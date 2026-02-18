loader
CCR: Legea pensiilor magistraților este constituțională

publicat: Miercuri, 18 Februarie 2026
După cinci amânări consecutive, Curtea Constituţională a României a decis, cu o majoritate de 6 la 3, că noul proiect de reformă a pensiilor magistraților, asumat de Guvernul Bolojan, este constituțională.

 

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvern prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Prin acest verdict, parcursul legislativ al reformei este deblocat, legea urmând să fie trimisă spre promulgare. Decizia Curții închide un capitol de incertitudine juridică, în contextul în care reforma pensiilor speciale reprezintă un jalon esențial în gestionarea fondurilor europene și a deficitului bugetar.

