugă și explozia primelor de asigurare pentru transportul maritim. Deși România este un producător regional de petrol, dependența de importuri și instabilitatea rutelor globale fac ca piața internă să rămână sub o presiune constantă, forțând consumatorii să deconteze rapid efectele acestui conflict internațional.

