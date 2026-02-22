În inima naturii nipone: „Tohoku – Japonia sălbatică” la TVR INFO

Un teritoriu al contrastelor, unde vulcanii veghează păduri adânci și țărmuri abrupte, iar tradițiile rezistă cu aceeași forță ca stâncile bătute de valuri, Tohoku își dezvăluie frumusețea autentică într-un documentar-eveniment difuzat la TVR INFO. Filmul „Tohoku – Japonia sălbatică” ne propune o incursiune într-o regiune prea puțin cunoscută și adesea ocolită de turiști, duminică, 22 februarie, de la ora 17.00, la TVR INFO.

Situată în extremitatea nord-estică a insulei Honshu - principala insulă a Japoniei -, peninsula Tohoku este mărginită de Oceanul Pacific și de Marea Japoniei. Cunoscută drept „grânarul Japoniei”, regiunea impresionează printr-un patrimoniu natural excepțional: lanțuri vulcanice, lacuri limpezi, păduri nesfârșite și coaste dramatice, modelate de forța apelor. Este un spațiu în care natura domină, iar intervenția omului pare discretă.

Deși Tohoku a devenit cunoscută la nivel mondial în urma cutremurului devastator din 2011 – cel mai puternic din istoria Japoniei –, documentarul își propune să redea regiunii o identitate mai amplă decât cea asociată dezastrului. Dincolo de tragedie, Tohoku rămâne un teritoriu al frumuseții sălbatice, puțin valorificat turistic, dar cu un potențial remarcabil.

Firul narativ este construit în jurul lui Teiji Watanabe, ghid montan și călugăr șintoist, un personaj care întruchipează armonia dintre om și natură. Prin ochii săi, pătrundem în păduri înzăpezite, descoperind tradiții ale iernilor aspre și o Japonie autentică, departe de marile metropole și de agitația urbană.

„Tohoku – Japonia sălbatică” („Tohoku – le Japon sauvage”, Franța–Japonia, 2018), un documentar în regia lui Eric Bacos care ne invită într-un colţ de lume inedit, duminică, 22 februarie, de la ora 17.00, la TVR INFO.

sursă foto: via Selecţie Film TVR