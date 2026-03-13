„Lolita Lobosco”, serialul polițist italian inspirat din romanele Gabriellei Genisi, în premieră la TVR 2

publicat: Vineri, 13 Martie 2026

PROMO  TVR2 

TVR 2 aduce telespectatorilor un nou serial polițist european. Din 21 martie, miniseria italiană „Lolita Lobosco” (Le indagini di Lolita Lobosco, Italia, 2021) va putea fi urmărită în fiecare sâmbătă, de la ora 22:00, în premieră. Serialul poate fi urmărit și online, în simulcast cu difuzarea TV, exclusiv pe platforma tvrplus.ro.

 

Inspirat din seria de romane semnate de Gabriella Genisi, serialul o are în centrul poveștii pe Lolita Lobosco, o comisară de poliție care, după o perioadă petrecută în nordul Italiei, revine în orașul natal, Bari, pentru a conduce secția locală de poliție. Interpretată de Luisa Ranieri, Lolita este o femeie puternică, inteligentă și carismatică, care trebuie să se impună într-o echipă dominată de bărbați.

Despre personaj, actrița Luisa Ranieri spune: „Lolita este determinată, curajoasă, o femeie independentă, puternică, dar și fragilă. Nu renunță la feminitatea ei și are imperfecțiuni care o fac să fie foarte apropiată de alte femei.”

Serialul explorează atât investigațiile polițiste ale protagonistei, cât și viața ei personală. Revenirea acasă o aduce în mijlocul problemelor familiei sale, iar lucrurile devin și mai complicate atunci când începe să investigheze moartea misterioasă a tatălui său.

Primul sezon are patru episoade, iar episodul de debut, difuzat pe 21 martie, are o durată de 113 minute. Din distribuție mai fac parte Filippo Schicchitano, Giovanni Ludeno și Lunetta Savino.

