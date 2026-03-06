loader
Platforma online „Fără hârtie”, peste 1.000 de sesizări, în două zile

publicat: Vineri, 06 Martie 2026
Guvernul României face un pas concret spre digitalizarea administrației publice, lansând platforma online „Fără hârtie” – un instrument prin care cetățenii pot semnala direct procedurile birocratice greoaie cu care se confruntă.

 

Disponibilă la adresa fara-hartie.gov.ro, platforma permite oricărui utilizator să descrie simplu o problemă administrativă, fie că este vorba de solicitări redundante de documente, lipsa digitalizării sau drumuri inutile între ghișee.

În doar două zile de la lansare, peste 1000 de sesizări au fost înregistrate, cele mai multe vizând procedurile pentru pașapoarte, buletine, permise auto și declarații fiscale. Multe dintre ele semnalează cerințe absurde, precum prezentarea cazierului judiciar pentru obținerea permisului de conducere.

Platforma funcționează pe principii moderne de guvernanță: „O singură dată” – statul nu ar trebui să ceară aceleași informații de mai multe ori; „Digital din start” – serviciile publice trebuie să fie accesibile online; interoperabilitate între instituții și transparență în procesul administrativ. Sesizările validate sunt publicate transparent și pot fi consultate în funcție de instituție, localitate sau tipul problemei.

La fiecare 30 de zile, Guvernul centralizează cele mai frecvente 10 probleme și le transmite spre soluționare instituțiilor competente, prin intermediul Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB). Problemele care țin de practici administrative sunt direcționate către instituțiile responsabile, iar cele care necesită modificări legislative sunt analizate de grupuri de lucru formate din reprezentanți ai societății civile, mediului de afaceri și cetățeni.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că platforma este un exercițiu civic prin care cetățenii pot transforma frustrarea în acțiune: „Știm că relația cu statul poate fi enervantă, dar tocmai acest lucru poate să motiveze oamenii să ne dea informațiile de care avem nevoie.”

Pe lângă procesul de sesizare, utilizatorii sunt informați în timp real despre stadiul demersurilor – de la validare până la soluționare. Datele colectate sunt publice și pot fi reutilizate pentru dezvoltarea de soluții suplimentare de simplificare și modernizare administrativă.

Pentru mulți români, adevărata schimbare va fi vizibilă abia când dosarul cu șină va deveni istorie. Până atunci, „Fără hârtie” oferă o cale directă de implicare și speranța că birocrația poate fi învinsă cu un click.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO, aici și aici.

