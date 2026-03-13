Războiul din Orientul Mijlociu: securitate, economie și Noua Ordine Geopolitică

RECOMANDARI TVR1

Sâmbătă , 14 martie, de la ora 12:30, NARCIS POPESCU îl are ca invitat pe E.S. LIOR BEN DOR, ambasadorul Israelului la București.

Narcis Popescu Jurnalist și moderator la Televiziunea Română, Narcis Popescu semnează emisiunea „Alchimia banilor”, un format dedicat economiei, echilibrului și valorilor care dau sens lumii financiare. Cu o formare solidă în științe politice și un doctorat susținut la Universitatea din București, Narcis aduce în spațiul public o perspectivă lucidă și ...

Alchimia banilor O emisiune educativă și utilă, „Alchimia banilor” îşi propune să descifreze complicatele mecanisme ale economiei într-un limbaj facil şi pentru cei care nu au studii de specialitate. Jurnalistul Narcis Popescu şi invitaţii săi ne ajuta să ne descurăm în labirintul economic actual şi să înţelegem mai bine ce se întâmplă cu banii noştri.

… Războiul are un preț pe care trebuie să-l plătim, dar cred că, dacă ne gândim pe termen lung, o să creăm o realitate mai bună și mai favorabilă pentru noi toți. Este adevărat că Israelul a investit mult în ultimii ani în tehnologie militară cu un scop foarte clar, vrem să supraviețuim, vrem să avem capacități militare și tehnologice cu care să ne apărăm, cu care să ne putem asigura existența, pentru că avem niște dușmani în vecinătatea noastră care vor să ne distrugă… sunt organizații teroriste ca Hamas, Hezbollah și Mișcarea Houthi din Yemen. Și în spatele lor este Regimul iranian, care strigă de 47 de ani: Moarte Israelului!, Moarte Americii!. Și noi luăm în serios ceea ce ei spun.

E.S. LIOR BEN DOR

… Programul militar nuclear iranian este un pericol nu doar pentru Israel, ci și pentru țările arabe și musulmane și pentru Europa… știm că Regimul iranian a dezvoltat capacități nucleare și rachete balistice, ei pot instala focoase nucleare cu rază de acțiune foarte lungă, de 2.000 - 3.000 de kilometric şi atunci ei pot lovi și capitalele europene… Am văzut cum, acum vreo o lună sau două în urmă, regimul iranian a reprimat cu brutalitate propriul popor și a ucis mii de oameni… cetăţeni iranieni care au luptat pentru un pic de libertate și democrație… Banii au jucat un rol important în aceste decizii ale Iranului. Din păcate, regimul iranian, care este regim teocratic și nu democratic, a investit foarte multe resurse în armament nuclear și armament balistic. Și nu în favoarea poporului iranian.

E.S. LIOR BEN DOR

… Noi nu avem nimic împotriva poporului iranian. Până în 1979, până la Revoluția Islamică din Iran, noi, Israel, am trăit în pace și în colaborare cu poporul iranian… Avem speranță că o să ne întoarcem la această situație… Credem că dacă va avea loc o schimbare în Regimul iranian, dacă noul Iran va putea să colaboreze cu alte țări din regiune, asta va contribui la prosperitatea economică regională. Vom putea colabora în multe domenii economice, dar avem nevoie, în primul rând, să vedem o schimbare acolo, la Teheran. Din păcate, regimul iranian se concentrează acum pe zona de arsenal militar, nuclear și balistic. Și, din păcate, poporul iranian este sub sancțiuni economice, pentru că nu avem de ales. Comunitatea internațională știe că trebuie să punem presiune economică asupra Iranului.

E.S. LIOR BEN DOR

… Pentru că noi nu avem de ales, nu avem alternative şi trebuie să ne apărăm. A trebuit să dezvoltăm capacități militare și tehnologice. De aceea, avem în Armata Israeliană niște unități în care sunt mulți tineri israelieni și ofițeri și inginieri care sunt încurajați să dezvolte capacități tehnologice. Această experiență militară ne ajută și în sectorul privat, dar putem folosi tehnologiile și în sectorul civil, în spitale, în transportul public. Și este esențial pentru noi să păstrăm acest avantaj tehnologic.

E.S. LIOR BEN DOR

… Este adevărat, nimeni dintre noi nu vrea să trăiască sub amenințară că Iranul va închide Strâmtoarea Ormuz, fapt care afectează prețul petrolului… De aceea suntem acolo, de aceea am început să acționăm împotriva Regimului iranian, care este foarte periculos… Trebuie să avem răbdare, trebuie să avem încredere în ceea ce facem, trebuie să ne gândim pe termen lung… Pe termen lung, economia globală va fi afectată, prețul petrolului va urca, dar trebuie să fim hotărâți, trebuie să ne asigurăm că strâmtoarea Ormuz este deschisă, trebuie să căutăm alți furnizori de petrol. Nu trebuie să fim dependenți de Iran. Și trebuie să fim hotărâți, determinați și convinși că vom învinge.

E.S. LIOR BEN DOR

… Pentru apărare folosim o parte foarte mare din economia noastră, cred că aproximativ 20% din Produsul Intern Brut și, mai ales în timpul războiului, trebuie să investim şi mai mulți bani. Dar întotdeauna ne gândim la subiectul cel mai important, supraviețuirea noastră, și știm că după război o să creăm o situație favorabilă și încă o dată ne vom dezvolta economia.

E.S. LIOR BEN DOR

Credit foto: Arhiva emisiunii „Alchimia banilor” - Raluca AMZĂR

ECHIPA EMISIUNII:

JURNALIȘTI TV

Roxana GHIŢULESCU

Bernard TATOMIR

MODERATOR & REALIZATOR

Narcis POPESCU

PRODUCĂTOR

Raluca AMZĂR

https://www.facebook.com/fanTVR1

https://www.tvrplus.ro/live/tvr-1





.