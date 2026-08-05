Spectacol total la TVR: David Popovici și tricolorii luptă pentru aur la Europenele de Natație de la Paris

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Cel mai important eveniment al nataţiei în 2026 se vede în direct la TVR Sport şi TVR 1. De 2 X Popovici: David, dar şi Constantin, precum şi alţi sportivi români concureză la Paris începând cu 7 august, în Campionatele Europene de Nataţie. Programul transmisiunilor şi mai multe informaţii, mai jos.

Competiţia începe cu probele de sărituri, iar România are doi sportivi cu şanse la medalii - Constantin Popovici și Cătălin Preda fiind deja nume consacrate în high-diving. Urmărim competiţiile vineri şi sâmbătă (7 şi 8 august) la TVR Sport (*programul detaliat, mai jos).

Cea de-a 38-a ediţie a Campionatului European continuă de luni, 10 august, cu cursele de înot. La Paris, în cel mai important eveniment al nataţiei în 2026, participă 52 de ţari şi peste 1000 de înotători, cu David Popovici, atracţia numărul 1, alături de ceilalţi zece coechiperi din lotul României.

Ediţia din august 2026 este una aniversară, întrucât se împlinesc 100 de ani de la primul campionat, desfăşurat în august 1926, la Budapesta. Evenimentul poate fi şi prima ediţie la care un sportiv ar câştiga de trei consecutiv două medalii de aur: „David are 4 medalii de aur la Europene, cu duble la precedentele 2 ediţii, Roma 2022 şi Belgrad 2024. Nimeni n-a reuşit, în istoria competiţiei, să lege 3 duble. Pieter van den Hoogenband, duble în 2002 şi 1999, Giorgio Lamberti dublă în 1989, Peter Nocke (RFG), duble în 1977 şi 1974”, ne explică Emil Hossu-Longin, jurnalistul TVR care va comenta transmisiunile de înot de la Paris.

Probele de înot se desfăşoară în perioada 10-16 august, în Centre Aquatique Olympique Metropole du Grand Paris, bazinul inaugurat în aprilie 2024, pentru Jocurile Olimpice. Telespectatorii vor putea urmări la TVR 1 şi TVR Sport cele 47 de probe, 22 feminine, 22 masculine, plus 3 ştafete mixte. Pentru prima dată vor fi în program două probe rezervate înotătorilor paralimpici. Transmisiunile directe pot fi urmărite de luni până duminică, de la ora 10.30 (serii) şi de la 20.00 (semifinale şi finale), pe TVR 1 şi TVR Sport. La TVR Sport, transmisiunile de seară de la CE încep puţin mai devreme, de la 19.30.

„Avem şansa de a urmări, integral!, evenimentul de la Paris, în direct la TVR. E prima oară în istoria competiţiei când înotătorii români iau startul în toate probele individuale masculine. România a calificat un lot important, 11 înotători, în frunte cu cvadruplul campion european David Popovici, care ne dă mari speranţe pentru Los Angeles 2028”, ne-a declarat Emil Hossu-Longin.

Din lotul de înot al României pentru Paris fac parte:

1. Popovici David (21 ani) - CS Dinamo București (Adrian Rădulescu), 100 liber si 200 liber

2. Dinu Patrick (21 ani) - CSM Constanța (Răzvan Florea), 50 liber, 100 liber şi 50 bras

3. Popescu Denis (23 ani) - CS Dinamo București (Bogdan Stroe), 50 spate, 100 spate, 50 fluture şi 100 fluture

4. Mihalache Vlad (20 ani) - CSA Steaua București (Mircea Purcaru), 50 fluture, 100 fluture

5. Proca Theodor (18 ani) - CSM Pitești (Viorel Ciobanu), 800 liber şi 1500 liber

6. Badea Robert (18 ani) - CSA Steaua București (Iulia Becheru), 200 fluture, 200 mixt şi 400 mixt

7. Coman Darius (19 ani) - CSM Corona Brașov (Gabriel Cojocaru), 100 bras, 200 bras, 200 mixt

8. State Matei (18 ani) - CSA Steaua București (Bogdan Văleanu), 200 spate, 200 bras, 200 mixt şi 400 mixt

9. Andrieș Eric (18 ani) - CSM Constanţa (Răzvan Florea), 200 liber şi 400 liber

10. Constantinescu Alexandru (20 ani) - CS Olimpia București (Bogdan Stroe), 50 spate, 100 spate, 200 spate

11. Iordache Tudor (18 ani) - CSM Constanța (Răzvan Florea), 50 spate, 100 spate, 200 spate.

În ierarhia generală a înotului continental, România e pe locul 16, cu 13 medalii de aur, 25 de argint şi 32 de bronz, 70 în total.

Sărituri în apă de la CE – programul transmisiunilor

România își pune speranțe nu doar în David Popovici pentru a cuceri medalii la Campionatele Europene de Natație de la Paris. Superstarul înotului mondial ne-a obișnuit în ultimii ani cu titluri olimpice, mondiale și continentale pe bandă rulantă, dar fanii români așteaptă rezultate de excepție de la alți doi sportivi din delegația tricoloră deplasată în capitala Franței.

Constantin Popovici și Cătălin Preda sunt deja nume consacrate în high-diving, alias sărituri în apă de la mare înălțime, și este de așteptat ca amândoi să lupte pentru medalii la marea competiție pe care TVR Sport o transmite în exclusivitate în luna august. Începând de vineri, 7 august, urmărim transmisiunile directe de la Campionatele Europene de Nataţie, la TVR Sport, după următorul program:

Sărituri în apă – platformă (20 m, rundele 1 şi 2) - vineri, 7 august, ora 17.00.

Sărituri în apă – platformă (20 m, rundele 3 şi 4) - sâmbătă, 8 august, ora 17.00.

Constantin Popovici, 37 de ani, este dublu medaliat la Mondiale (aur - la Fukuoka în 2023 și bronz - la ediția de anul trecut, în Singapore), iar la Paris va căuta să egaleze performanța de la Roma, în 2022, când cucerea titlul european.

Totodată, Cătălin Preda, 35 de ani, a fost vicecampion mondial în 2023 și medaliat cu bronz la ediția următoare, iar la CE de la Roma îl seconda pe Popovici pe podium.

„Ambii s-au mișcat foarte bine și în actualul sezon, cu victorii și podiumuri în Cupa Mondială sau circuitul profesionist internațional, toate aceste rezultate de top fiind obținute cu sărituri spectaculoase de la patforma de 27 m. La Paris, însă, lucrurile se schimbă substanțial, toți săritorii urmând să-și dea drumul în gol de la înălțimea de 20 m, fapt care modifică substanțial dinamica elementelor acrobatice. Este o decizie prin care forul european de specialitate, în colaborare cu cel mondial încearcă să convingă CIO să accepte high-diving-ul în familia sporturilor olimpice și să nu-l mai considere un sport extrem în care pericolul atinge cote maxime”, ne explică Vlad Bucurescu, jurnalistul care va comenta transmisiunile directe de sărituri în apă de la CE Nataţie Paris 2026.

România are reprezentanți la Campionatul European de natație și în probele clasice de sărituri în apă. La masculin, Alexandru Avasiloae are șanse să prindă finala în probele de trambulină 1 m și 3 m. La feminin, Amelie Foerster încearcă același lucru, în timp ce Ioana Cârcu și Nazanin Ellahi iau startul în probele de platformă individual și sincron.

foto: TVR