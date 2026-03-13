loader
De ce nu reacţionăm la criza climatică? Explicaţiile unui documentar multipremiat, la TVR INFO

Vineri, 13 Martie 2026
Documentarul „Schimbările climatice: reacţii paradoxale”, difuzat de TVR INFO duminică, 15 martie, de la ora 11.00, analizează mecanismele psihologice care explică această inerţie colectivă în fața crizei de mediu.

 

Discuţiile despre schimbările climatice fac parte din viaţa noastră de zi cu zi. Nu am fost niciodată mai conștienți de riscul colapsului provocat de acestea. Și totuși, pare că nu reușim să producem schimbarea colectivă pe care situația o cere. De ce nu reușește creierul nostru să proceseze cu adevărat fenomenul încălzirii globale?

Dezastrele naturale şi recordurile de temperatură tot mai numeroase au dus la conştientizarea că activităţile umane determină încălzirea globală. Cu toate acestea, acţiunile oamenilor rămân neschimbate, ca şi cum ameninţarea nu ar fi reală.

O serie de prejudecăţi cognitive surprinzătoare, contradicţii şi spaime ne frânează hotărârea de a schimba modul de viaţă.

Cum putem explica această inerție colectivă? Ar putea oare să-şi aibă sursa în procesele noastre cerebrale? Documentarul „Schimbările climatice: reacţii paradoxale”, oferă câteva răspunsuri la aceste întrebări. Duminică, 15 martie, de la ora 11.00, la TVR INFO.

Această investigație științifică decodează mecanismele comportamentale care explică această „schizofrenie” colectivă, prin experiențe revelatoare.

Documentarul prezintă explicaţiile oferite de cele mai recente progrese din neuroștiințe, psihologie comportamentală și antropologie pentru aceste surprinzătoare contradicții și temeri: deşi ştim că schimbările climaice sunt reale, ne este greu să ne schimbăm comportamentul.

Documentarul „Schimbările climatice: reacţii paradoxale” (Climate Change: The Brain Paradox, Franţa 2022), regizat de Raphaël Hitier, a fost distins cu Marele premiu: Cel mai bun documentar de mediu la Ekotopfilm IFF (2022) şi Cel mai bun documentar de ştiinţă la FreDD – Festivalul Internaţional al filmului de mediu (2022).

 

credit foto: ©UN FILM A LA PATTE

sursă foto: Selecţie Film TVR

