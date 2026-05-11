„Un zâmbet 16:9”, emisiune de satiră, care nu expiră!

Un paradox, o anomalie, un nonsens, o ignoranţă și/sau indolență sunt surprinse zâmbind de jurnalistul Răzvan Petrişor în noul program „Un zâmbet 16:9”, difuzat de TVR 1 sâmbăta, ora 16.30 şi duminica, ora 15.50.

„Of, Românie, câte-ți datorez eu ție... ca jurnalist...

Ești doldora de paradoxuri, anomalii, nonsensuri, dar și de lucruri care ar putea ieși atât de bine, dacă ar funcționa mai acătării educația, în general și la nivel de individ, sau niște instituții, dacă ar exista reguli sau s-ar aplica, dacă ar exista bun simț în toate, dacă unii sau alții, unii plus alții și-ar face treaba binișor”, ne-o spune un Petrişor. Răzvan Petrișor.

Videojurnalistul-cetățean cu cameră de filmat și spirit de observație, dublat de știința mersului lucrurilor în țara sa, găsește voit sau întâmplător situații nelalocul lor, similare cu cele inventariate cu talent, umor și ironie de emisiunea brand a Televiziunii Române dinainte de anii 90, „Un zîmbet pe 16 mm”, realizată de Marin Traian.

Se… apucă un subiect. Cu informație, spirit scormonitor, ironie și umor, un paradox - o anomalie, un non sens, o ignoranţă și/sau indolență - se filmează cu savoarea și specificitățile de astăzi, cu umorul și tâlcul la zi, pe principiul „Ce-am avut şi n-am pierdut? Năravul şi zâmbetul!” (Răzvan Petrişor).

Ce rezultă? Urmăriţi sâmbăta, ora 16.30 şi duminica, ora 15.50, la TVR 1. Pentru o porţie de zâmbete...

S-a schimbat semnalul și ecranul... Dar ne-a rămas năravul. Și zâmbetul!