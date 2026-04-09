Destinații ale credinței: pelerinaje europene, într-un nou episod al seriei „Mânăstiri din Europa

publicat: Joi, 09 Aprilie 2026
Unde se adună pelerinii din întreaga Europă pentru rugăciune aflăm în prima zi de Paști, duminică, 12 aprilie, de la ora 15:00, la TVR INFO. Documentarul „Mânăstiri din Europa” continuă cu un episod dedicat marilor pelerinaje. O incursiune vizuală într-un univers spiritual fascinant, între tradiție și prezent.

 

Aventura cinematografică „Mânăstiri din Europa” („Monasteres d'Europe”, Franţa, 2019) continuă cu un nou episod care ne poartă în locurile unde credința adună oameni din toate colțurile continentului. Documentarul ne invită să descoperim un trecut uneori uitat și un prezent neașteptat, prin poveștile comunităților monahale.

După ce episoadele anterioare ne-au dezvăluit edificii impresionante ridicate pe malurile apelor, precum Mont-Saint-Michel sau abația Hautecombe din Franța, dar și mânăstiri neobișnuite, fie „înghețate” în timp, fie adaptate epocii contemporane, cel de-al treilea episod este dedicat pelerinajelor.

Ajungem la mânăstirea de maici închinată Sfintei Nina, luminătoarea Georgiei, restaurată după distrugerile din perioada comunistă. Izvorul descoperit aici în secolul al IV-lea continuă să atragă și astăzi numeroși pelerini.

Drumul ne poartă apoi la Santiago de Compostela, în Galiția, destinația celui mai mare pelerinaj din Europa.

În Austria, tineri din întreaga lume se adună la mânăstirea benedictină din Altenburg, în căutarea unei experiențe spirituale autentice.

Un alt loc emblematic este Jasna Góra, în Polonia, unde peste 4 milioane de pelerini vin anual să se roage în fața icoanei Maicii Domnului Negre de la Częstochowa, unul dintre cele mai venerate simboluri religioase din Europa.

„Este o aventură cinematografică ce ne ajută să descoperim un trecut uneori uitat, un prezent neașteptat și care ne inspiră să înțelegem viziunea intimă și contemporană a călugărilor și călugărițelor asupra lumii”, spun realizatorii documentarului.

„Pelerinaje” - un episod special, într-o zi cu profundă încărcătură spirituală: duminică, 12 aprilie, de la ora 15.00, la TVR INFO.

Seria „Mânăstiri din Europa” („Monasteres d'Europe”, Franţa, 2019) a fost difuzată în premieră la TVR INFO în aprilie 2025.

 

foto: via Selectie Film TVR

Tag-uri: documentar Mânăstiri din Europa, episod Pelerinaje, Monasteres d'Europe, santiago de compostela, TVR INFO

09 Aprilie, 12:44

Noul stadion al lui Dinamo București se va numi „Mircea Lucescu”

09 Aprilie, 11:36

Echipajul Artemis revine pe Pământ. Pilotul Victor Glover: „O să vorbesc despre toate acestea pentru tot restul vieții”

09 Aprilie, 11:09

Primarul Bacăului: Unii proprietari de garaje ilegale creşteau găini sub geamurile locatarilor

09 Aprilie, 08:55

Ungaria votează duminică. Sondajele indică o posibilă victorie a opoziției

Destinații ale credinței: pelerinaje europene, într-un nou episod al seriei „Mânăstiri din Europa

  TVRINFO     TVRINFO 

Destinații ale credinței: pelerinaje europene, într-un nou episod al seriei „Mânăstiri din Europa

Unde se adună pelerinii din întreaga Europă pentru rugăciune aflăm în prima zi de Paști, duminică, 12 aprilie, de la ora 15:00, la TVR INFO. ...

„Îngheţate” în timp sau complet adaptate epocii contemporane – Mânăstirile Europei ni se dezvăluie la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Îngheţate” în timp sau complet adaptate epocii contemporane – Mânăstirile Europei ni se dezvăluie la TVR INFO

Continuăm să descoperim „Mănăstiri din Europa” la postul de ştiri al Televiziunii Române. În Sâmbăta Mare, pe 11 aprilie, de la ora 15.00, ...

Sărbătoarea Învierii, la TVR: ediții speciale, transmisiuni în direct, concerte și programe de tradiție pe toate posturile

  TVRINFO     TVRMOLDOVA   TVR1   TVR2   TVR3   TVRI   TVRINFO 

Sărbătoarea Învierii, la TVR: ediții speciale, transmisiuni în direct, concerte și programe de tradiție pe toate posturile

De la reflecție și trăire duhovnicească la folclor, film, documentare și mari concerte - între 9 și 13 aprilie, TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, ...

Paștele ca pe Târnave, cu „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Paștele ca pe Târnave, cu „Exclusiv în România”

Duminică, de la 18.00, pe TVR 1, echipa „Exclusiv în România” ne invită să petrecem „Paştele ca pe Târnave”, într-un loc special: la Castelul ...

„«Hristos a Înviat!» este cea mai de folos călăuză a sufletului meu!” Maria Dragomiroiu, de Paşti, la „Brilliant”

  TVRINFO     TVRINFO 

„«Hristos a Înviat!» este cea mai de folos călăuză a sufletului meu!” Maria Dragomiroiu, de Paşti, la „Brilliant”

Despre copilărie şi locurile natale, despre speranţa ce i-o aduce Învierea Domnului în fiecare an şi despre influenţa Mariei Tănase sa asupra ...

Viaţa în mânăstirile ortodoxe şi catolice ale Europei, într-o serie documentară la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Viaţa în mânăstirile ortodoxe şi catolice ale Europei, într-o serie documentară la TVR INFO

O aventură cinematografică ce ne va face să descoperim un trecut uneori uitat şi un prezent neașteptat. Documentarul în 5 episoade „ Mânăstiri ...

Joia Mare, zi a smereniei, iubirii și jertfei lui Hristos

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Joia Mare, zi a smereniei, iubirii și jertfei lui Hristos

Sfânta și Marea Joi este o zi plină de profunzime, în care se împlinesc evenimente fundamentale pentru mântuirea lumii. Aceasta este ziua ...

„Tezaur folcloric” – de Paşti, în Bucovina

  PROMO     TVR1 

„Tezaur folcloric” – de Paşti, în Bucovina

Cântecul, portul, tradiţiile bucovinene şi, mai cu seamă, oameni plini de bucurie şi ospitalitate ne aşteaptă duminică, pe 12 aprilie, de la ora ...

Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision 2026, la „Rețeaua de Idoli”

  PROMO     TVR2 

Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision 2026, la „Rețeaua de Idoli”

Irina Păcurariu aduce în prim-plan parcursul unei artiste care va reprezenta România pe scena celei mai longevive competiţii muzicale anuale de ...

„Bucurie în dar de la Sfântul Munte” – o întâlnire cu liniștea Athosului, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„Bucurie în dar de la Sfântul Munte” – o întâlnire cu liniștea Athosului, la TVR Cultural

Chipul viu al ortodoxiei, așa cum este el trăit de monahii athoniți, într-un documentar profund și emoționant care ne poartă în lumea tainică a ...

Mircea Lucescu: „Bucuria aceasta de a trăi a reușit să mă țină la acest nivel de tinerețe și optimism”

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Mircea Lucescu: „Bucuria aceasta de a trăi a reușit să mă țină la acest nivel de tinerețe și optimism”

Televiziunea Română deplânge plecarea dintre noi a celui mai de succes antrenor român, Mircea Lucescu. Urmărim la TVR programe „in memoriam” ce ...

Petrecere de Paște la TVR 2, cu Fuego și prietenii săi

  PROMO     TVR2 

Petrecere de Paște la TVR 2, cu Fuego și prietenii săi

Sărbătorile Pascale vin cu programe speciale la TVR 2.

Va veni Lumina Sfântă de la Ierusalim? Ne întrebăm sâmbătă, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Va veni Lumina Sfântă de la Ierusalim? Ne întrebăm sâmbătă, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre „divorţul” Stetelor Unite de NATO şi alegerile parlamentare din Ungaria. Pe 11 aprilie, de la ora 17.00, Marian Voicu ...

România rămâne mult sub alte economii din regiune

  TVRINFO     TVRINFO 

România rămâne mult sub alte economii din regiune

Poziția României în cadrul Uniunii Europene în ceea ce privește costul mediu brut al forței de muncă rămâne una periferică, țara ocupând ...

Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare, vineri

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare, vineri

Decesul reputatului tehnician Mircea Lucescu a generat un val de solidaritate la nivel internațional, marile cluburi europene pe care acesta le-a ...

