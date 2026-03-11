“Selfie”: Tiana Momirov| VIDEO

RECOMANDARI TVR3

„Îmi doresc să conving toate femeile să-și acorde mai mult timp și apreciere”, spune Tiana Momirov. Aflăm cum reușește, joi, 12 martie, de la ora 13:30, la TVR 3.

Selfie Sâmbătă, ora 13.00

Unele povești încep cu pași mici, altele cu pași curajoși. Povestea Tianei Momirov le are pe amândouă.

Născută în Arad și crescută până la 7 ani în Felnac, la bunica ei, Tiana a fost copilul care nu s-a trezit niciodată pentru grădiniță, pentru că, așa cum spunea bunica, „are o viață întreagă înainte să se trezească devreme”.

A urmat 12 ani de școală la Pedagogic, iar apoi o perioadă de căutări intense: joburi diferite, două facultăți începute și neterminate, multe încercări și, și mai multe întrebări. Dar toate aceste etape au dus-o exact unde trebuia.

În 2012, Tiana descoperă marketingul și rămâne în branșă 7 ani, devenind specialist în e commerce într-o companie elvețiană. Aici își găsește pasiunea, iar în 2018 își găsește și partenerul de viață, pe George, cel care îi va deveni soț și partener de business.

2019 marchează începutul unei noi lumi: compania lor de produse cosmetice. Pandemia din 2020 îi forțează să producă în România, iar acest pas devine fundația unui brand autentic, construit cu disciplină, studiu și multă muncă.

În paralel, Tiana finalizează Facultatea de Publicitate, apoi un Master în Formulare și Inovare Cosmetica la UMF Timișoara, transformând pasiunea într-o profesie.

Tiana Momirov

Ochii mei sunt foarte critici și tind să mă văd doar prin această lentilă. Cred că sunt o persoană care e foarte flexibilă și asta mi se pare o trăsătură importantă. Cred că dacă ceva nu merge bine, o să schimb rapid și nu voi persista în aceeași greșeală.

Sunt autodidactă. Și ideea după care mă ghidez în viață este că sunt foarte mulțumită că nu sunt un copac și că, dacă nu mă simt bine într-un loc sau într-o anumită situație, o pot schimba, pentru că nu am rădăcini.

La “Selfie”, Tiana își spune povestea exact așa cum este: sinceră, muncită, frumoasă, joi, 12 martie, de la ora 13:30, la TVR 3 și online pe TVR+.

Program de difuzare la TVR Timiṣoara:

- luni, 9 martie, ora 20:30 (premieră),

- marți, 10 martie, ora 2:30 și 13:30,

- sâmbătă, 14 martie, ora 17:30 și 23:30,

- duminică, 15 martie, ora 12:00.

Vă invităm să ne fiți alături și pe pagina de Facebook a emisiunii.

Toate ediţiile pot fi vizionate pe canalul de YouTube al TVR Timișoara.

***

Producător: Roxana Morun

Credit foto: capturi din emisiune/ Facebook Selfie - TVR Timișoara