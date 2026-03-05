loader
Războiul din Orientul Mijlociu: efecte de tip domino în economie

publicat: Joi, 05 Martie 2026
Pe fondul tensiunilor recente din Orientul Mijlociu, prețurile la pompă au crescut cu aproximativ 15 bani, iar Guvernul analizează în prezent soluții tehnice pentru a stabiliza piața și a proteja puterea de cumpărare a cetățenilor.

 

Schimbările de la afișajele benzinăriilor au devenit vizibile în Capitală, unde majoritatea sortimentelor au depășit pragul de 8 lei. Această modificare de 15 bani pe litru reprezintă cea mai importantă fluctuație din ultima lună. Concret, pentru un plin de 50 de litri, costul suplimentar este de aproximativ 8 lei față de valorile înregistrate ieri.

Această evoluție este monitorizată cu atenție atât de consumatori, cât și de producători. În timp ce în piețe există discuții privind adaptarea prețurilor la noile costuri logistice, mulți producători locali încearcă să mențină pragurile actuale pentru a nu descuraja consumul, care este deja temperat.

Economiștii explică faptul că prețul combustibilului funcționează ca un indicator pentru întregul lanț economic. Lect. univ. dr. Liviu Deceanu de la UBB subliniază că modificarea prețului la carburanți generează efecte de tip domino, vizând în special sectoarele dependente de logistică și resurse energetice, ceea ce menține o presiune constantă asupra indicilor de preț și a inflației.

Ca răspuns la această situație, reprezentanții transportatorilor au propus un dialog constructiv cu Executivul. Radu Dinescu, secretarul general al UNTR, a recomandat Guvernului introducerea unui mecanism automat de reglare a accizei în funcție de prețul pieței, menționând că această practică este deja utilizată în alte state europene pentru a asigura stabilitatea în momente de volatilitate.

Ministerul Energiei a confirmat că va înainta Guvernului propunerea transportatorilor. În prezent, Ministerul de Finanțe realizează simulări pentru a evalua impactul unei măsuri tranzitorii asupra bugetului, luând în calcul faptul că veniturile actuale au fost prognozate pe baza unor prețuri de referință stabilite la începutul anului.

În paralel, piața bancară a reacționat moderat la aceste semnale, indicii ROBOR înregistrând creșteri ușoare față de ziua precedentă. Autoritățile dau asigurări că monitorizează fluxurile de aprovizionare pentru a asigura continuitatea și predictibilitatea pe piața energetică națională.

