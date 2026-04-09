Destinații ale credinței: pelerinaje europene, într-un nou episod al seriei „Mânăstiri din Europa

Unde se adună pelerinii din întreaga Europă pentru rugăciune aflăm în prima zi de Paști, duminică, 12 aprilie, de la ora 15:00, la TVR INFO. Documentarul „Mânăstiri din Europa” continuă cu un episod dedicat marilor pelerinaje. O incursiune vizuală într-un univers spiritual fascinant, între tradiție și prezent.

Aventura cinematografică „Mânăstiri din Europa” („Monasteres d'Europe”, Franţa, 2019) continuă cu un nou episod care ne poartă în locurile unde credința adună oameni din toate colțurile continentului. Documentarul ne invită să descoperim un trecut uneori uitat și un prezent neașteptat, prin poveștile comunităților monahale.

După ce episoadele anterioare ne-au dezvăluit edificii impresionante ridicate pe malurile apelor, precum Mont-Saint-Michel sau abația Hautecombe din Franța, dar și mânăstiri neobișnuite, fie „înghețate” în timp, fie adaptate epocii contemporane, cel de-al treilea episod este dedicat pelerinajelor.

Ajungem la mânăstirea de maici închinată Sfintei Nina, luminătoarea Georgiei, restaurată după distrugerile din perioada comunistă. Izvorul descoperit aici în secolul al IV-lea continuă să atragă și astăzi numeroși pelerini.

Drumul ne poartă apoi la Santiago de Compostela, în Galiția, destinația celui mai mare pelerinaj din Europa.

În Austria, tineri din întreaga lume se adună la mânăstirea benedictină din Altenburg, în căutarea unei experiențe spirituale autentice.

Un alt loc emblematic este Jasna Góra, în Polonia, unde peste 4 milioane de pelerini vin anual să se roage în fața icoanei Maicii Domnului Negre de la Częstochowa, unul dintre cele mai venerate simboluri religioase din Europa.

„Este o aventură cinematografică ce ne ajută să descoperim un trecut uneori uitat, un prezent neașteptat și care ne inspiră să înțelegem viziunea intimă și contemporană a călugărilor și călugărițelor asupra lumii”, spun realizatorii documentarului.

„Pelerinaje” - un episod special, într-o zi cu profundă încărcătură spirituală: duminică, 12 aprilie, de la ora 15.00, la TVR INFO.

Seria „Mânăstiri din Europa” („Monasteres d'Europe”, Franţa, 2019) a fost difuzată în premieră la TVR INFO în aprilie 2025.

foto: via Selectie Film TVR