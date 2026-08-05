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Întâlnire cu jazz-ul autohton, la TVR Cultural: „Contemporan în România”, un concert cu Big Band-ul Radio România şi invitaţii săi

publicat: Miercuri, 05 August 2026

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Big Band-ul Radio România dirijat de Simona Strungaru ne încântă cu cele mai noi creaţii de jazz autohtone, dar me vom bucura şi de momentul comemorativ Mircea Tiberian, avându-i ca protagoniști pe saxofonistul Nicolas Simion și cântăreața Nadia Trohin. Urmărim concertul sâmbătă, 8 august, ora 21.00, la TVR Cultural.  

 

Descoperim cele mai noi creații de jazz autohtone, semnate de muzicienii Big Band-ului Radio România şi de invitații lor speciali, în cea de-a 3-a ediție a seriei intitulate „Contemporan în România”, sâmbătă, 8 august, de la ora 21.00, la TVR Cultural. Big Band-ul Radio România dirijat de Simona Strungaru ne va delecta cu melodii printre care: „Stelele-n Cer”, de Sebastian Burneci, suita „Spiralele Timpului”, de Robert Cozma, „Silent Shouting”, de Paolo Profeti, „Pilgrimage” de Cătălin Milea, „Aquarius Universe”, de Nicu Patoi sau „No Name Funk”, de Nicolas Simion.

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În programul serii, o pondere specială va avea momentul comemorativ Mircea Tiberian, avându-i ca protagoniști pe saxofonistul Nicolas Simion și cântăreața Nadia Trohin, colaboratori constanți ai artistului omagiat, conform Radio România.

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Mircea Tiberian, unul dintre cei mai valoroși artiști și pedagogi români de jazz, s-a stins din viață în octombrie 2025, lăsând în urmă o bogată moștenire culturală, atât prin cele 25 de albume, prin lucrările sale muzicale, cât și prin scrieri de specialitate. Artistul distins de șase ori cu Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România a fost fondatorul secției de jazz a Universității Naționale de Muzică București și mentorul mai multor generații de muzicieni.

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Nadia Trohin este una dintre vocile expresive ale scenei de jazz din România, apreciată pentru versatilitatea sa artistică şi pentru colaborările cu muzicieni importanţi ai scenei jazzistice. Nadia Trohin este doctor în muzică al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, unde activează ca asistent universitar în cadrul secţiei de jazz.

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Nicolas Simion a studiat la Liceul de Muzică din Brașov, apoi și-a continuat studiile de muzică clasică la Academia de Muzică din București. În acei ani, a început să fie atras de spontaneitatea și libertatea jazzului. După numeroase concerte susținute în țară și invitații în străinătate, a decis să emigreze în Occident în 1989. În 1992, a lansat primul său CD în Occident, intitulat „Black Sea”. De atunci, a continuat să lanseze albume și proiecte muzicale, colaborând cu numeroși muzicieni americani renumiți, printre care Graham Haynes, Lonnie Plaxico, Ed Schuller, Peter Perfido și pianistul Mal Waldron.

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Director de imagine: Gabriel Enulescu

Regie TV: Aurel Badea

Producator TV: Nicolae Cozma

credit foto: capturi TVR înregistrare concert „Contemporan în Romania”, jazz cu Big Band-ul Radio România, dirijat de Simona Strungaru

Tag-uri: Big Band Radio, concert, Invitati Speciali, jazz, jazz autohton, Simona Strungaru, TVR Cultural, „Contemporan in Romania”

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