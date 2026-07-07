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Gala Festivalului Internaţional de Teatru Sibiu se vede la TVR 1

publicat: Marţi, 07 Iulie 2026

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În perioada 19–28 iunie 2026, Sibiul a găzduit unul intre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume. Irina Păcurariu ne readuce atmosfera specială a Galei Celebrităţilor, desfăşurată la Filarmonica de Stat Sibiu , sâmbătă, 9 iulie, ora 20.00, la TVR 1.

 

De‑a lungul timpului, Sibiul a fost martorul şi beneficiarul aportului extraordinar adus de numeroase personalităţi culturale şi artistice la dezvoltarea oraşului aşa cum îl cunoaştem azi. Fiecare dintre aceste personalităţi are o poveste distinctă şi extraordinară, care o leagă de destinul Sibiului şi care rămâne ţesută în sufletul comunităţii. „Aleea Celebrităţilor” este gândită ca un loc permanent de celebrare şi recunoaştere a acestor contribuţii, un tribut adus realizărilor culturale şi artistice legate de oraş.

Anul acesta, în perioada 19–28 iunie 2026, Sibiul a fost din nou un punct de referinţă pentru artele spectacolului la nivel internaţional. În calitate de partener media oficial al Festivalului, Televiziunea Română a ţinut conectaţi telespectatorii TVR Cultural cu principalele momente ale FITS prin ştiri, interviuri, reportaje şi transmisiuni live. Gala Celebrităţilor, desfăşurată la Filarmonica de Stat Sibiu, a fost difuzată în direct la TVR Cultural. Cum amintirile încă vibrează în noi şi impresiile continuă să se rafineze, TVR 1 ne propune să revedem acest eveniment sâmbătă, 11 iulie, de la ora 20.00.

„Galele de la FITS au efectul unei biblioteci în care ai doar o oră la dispoziție. În jurul tău, vieți și povești care au schimbat lumea, știi totuși clar că vei pleca lăsând în urmă rafturi întregi nedeschise - am mereu senzația că nu se termină când se sting luminile, și mă urmărește tot ce n-am apucat să întreb. Sau ce aș fi spus altfel”, mărturiseşte Irina Păcurariu, gazda Galei FITS, pe care o vom vedea sau revedea la TVR 1 sâmbătă seară.

(w500) Irina Pacu

De neuitat, consideră vedeta TVR, întâlnirea cu Akihiro Yamamoto, directorul companiei Yamamoto Noh din Japonia.

„Nō nu se joacă. Se invocă. În Yamamoto, teatrul este ritual, liniștea spune mai mult decât cuvintele.

Fondatorul, Hiroyuki Yamamoto, provenea dintr-o familie extrem de bogată de schimbători de bani din Kyoto. Familia și-a pierdut aproape întreaga avere după ce bunicul său a garantat datoriile unui prieten care a dispărut. În loc să revină la afaceri, Hiroyuki a ales să-și dedice viața teatrului Noh”, povesteşte Irina Păcurariu, care ţine să menţioneze unul dintre gândurile exprimate în seara galei şi aparţinând lui regitorului şi dramaturgului elveţian Milo Rau: „Nu știm ce formă are sufletul. Așa cum nu știm ce formă are Dumnezeu”. „Poate că de aceea avem nevoie de artă: ca să încercăm, iar și iar, să intuim ceea ce nu poate fi văzut”, completează Irina.

Stelele ediției FITS 2026 au fost: Fanny Ardant, Cristian Măcelaru, Yamamoto Noh Theater, Wim Vandekeybus, Emma Dante, Elfriede Jelinek, Margareta Niculescu și Ofelia Popii.

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu rămâne o platformă complexă care îmbină teatru, dans, circ, film, musical, operă, carte, conferinţe, expoziţii, performance, muzică şi spectacole de stradă, aducând împreună public şi creatori din întreaga lume.

Ediţia 33 a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu - 848 de evenimente și 5000 de artiști din 83 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, a avut loc anul acesta la Sibiu în perioada 19 iunie - 28 iunie, tema ediției cu numărul 33 fiind SUFLET. FITS 2026 a avut 848 evenimente incluse în program și a găzduit peste 5000 de artişti din 83 de țări.

Tema din acest an – SUFLET – subliniază că mai presus de tehnologie stă sufletul, fie că e vorba de cel al artistului sau al spectatorului.

producător: Cristina Rădulescu;

prezintă: Irina Păcurariu

foto: FITS 2026, FB Irina Pacurariu

Tag-uri: artele spectacolului, festival, Festival de Teatru Sibiu, Gala Celebritatilor, Gala FITS, Irina Pacurariu, spectacol, TVR 1

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