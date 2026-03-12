loader
Foto

SRI menține nivelul 2 de alertă, precaut, din cele 4 posibile

publicat: Joi, 12 Martie 2026
 TVRINFO 

Prezența militară a Statelor Unite în România urmează să fie consolidată prin dislocarea a câteva sute de militari, avioane cisternă și drone de supraveghere, alături de echipamente corelate cu funcționarea scutului de la Deveselu.

 

Această desfășurare de forțe se va întinde pe o perioadă de trei luni și va viza bazele de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii, fiind interpretată de analiștii militari ca un indicator al faptului că tensiunile din Iran sunt departe de a fi soluționate. Utilizarea infrastructurii de la Constanța pentru misiuni de tranzit și suport logistic nu este o noutate, amintind de rolul strategic pe care România l-a jucat în conflictele din Afganistan și Irak în urmă cu două decenii.

Din perspectivă strategică, această mișcare subliniază necesitatea sprijinului logistic pentru misiunile americane, oferind capacități esențiale precum realimentarea în zbor. Revenirea la un contingent sporit plasează din nou România pe harta intereselor de securitate ale Statelor Unite, corectând percepțiile de diminuare a importanței regiunii care apăruseră după retragerile de personal de la finele anului trecut. Experții în politică externă consideră că această prezență defensivă întărește securitatea națională și nu transformă țara într-o vulnerabilitate, riscul de a deveni o țintă militară rămânând la un nivel minim.

Nivelul de alertă menținut de Serviciul Român de Informații rămâne unul precaut, în contextul în care densitatea apărării antibalistice pe teritoriul național este considerată a fi foarte bună. Siguranța este garantată de funcționarea sistemelor Patriot, de prezența sistemului francez Mamba pe litoralul Mării Negre și de scutul de la Deveselu, la care se adaugă bariera geografică și defensivă reprezentată de Turcia. În prezent, numărul militarilor americani aflați pe teritoriul României se ridică la aproximativ o mie, fiind distribuiți în principalele puncte strategice.

Procedural, solicitarea clasificată venită din partea administrației americane a primit deja unda verde din partea Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a Parlamentului. Autoritățile de la București, prin vocea președintelui Nicușor Dan, dau asigurări cetățenilor că nu există motive de îngrijorare, subliniind faptul că sporirea efectivelor aliate contribuie direct la creșterea gradului de siguranță a țării în contextul geopolitic actual.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: echipamente militare americane, militari americani, orientul mijlociu, război Iran, SUA Romania, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

12 Martie, 13:01

Nave lovite în Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul și-a intensificat atacurile. Trump spune că prețul petrolului va scădea în curând

12 Martie, 13:00

Statul mizează pe taxe mai mari în bugetul pentru 2026, deși consumul scade

12 Martie, 12:41

Proiectul de buget pentru 2026 a primit avizul Consiliului Fiscal. Daniel Dăianu vine în această seară la ”Prim Plan”

12 Martie, 12:32

Emisarii ruși s-au întâlnit cu cei americani, în Florida. Kirill Dmitriev: Multe ţări încep să înţeleagă mai bine rolul petrolului şi gazelor ruseşti

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Optimile Ligii Campionilor la fotbal

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Optimile Ligii Campionilor la fotbal

Spectacolul fotbalistic din Champions League a revenit în forță la mijlocul lunii martie, odată cu desfășurarea primei manșe a optimilor de finală.

Războiul nevăzut al artei, în documentarul „Pe urmele traficanţilor de artă”, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Războiul nevăzut al artei, în documentarul „Pe urmele traficanţilor de artă”, la TVR Cultural

An de an, mii de obiecte sunt furate din siturile arheologice - o activitate internaţională la fel de profitabilă precum traficul de arme şi de ...

40 de ani de geniu: de la „Glory” la „The Equalizer”. Documentarul care descifrează fenomenul Denzel Washington, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

40 de ani de geniu: de la „Glory” la „The Equalizer”. Documentarul care descifrează fenomenul Denzel Washington, la TVR 1

Filmul documentar „ Denzel Washington: un model american” , realizat de ARTE, regizat de Sonia Dauger și produs de Brainworks, reia rolurile și ...

“Selfie”: Tiana Momirov| VIDEO

  RECOMANDARI     TVR3 

“Selfie”: Tiana Momirov| VIDEO

„Îmi doresc să conving toate femeile să-și acorde mai mult timp și apreciere”, spune Tiana Momirov. Aflăm cum reușește, joi, 12 martie, de la ...

Care e preţul dezvoltării urbane? Documentarul „Matache 2.0” se vede la TVR CULTURAL

  FILM     TVRCULTURAL 

Care e preţul dezvoltării urbane? Documentarul „Matache 2.0” se vede la TVR CULTURAL

Purtând semnătura regizorului Dragoș Lumpan, „Matache 2.0” este o investigaţie atentă, dar şi emoţională, asupra transformărilor urbane şi ...

E justificată temerea că ar fi început Al Treilea Război Mondial? În dezbatere la ‟Breaking Fake News”, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

E justificată temerea că ar fi început Al Treilea Război Mondial? În dezbatere la ‟Breaking Fake News”, pe TVR 1

Vineri, 13 martie 2026, ora 16.45, la TVR 1, jurnalistul Marian Voicu şi invitatul său, Cristian Gomboş, jurnalist, Radio România, discută ...

Un adevăr interzis: foametea din Ucraina, în documentarul de la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Un adevăr interzis: foametea din Ucraina, în documentarul de la TVR INFO

Reconstituirea uneia dintre cele mai dramatice tragedii din istoria secolului XX – Holodomor, foametea provocată în Ucraina sovietică - în ...

În inima gigantului mărilor: viaţa pe portavionul Charles de Gaulle, în premieră, la TVR 1

  FILM     TVR1 

În inima gigantului mărilor: viaţa pe portavionul Charles de Gaulle, în premieră, la TVR 1

Cum e viaţa de zi cu zi pe un „oraşul plutitor” cu 2.000 de locuitori, cu zile ritmate de decolările şi aterizările avioanelor de vânătoare ...

Antrenorii cu mentalitate flexibilă, un ideal în sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Antrenorii cu mentalitate flexibilă, un ideal în sport

Antrenorii care adoptă o mentalitate flexibilă îndeplinesc un rol determinant în progresul sportivilor, reușind să creeze un mediu de pregătire ...

Inteligența artificială, o condiție pentru a rămâne relevant pe piața muncii

  TVRINFO     TVRINFO 

Inteligența artificială, o condiție pentru a rămâne relevant pe piața muncii

Profesiile contemporane traversează o transformare radicală, marcând trecerea de la exercitarea individuală a sarcinilor către un model de ...

Johnny Depp şi Morgan Freeman, în thrillerul SF „Viaţă după moarte”, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Johnny Depp şi Morgan Freeman, în thrillerul SF „Viaţă după moarte”, la TVR 1

Inteligenţă artificială cu propria conştiinţă – este ceea ce proiectează personajul interpretat de Johnny Depp în filmul ce poate fi urmărit pe ...

Un maestru italo-american: regizorul Martin Scorsese. Un documentar de neratat la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Un maestru italo-american: regizorul Martin Scorsese. Un documentar de neratat la TVR 1

Un american prea italian sau un italian prea american? Un newyorkez pierdut în Hollywood sau invers? Vineri, 20 martie, la TVR 1, descoperim ...

Tom Cruise, între zâmbetul perfect şi misiunile imposibile

  FILM     TVR1 

Tom Cruise, între zâmbetul perfect şi misiunile imposibile

Cu un nume sinonim cu succesul hollywoodian, dar și cu misterul, Tom Cruise este superstarul care se poate lăuda cu o carieră care se întinde pe ...

Complexul Studenţesc Tei, Delta Văcăreşti şi... Oraşul din vis. Seria „Istoriile oraşului” continuă la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Complexul Studenţesc Tei, Delta Văcăreşti şi... Oraşul din vis. Seria „Istoriile oraşului” continuă la TVR 2

Seria documentară „Istoriile oraşului”, realizată de Raluca Bibiri la TVR Cultural, poate fi revăzută de luni până joi, de la ora 17.00, la TVR ...

Antropologia urbană, de la centru la periferie: Supraviețuitori în orașul postsocialist

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Antropologia urbană, de la centru la periferie: Supraviețuitori în orașul postsocialist

Un oraș este un organism viu, modelat de ritualurile și interacțiunile noastre zilnice. Tot ce observăm și denumim, tot ce ne însușim și iubim în ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate