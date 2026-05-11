„Un zâmbet 16:9”, emisiune de satiră, care nu expiră!

Un paradox, o anomalie, un nonsens, o ignoranţă și/sau indolență sunt surprinse zâmbind de jurnalistul Răzvan Petrişor în noul program „Un zâmbet 16:9”, difuzat de TVR 1 sâmbăta, ora 16.30 şi duminica, ora 15.50.

 

„Of, Românie, câte-ți datorez eu ție... ca jurnalist...

Ești doldora de paradoxuri, anomalii, nonsensuri, dar și de lucruri care ar putea ieși atât de bine, dacă ar funcționa mai acătării educația, în general și la nivel de individ, sau niște instituții, dacă ar exista reguli sau s-ar aplica, dacă ar exista bun simț în toate, dacă unii sau alții, unii plus alții și-ar face treaba binișor”, ne-o spune un Petrişor. Răzvan Petrișor.

Videojurnalistul-cetățean cu cameră de filmat și spirit de observație, dublat de știința mersului lucrurilor în țara sa, găsește voit sau întâmplător situații nelalocul lor, similare cu cele inventariate cu talent, umor și ironie de emisiunea brand a Televiziunii Române dinainte de anii 90, „Un zîmbet pe 16 mm”, realizată de Marin Traian.

Se… apucă un subiect. Cu informație, spirit scormonitor, ironie și umor, un paradox - o anomalie, un non sens, o ignoranţă și/sau indolență - se filmează cu savoarea și specificitățile de astăzi, cu umorul și tâlcul la zi, pe principiul „Ce-am avut şi n-am pierdut? Năravul şi zâmbetul!” (Răzvan Petrişor).

Ce rezultă? Urmăriţi sâmbăta, ora 16.30 şi duminica, ora 15.50, la TVR 1. Pentru o porţie de zâmbete...

S-a schimbat semnalul și ecranul... Dar ne-a rămas năravul. Și zâmbetul!

Tech Talks by UPT 2026, în transmisiune directă de la Timişoara pe TVR 2 şi TVR INFO

Dialogul internațional despre viitorul tehnologiei și rolul omului în era inteligenței artificiale, moderat de jurnalistul Richard Quest, se vede ...

Mark Rutte și Volodimir Zelenski, la București pentru Summitul B9 și al Țărilor Nordice

Bucureștiul va deveni miercuri, 13 mai, centrul diplomației regionale prin găzduirea summitului formatului București 9 (B9) și al țărilor ...

Semimaratonul Internațional București: România, pe locurile secunde

Cea de-a zecea ediție a Semimaratonului Internațional București, eveniment organizat la inițiativa campioanei olimpice Constantina Diță, s-a ...

Să fim salvatori!

"Un doctor pentru dumneavoastră", sâmbătă, ora 12:00, la TVR Internațional și TVR+, și în reluare sâmbătă, de la ora 4:00.

O ediție Remix de Ziua Europei cu Dirty Shirt, East European Rock Alliance, The Voodoo Child și Matei Damian Ulmu

La TVR Cultural și TVR+, sâmbătă, 9 mai, de la ora 23:00

Familia Regală la Televiziunea Română: Un moment simbolic ce marchează 160 de ani de la fondarea Casei Regale

Majestatea Sa Margareta şi Alteţa Sa Regală Principele Radu au vizitat studiourile TVR. Înalţii oaspeţi au intrat în direct în timpul ...

Un medic cu suflet și misiune – Diana Loreta Păun este invitată la „Brilliant”

Un endocrinolog strălucit și o voce a sănătății publice din România, Diana Loreta Păun este invitata realizatoarei Loredana Negrilă la o nouă ...

De ce i-a cerut YouTube scuze lui David Bowie? Sâmbătă, la „Rock Maniac”

Fotografii de concert Anca Coleaşă, Cezar Cazan, Ionuț Iancu şi Valentin Diaconescu sunt invitaţii ediţiei „Rock Maniac” de sâmbătă, 9 mai, ora ...

"Prezențe românești": Codrin Arsene şi Dorina Scăunaş

Doi români cu povești diferite, dar cu o viaţă profesională bogată în Statele Unite ale Americii, sunt protagoniştii pe care Irina Păcurariu ne ...

„Scena este locul unde nu ești judecat” spune Răzvan Mazilu, invitatul Irinei Păcurariu la „Rețeaua de Idoli”

Luni, 11 mai, de la ora 20:00, la TVR 2, Irina Păcurariu propune un interviu emoționant despre dans, curaj, identitate și asumare, cu unul ...

Între repetițiile pentru Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu descoperă Viena

Reprezentanții României continuă pregătirile pentru cea de-a doua repetiție din 8 mai și profită de puținele momente libere pentru a se bucura de ...

„Anul Nadia Comăneci”, ediție specială la TVR Sport: primul interviu al Nadiei și imaginile rare din „fabrica de medalii” de la Onești

Duminică, 10 mai, de la ora 21:10, TVR Sport difuzează în exclusivitate documentarul „Remember Nadia 1975”, realizat de Televiziunea Română în ...

„Info Etnic”, la TVR INFO: între criza majorităților și războaiele identitare

Duminică, 10 mai, de la ora 11:00, Boris Velimirovici, Bianca Vasile și George Lungoci analizează, alături de invitați, jocurile de culise din ...

Instabilitatea politică și costul ei economic. Cât mai poate rezista România?

Sâmbătă, 9 mai, de la ora 12:30, la TVR 1 și TVR+, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe domnul Gabriel BIRIȘ, specialist în fiscalitate, şi pe ...

