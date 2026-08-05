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Piesa „Inimă, nu fi de piatră” a Corinei Chiriac ia argintul în concursul „Cerbul de Aur Nostalgia”

publicat: Miercuri, 05 August 2026

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Perioada de votare a celor 70 de piese ce au cucerit inimile românilor la Festivalul Cerbul de Aur s-a încheiat.

 

Corina Chiriac este una dintre artistele din ţara noastră cel mai des asociate cu istoria Cerbului de Aur. Ea a fost prezentă de-a lungul timpului în diverse ipostaze – concurentă, invitată și vedetă a recitalurilor. Corina Chiriac a făcut istorie la Festivalul Internațional Cerbul de Aur din 1971, unde a câștigat prestigiosul trofeu Cerbul de Bronz, interpretând piesa „Inimă, nu fi de piatră”.

Artiştii români domină topul celor mai iubite 70 de piese interpretate pe scena Cerbului de Aur, opt dintre primele zece melodii fiind din muzica autohtonă. Doar Tom Jones şi Toto Cutugno au adunat suficiente voturi ca să intre între primele zece piese clasate. „Inimă, nu fi de piatră”, a Corinei Chiriac, se află pe locul al doilea. Toate cele 70 de melodii pot fi revăzute în continuare pe tvrplus.ro.

În edițiile recente ale festivalului, Corina Chiriac a revenit pe scena de la Braşov în cadrul unor recitaluri aniversare, fiind considerată una dintre figurile emblematice ale muzicii ușoare românești și ale tradiției Cerbului de Aur.

 

Pentru a participa la concursul Cerbul de Aur Nostalgia, fanii TVR au accesat platforma https://tvrplus.ro, au votat piesa preferată și au interacționat cu postările oficiale dedicate concursului „Cerbul de Aur Nostalgia”, publicate pe conturile oficiale de social media ale TVR.

Premiul concursului este o excursie pe litoralul românesc, la un hotel de 4 stele din stațiunea Mamaia, câștigat, prin tragere la sorți, de unul dintre participanţii la concurs. Intră pe paginile oficiale de social media ale Televiziunii Române şi află cine este fericitul câştigător!

Tag-uri: Cerbul de Aur, concurs, Corina Chiriac, Inimă nu fi de piatră, nostalgia, top 70, TVR 70

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