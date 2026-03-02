Peste 300 de români blocați în zone de conflict vor reveni în țară, luni seara

TVRINFO

Autoritățile române și compania națională TAROM coordonează o operațiune complexă de repatriere a peste 360 de cetățeni români din zona de conflict, tranzitând Egiptul pentru a ajunge în siguranță la București.

Într-un context marcat de tensiuni extreme în Orientul Mijociu, planul inițial de evacuare a suferit modificări de ultim moment, după ce procedurile de la punctul de trecere a frontierei dintre Israel și Egipt au durat mult mai mult decât se estimase inițial.

Deși cele două curse speciale erau pregătite să decoleze din Cairo încă de dimineață, necesitatea de a asigura preluarea tuturor persoanelor din grupurile de evacuați a impus o reprogramare a zborurilor. Primul grup de aproximativ 300 de români a reușit să părăsească teritoriul israelian, fiind întâmpinat pe pământ egiptean de echipele consulare trimise special pentru a le facilita tranzitul în siguranță.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au monitorizat constant fiecare etapă a ieșirii din zona de risc, subliniind că, deși procesul este anevoios, prioritatea absolută rămâne siguranța cetățenilor până la aterizarea pe Aeroportul Otopeni. Astfel, misiunea începută sub presiunea conflictului se apropie de final, aeronavele TAROM fiind pregătite să aducă acasă pasagerii imediat ce ultimele aprobări tehnice și logistice au fost confirmate de autoritățile egiptene.

