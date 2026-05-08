loader
Foto

Familia Regală la Televiziunea Română: Un moment simbolic ce marchează 160 de ani de la fondarea Casei Regale

publicat: Vineri, 08 Mai 2026

PROMO  TVRI   TVR1 

Majestatea Sa Margareta şi Alteţa Sa Regală Principele Radu au vizitat studiourile TVR. Înalţii oaspeţi au intrat în direct în timpul Telejurnalului TVR de la ora 12:00.

 

(w882) Familia ReCu ocazia celebrării a 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României (1866–2026), Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, şi Alteţa Sa Regală Principele Radu au vizitat vineri, 8 mai, Televiziunea Română.

Evenimentul este unul simbolic care confirmă legătura profundă şi parteneriatul de tradiţie dintre Familia Regală a României şi instituţia publică de televiziune.

Însoţiţi de Adriana Săftoiu, Preşedinte - Director General al SRTv şi de reprezentanţi ai Comitetului Director, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, şi ASR Principele Radu au vizitat studiourile, au discutat cu jurnaliştii Televiziunii Române şi au semnat în Cartea de Onoare a TVR.

Prezenţi în Studioul 2 pe durata Telejurnalului de la ora 12.00, înalţii oaspeţi au fost invitaţi să adreseze un mesaj în direct telespectatorilor şi au purtat un dialog cu prezentatorul Cristian Petru. Intervenţia a fost transmisă live, simultan pe TVR 2 şi TVR INFO.

(w882) Familia ReÎn drum spre Redacţia Ştiri, Familia Regală a putut urmări, pe monitoarele amplasate pe holurile televiziunii, imagini inedite din istoria regalităţii, păstrate în Arhiva de Aur a Televiziunii Române.

Majestăţile Lor au avut un dialog deschis cu echipa Știrilor TVR, prilej cu care au descoperit culisele activităţii jurnalistice. Direct de la sursă, înalţii oaspeţi au aflat detalii inedite despre responsabilitatea de a informa publicul şi despre provocările constante ale jurnalismului de calitate, inclusiv detalii despre transmisiile de pe Frontul din Ucraina.

(w882) Familia ReVizita a continuat în Studioul 11, unde Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, şi Alteţa Sa Regală Principele Radu au acordat un interviu în exclusivitate pentru emisiunea „Ora Regelui”, singura emisiune dedicată activităţii Casei Regale, cu un  portofoliu impresionant de aproape 1.000 de ediţii la TVR.

FOTO: TVR

 

Tag-uri: Alteţa Sa Regală Principele Radu, Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, romania, TVR

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Familia Regală la Televiziunea Română: Un moment simbolic ce marchează 160 de ani de la fondarea Casei Regale

  PROMO     TVRI   TVR1 

Familia Regală la Televiziunea Română: Un moment simbolic ce marchează 160 de ani de la fondarea Casei Regale

Majestatea Sa Margareta şi Alteţa Sa Regală Principele Radu au vizitat studiourile TVR. Înalţii oaspeţi au intrat în direct în timpul ...

Un medic cu suflet și misiune – Diana Loreta Păun este invitată la „Brilliant”

  TVRINFO     TVRINFO 

Un medic cu suflet și misiune – Diana Loreta Păun este invitată la „Brilliant”

Un endocrinolog strălucit și o voce a sănătății publice din România, Diana Loreta Păun este invitata realizatoarei Loredana Negrilă la o nouă ...

De ce i-a cerut YouTube scuze lui David Bowie? Sâmbătă, la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

De ce i-a cerut YouTube scuze lui David Bowie? Sâmbătă, la „Rock Maniac”

Fotografii de concert Anca Coleaşă, Cezar Cazan, Ionuț Iancu şi Valentin Diaconescu sunt invitaţii ediţiei „Rock Maniac” de sâmbătă, 9 mai, ora ...

  RECOMANDARI     TVRI 

"Prezențe românești": Codrin Arsene şi Dorina Scăunaş

Doi români cu povești diferite, dar cu o viaţă profesională bogată în Statele Unite ale Americii, sunt protagoniştii pe care Irina Păcurariu ne ...

„Scena este locul unde nu ești judecat” spune Răzvan Mazilu, invitatul Irinei Păcurariu la „Rețeaua de Idoli”

  PROMO     TVR2 

„Scena este locul unde nu ești judecat” spune Răzvan Mazilu, invitatul Irinei Păcurariu la „Rețeaua de Idoli”

Luni, 11 mai, de la ora 20:00, la TVR 2, Irina Păcurariu propune un interviu emoționant despre dans, curaj, identitate și asumare, cu unul ...

Între repetițiile pentru Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu descoperă Viena

  EUROVISION-2026     TVR.RO 

Între repetițiile pentru Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu descoperă Viena

Reprezentanții României continuă pregătirile pentru cea de-a doua repetiție din 8 mai și profită de puținele momente libere pentru a se bucura de ...

„Anul Nadia Comăneci”, ediție specială la TVR Sport: primul interviu al Nadiei și imaginile rare din „fabrica de medalii” de la Onești

  TVRSPORT     TVRSPORT 

„Anul Nadia Comăneci”, ediție specială la TVR Sport: primul interviu al Nadiei și imaginile rare din „fabrica de medalii” de la Onești

Duminică, 10 mai, de la ora 21:10, TVR Sport difuzează în exclusivitate documentarul „Remember Nadia 1975”, realizat de Televiziunea Română în ...

„Info Etnic”, la TVR INFO: între criza majorităților și războaiele identitare

  TVRINFO     TVRINFO 

„Info Etnic”, la TVR INFO: între criza majorităților și războaiele identitare

Duminică, 10 mai, de la ora 11:00, Boris Velimirovici, Bianca Vasile și George Lungoci analizează, alături de invitați, jocurile de culise din ...

Instabilitatea politică și costul ei economic. Cât mai poate rezista România?

  RECOMANDARI     TVR1 

Instabilitatea politică și costul ei economic. Cât mai poate rezista România?

Sâmbătă, 9 mai, de la ora 12:30, la TVR 1 și TVR+, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe domnul Gabriel BIRIȘ, specialist în fiscalitate, şi pe ...

Președintele Nicușor Dan, consultări informale cu liderii partidelor

  TVRINFO     TVRINFO 

Președintele Nicușor Dan, consultări informale cu liderii partidelor

Consultările informale inițiate de președintele Nicușor Dan cu principalele formațiuni parlamentare continuă la Palatul Cotroceni, în încercarea ...

„Visuri dezghețate” – o întâlnire cu emoția. Concert Alexandra Uşurelu, în exclusivitate la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

„Visuri dezghețate” – o întâlnire cu emoția. Concert Alexandra Uşurelu, în exclusivitate la TVR Cultural

O poveste sensibilă şi o experienţă ce îndeamnă la introspecţie. Este propunerea TVR Cultural pentru seara de sâmbătă, 9 mai, de la ora 21.00. ...

Mentorat și autenticitate în istorie: De la cine înveți și la ce adevăr ajungi ?

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Mentorat și autenticitate în istorie: De la cine înveți și la ce adevăr ajungi ?

De la „A fura meserie" la „Ce (ne) poate învăța Inteligența Artificială ?", am abordat tema „mentor - guru - învățăcel - mentorat", o temă cu ...

Ne fură extratereştrii oamenii de ştiinţă?! Aflăm sâmbătă, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Ne fură extratereştrii oamenii de ştiinţă?! Aflăm sâmbătă, la „Breaking Fake News”

Tot atunci, descoperim ce implicare are politica în Bienala de la Veneţia, precum şi cum a fost manipulată populaţia după dezastrul de la ...

Performanța istorică realizată de Steaua București la Sevilla, marcată de evenimente de anvergură

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Performanța istorică realizată de Steaua București la Sevilla, marcată de evenimente de anvergură

Performanța istorică realizată de Steaua București la Sevilla, în urmă cu 40 de ani, este marcată printr-o serie de evenimente de anvergură ce ...

Vlad Craioveanu și Dragoș Mușat (Tetelu), despre sinceritate, umor și dezbateri fără compromisuri la „Dezacorduri de pace”

  VEDETE     TVR1 

Vlad Craioveanu și Dragoș Mușat (Tetelu), despre sinceritate, umor și dezbateri fără compromisuri la „Dezacorduri de pace”

Vlad Craioveanu și Dragoș Mușat (Tetelu) propun o analiză relaxată, dar argumentată, a actualității, într-un format care mizează pe ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate