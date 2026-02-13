loader
Foto

„Caviar Connection” - Documentarul ce dezvăluie complexitatea corupției și a puterii politice

publicat: Vineri, 13 Februarie 2026
 TVRINFO 

Documentarul de investigație „La Caviar Connection”, o producție franceză de referință ce propune o incursiune de tip thriller în culisele puterii din Caucaz și Asia Centrală va fi difuzată sâmbătă, 14 februarie, la TVR INFO.

 

Într-un peisaj geopolitic marcat de ascensiunea regimurilor autoritare, granița dintre dictatură și democrație devine tot mai subțire, fiind adesea trasată prin tranzacții financiare oculte. Documentarul de investigație „La Caviar Connection”, o producție franceză de referință semnată de Benoît Bringer și Laurent Richard, propune o incursiune de tip thriller în culisele puterii din Caucaz și Asia Centrală. Ancheta realizată de jurnaliștii de la Forbidden Films, care va fi difuzată sâmbătă la TVR INFO, demonstrează cum state precum Azerbaidjan, Kazahstan sau Turkmenistan reușesc să își „albească” imaginea internațională și să își transforme reputația de autocații în parteneri comerciali respectabili pentru Occident.

Inima acestui scandal internațional este ocupată de așa-numita „diplomație a caviarului”, un sistem complex de corupție care folosește averi colosale private, bijuterii din aur și serviete cu numerar pentru a cumpăra tăcerea și legitimitatea pe scena mondială. Investigația dezvăluie o realitate inconfortabilă: în timp ce cetățenii curajoși din statele producătoare de petrol caută cu disperare sprijin în democrațiile europene, instituțiile acestora din urmă sunt infiltrate de interesele dictatorilor. Documentarul urmărește mecanismele prin care figuri politice din Consiliul Europei și Parlamentul European au fost cooptate în această mașinărie de spălat reputații, devenind aliați tăcuți ai unor regimuri care își abuzează constant populația.

Dincolo de coridoarele puterii politice, „La Caviar Connection” scoate la lumină implicarea surprinzătoare a unor vedete internaționale de calibru. Nume precum Lady Gaga, Jennifer Lopez, Sting sau Gérard Depardieu apar în contextul unor evenimente grandioase, plătite cu sume exorbitante din banii petrolului, menite să ofere o fațadă de strălucire și modernitate unor regimuri opresive. Aceste apariții publice, alături de competiții sportive majore organizate în regiune, funcționează ca un scut mediatic care ascunde încălcările grave ale drepturilor omului și suprimarea disidenței.

Povestea centrală este construită în jurul jurnalistei azere Khadija Ismayilova, a cărei luptă pentru adevăr relevă consecințele tragice ale dezvăluirii acestui sistem. Prima parte a documentarului, intitulată „Puterea banilor”, explorează ascensiunea liderilor autoritari după căderea Uniunii Sovietice și obsesia lor pentru grandoare, în timp ce a doua parte, „Mașina corupției”, se concentrează pe forța companiilor offshore și a rețelelor subterane prin care Azerbaidjanul a reușit să eludeze pedepsele internaționale.

Distins cu premiul pentru cel mai bun documentar la Palm Springs International Film Festival și recunoscut ca „Filmul politic al anului” la Cinema for Peace Award, acest proiect jurnalistic este o mărturie despre reziliența în fața tiraniei financiare. Prin destinele jurnaliștilor și disidenților care își asumă riscuri imense, „La Caviar Connection” oferă telespectatorilor o perspectivă rară asupra modului în care banul poate corupe însăși esența instituțiilor democratice.

Această anchetă esențială pentru înțelegerea lumii contemporane poate fi urmărită la TVR INFO, sâmbătă, de la ora 21:00, reprezentând un semnal de alarmă asupra fragilității eticii în diplomația globală.

Tag-uri: anchete, Caviar Connection, documentar, investigatie, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

13 Februarie, 09:17

Atac armat la Universitatea de Stat din Carolina de Sud, soldat cu doi morţi şi un rănit

13 Februarie, 09:09

România, în recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de scădere. Analist: Este cel mai slab ritm din ultimii ani

13 Februarie, 09:00

Iunie, termen pentru Europa cu două viteze. Se caută o resetare economică

13 Februarie, 08:52

Ucraina: Zelenski le cere partenerilor europeni să accelereze livrarea rachetelor pentru apărarea antiaeriană a ţării sale

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Povestea din ochii lor

  RECOMANDARI     TVR1 

Povestea din ochii lor

Lumea animalelor e plină de emoție, de povești și de lecții despre iubire. Doar că, uneori, omul uită că dragostea pentru un animal înseamnă și ...

Eurovision România: Juriul a decis zece finaliști ai Selecției Naționale

  EUROVISION-2026     TVR.RO 

Eurovision România: Juriul a decis zece finaliști ai Selecției Naționale

Joi, 12 februarie, la Telejurnalul de la ora 20.00, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro, am aflat finaliștii deciși de Juriul Selecției ...

Cât câștigă Big Tech de pe urma fraudelor online? Vineri, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Cât câștigă Big Tech de pe urma fraudelor online? Vineri, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre conspirația Gates-Epstein şi despre „femeile” dezbrăcate de Grok. Pe 13 februarie, de la 18.45, Marian Voicu ne ...

Schiul alpin românesc, între tradiție și viitor la Milano Cortina 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Schiul alpin românesc, între tradiție și viitor la Milano Cortina 2026

Schiul alpin rămâne una dintre cele mai iubite și spectaculoase discipline din programul Jocurilor Olimpice de iarnă, iar România continuă să își ...

Relațiile disfuncționale, impact măsurabil asupra performanței profesionale și a stabilității economice

  TVRINFO     TVRINFO 

Relațiile disfuncționale, impact măsurabil asupra performanței profesionale și a stabilității economice

Rata divorțurilor și a problemelor de sănătate mintală crește de mulți ani, iar înțelegerea mecanismelor psihologice din spatele vieții de cuplu ...

Cum trăiește Mihnea Spulber performanța olimpică la Milano–Cortina 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Cum trăiește Mihnea Spulber performanța olimpică la Milano–Cortina 2026

Aflat în competiție la sărituri cu schiurile, sportivul transformă emoțiile și efortul în curaj și determinare, în lupta sa pentru excelență la ...

Drumul sportivului Alexandru Ștefănescu spre Milano–Cortina 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Drumul sportivului Alexandru Ștefănescu spre Milano–Cortina 2026

La 26 de ani, schiorul român se află la a doua participare olimpică, cu amintirile din Beijing și speranțele unui viitor strălucit pe pârtiile ...

Tricolorii pe pârtiile olimpice: România mizează pe tinerețe și experiență la schi alpin, la Milano–Cortina 2026

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Tricolorii pe pârtiile olimpice: România mizează pe tinerețe și experiență la schi alpin, la Milano–Cortina 2026

Alexandru Ștefănescu și Sofia Moldovan reprezintă România în probele tehnice, într-o ediție olimpică pe care comentatorul TVR Cristian Mîndru o ...

NHL revine la Jocurile Olimpice: Turneul masculin de hochei de la Milano-Cortina 2026, spectacolul suprem pe gheață

  PROMO     TVR.RO 

NHL revine la Jocurile Olimpice: Turneul masculin de hochei de la Milano-Cortina 2026, spectacolul suprem pe gheață

După 12 ani de absență, cei mai buni jucători ai lumii se întorc la Olimpiadă. Canada, SUA, Finlanda și Suedia conduc lista favoritelor într-un ...

Premieră pentru Team Romania: snowboard la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Premieră pentru Team Romania: snowboard la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026

Unul dintre cele mai spectaculoase şi noi sporturi de iarnă olimpice, snowboard-ul cunoaște o premieră istorică pentru România: debutul la ...

Proiectul-pilot privind evidența timpului de muncă al artiștilor, retras

  TVRINFO     TVRINFO 

Proiectul-pilot privind evidența timpului de muncă al artiștilor, retras

Lumea artistică din România marchează o victorie temporară în urma tensiunilor cu Ministerul Culturii, după ce ministrul Demeter András a anunțat ...

2026, noul 2016 ? Spațiul nesfârșit deasupra noastră și apropierea dintre noi

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

2026, noul 2016 ? Spațiul nesfârșit deasupra noastră și apropierea dintre noi

Este o încercare colectivă de a evada din prezent? Pentru mulți, 2016 reprezintă ultimul an al inocenței digitale. Oamenii prezenți în online par ...

„Sarmalele, mai mult decât mâncare: povestea unui muzeu născut din pasiune”

  LIFESTYLE     TVR.RO 

„Sarmalele, mai mult decât mâncare: povestea unui muzeu născut din pasiune”

Sarmaua nu este doar un preparat tradițional, ci un martor al istoriei culinare din spațiul românesc. Cosmin Dragomir, jurnalist gastronomic, ...

Determinare, sacrificiu și sprijinul familiei — drumul biatlonistului George Colțea către Milano–Cortina 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Determinare, sacrificiu și sprijinul familiei — drumul biatlonistului George Colțea către Milano–Cortina 2026

Pasiunea pentru sport a venit pentru George Marian Colțea aproape natural, încă din copilărie. Schi fond și biatlonul nu au fost doar ...

Daniel Cacina, despre muncă, echipă și curajul de a visa atunci când sari mai sus decât limitele

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Daniel Cacina, despre muncă, echipă și curajul de a visa atunci când sari mai sus decât limitele

În săriturile cu schiurile, totul se decide într-o fracțiune de secundă. Dar în spatele fiecărui zbor stau ani întregi de muncă, disciplină și ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate