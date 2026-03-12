SRI menține nivelul 2 de alertă, precaut, din cele 4 posibile

TVRINFO

Prezența militară a Statelor Unite în România urmează să fie consolidată prin dislocarea a câteva sute de militari, avioane cisternă și drone de supraveghere, alături de echipamente corelate cu funcționarea scutului de la Deveselu.

Această desfășurare de forțe se va întinde pe o perioadă de trei luni și va viza bazele de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii, fiind interpretată de analiștii militari ca un indicator al faptului că tensiunile din Iran sunt departe de a fi soluționate. Utilizarea infrastructurii de la Constanța pentru misiuni de tranzit și suport logistic nu este o noutate, amintind de rolul strategic pe care România l-a jucat în conflictele din Afganistan și Irak în urmă cu două decenii.

Din perspectivă strategică, această mișcare subliniază necesitatea sprijinului logistic pentru misiunile americane, oferind capacități esențiale precum realimentarea în zbor. Revenirea la un contingent sporit plasează din nou România pe harta intereselor de securitate ale Statelor Unite, corectând percepțiile de diminuare a importanței regiunii care apăruseră după retragerile de personal de la finele anului trecut. Experții în politică externă consideră că această prezență defensivă întărește securitatea națională și nu transformă țara într-o vulnerabilitate, riscul de a deveni o țintă militară rămânând la un nivel minim.

Nivelul de alertă menținut de Serviciul Român de Informații rămâne unul precaut, în contextul în care densitatea apărării antibalistice pe teritoriul național este considerată a fi foarte bună. Siguranța este garantată de funcționarea sistemelor Patriot, de prezența sistemului francez Mamba pe litoralul Mării Negre și de scutul de la Deveselu, la care se adaugă bariera geografică și defensivă reprezentată de Turcia. În prezent, numărul militarilor americani aflați pe teritoriul României se ridică la aproximativ o mie, fiind distribuiți în principalele puncte strategice.

Procedural, solicitarea clasificată venită din partea administrației americane a primit deja unda verde din partea Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a Parlamentului. Autoritățile de la București, prin vocea președintelui Nicușor Dan, dau asigurări cetățenilor că nu există motive de îngrijorare, subliniind faptul că sporirea efectivelor aliate contribuie direct la creșterea gradului de siguranță a țării în contextul geopolitic actual.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.