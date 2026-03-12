loader
Echipa națională de bob a României deschide noul sezon „Rețeaua de Idoli”

Joi, 12 Martie 2026

Din 16 martie, ora 20:00, Irina Păcurariu revine la TVR 2 cu povești reale și oameni autentici, ale căror performanțe s-au construit departe de zgomotul mediatic.

 

Prima ediție aduce în prim-plan echipa națională de bob a României, care la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 a reușit o performanță rară pentru sportul românesc de iarnă: intrarea în top 5 mondial, la doar câteva zecimi de podium.

Pentru cei de acasă, echipa formată din Mihai Tentea și George Iordache a „transformat” un loc V în medalie olimpică. În bob, cursa durează doar câteva zeci de secunde. În România, însă, pregătirea pentru un asemenea rezultat înseamnă ani de improvizație și efort. Iar sania lor a coborât pe pârtie ca un verdict: uneori, două perechi de picioare pot împinge mai mult decât un întreg sistem.

Mihai Tentea și George Iordache, alături de antrenorul Iulian Păcioianu, deschid noul sezon „Rețeaua de Idoli”, unde vor spune povestea unei reușite aproape incredibile pentru un sport care nu are, în România, infrastructura necesară.

Din 16 martie, de la ora 20:00, telespectatorii TVR 2 sunt așteptați la un nou sezon al emisiunii „Rețeaua de Idoli”, realizată și prezentată de Irina Păcurariu. Producția ne propune în fiecare început de săptămână întâlniri autentice și dialoguri sincere cu personalități care au construit performanțe reale, departe de spectacolul facil și de idolii fabricați de marketing. „Rețeaua de Idoli” se poate urmări și în fiecare marți, de la ora 18:00, la TVR Internațional și miercuri, de la ora 22:00, la TVR Moldova.

Sezonul de primăvară debutează într-un peisaj mediatic în care cuvântul „idol” a fost adesea golit de sens. Într-o epocă în care modelele publice sunt frecvent produse de marketing sau amplificate de algoritmi, ideea de a căuta oameni reali, cu biografii autentice și fapte verificabile, devine aproape un gest de rezistență.

„Rețeaua de Idoli nu propune nici eroi de carton și nici povești cosmetizate pentru televiziune”

Sezonul continuă cu întâlniri memorabile. În „rețea” vor intra Nicu Alifantis, publicul va merge acasă la actorul Marius Manole, iar o întâlnire specială îl aduce în fața camerelor pe fostul actor al Teatrului Național București, Constantin Dinulescu, care își sărbătorește 93 de ani cu o remarcabilă luciditate.

„O emisiune ca „Rețeaua de Idoli” nu promite spectacol facil. Promite însă ceea ce televiziunea face din ce în ce mai rar: întâlniri reale cu oameni de valoare care aleg cartea sincerității într-o lume a zgomotului mediatic. „Rețeaua de Idoli” nu propune nici eroi de carton și nici povești cosmetizate pentru televiziune. În schimb, aduce în fața camerei oameni care au construit ceva — uneori în tăcere, alteori împotriva curentului. Iar faptul că astfel de istorii există și pot fi spuse fără patetism este, în sine, o veste bună”, spune realizatoarea Irina Păcurariu.

Din 16 martie, ora 20:00, la TVR 2, „Rețeaua de Idoli” rămâne o emisiune dedicată tuturor celor care vor să descopere oameni de valoare, cu povești autentice și performanțe reale. Irina Păcurariu, alături de redactorul Ioana Constantin și directorul de imagine Claudiu Petringenaru, îi invită pe telespectatorii să urmărească o producție în care personalități din domenii diferite își spun, uneori pentru prima dată, poveștile de viață, amintirile și experiențele care i-au definit și i-au ajutat să construiască ceva durabil — uneori în liniște, alteori împotriva curentului.

