Peste 300 de români blocați în zone de conflict vor reveni în țară, luni seara

publicat: Luni, 02 Martie 2026
Autoritățile române și compania națională TAROM coordonează o operațiune complexă de repatriere a peste 360 de cetățeni români din zona de conflict, tranzitând Egiptul pentru a ajunge în siguranță la București.

 

Într-un context marcat de tensiuni extreme în Orientul Mijociu, planul inițial de evacuare a suferit modificări de ultim moment, după ce procedurile de la punctul de trecere a frontierei dintre Israel și Egipt au durat mult mai mult decât se estimase inițial.

Deși cele două curse speciale erau pregătite să decoleze din Cairo încă de dimineață, necesitatea de a asigura preluarea tuturor persoanelor din grupurile de evacuați a impus o reprogramare a zborurilor. Primul grup de aproximativ 300 de români a reușit să părăsească teritoriul israelian, fiind întâmpinat pe pământ egiptean de echipele consulare trimise special pentru a le facilita tranzitul în siguranță.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au monitorizat constant fiecare etapă a ieșirii din zona de risc, subliniind că, deși procesul este anevoios, prioritatea absolută rămâne siguranța cetățenilor până la aterizarea pe Aeroportul Otopeni. Astfel, misiunea începută sub presiunea conflictului se apropie de final, aeronavele TAROM fiind pregătite să aducă acasă pasagerii imediat ce ultimele aprobări tehnice și logistice au fost confirmate de autoritățile egiptene.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

02 Martie, 08:55

CNAB: 35 curse, anulate luni ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu

02 Martie, 08:49

Iran: Ministrul de externe se adresează ONU şi avertizează asupra unor consecinţe profunde pentru cei responsabili de atacuri

02 Martie, 06:45

Trump vorbeşte despre un război de “patru săptămâni” în Iran, nu exclude alte pierderi americane

02 Martie, 06:03

Atacurile iraniene din Golf reprezintă un act de “inconştienţă”, potrivit Washingtonului şi aliaţilor arabi. Israelul loveşte din nou Teheranul, Hezbollah se implică: principalele evoluţii

