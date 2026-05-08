De ce i-a cerut YouTube scuze lui David Bowie? Sâmbătă, la „Rock Maniac”

publicat: Vineri, 08 Mai 2026

Fotografii de concert Anca Coleaşă, Cezar Cazan, Ionuț Iancu şi Valentin Diaconescu sunt invitaţii ediţiei „Rock Maniac" de sâmbătă, 9 mai, ora 22.10, de la TVR 1.

 

Știri, albumele momentului, cronica underground, recomandări și, mai ales, interviuri în exclusivitate. O emisiune de actualitate, ce repune muzica bună la... rockul ei. Sâmbăta, de la ora 22.00, la TVR 1.

O imagine poate face cât o mie de cuvinte. În ediția „Rock Maniac” de sâmbătă, schimbăm paradigma pentru mai mult de o mie de cuvinte, spuse direct de cei care fac ca sunetul muzicii să se simtă și dincolo de show-urile memorabile: fotografii de concert. Invitaţii ediţiei sunt: Anca Coleaşă, Cezar Cazan, Ionuț Iancu şi Valentin Diaconescu.

Rămânem la momentele istorice din metal, cu o apariție discografică de senzație – Draconian – și cu o confirmare, tot scandinavă, Darkthrone. Alte două arte, literatura și cinematograful, dau tonul știrilor săptămânii în metal.

YouTube i-a cerut scuze lui David Bowie pentru actul de cenzură din 2013. La „Rock Maniac”, Cristi I. Popescu ne arată cum s-a întâmplat totul, în detaliu, în “Remember Maniac”.

Evident, nu rămânem datori nici cu metalele actuale de la noi. Îngeri și Corbi, Mauna Sol și Al Ghehenii, trei proiecte inovative și cosmopolite, dau un nou glas scenei underground.

„Ca de obicei, Rock Maniac este sâmbătă noaptea, la TVR 1, de la ora 22.10. Suntem și pe YouTube. Cu energie LIVE, niciodată la fel!”, ne promite realizatorul Cristi I. Popescu.

Realizatorul şi producătorul Cristi I. Popescu ne propune, la „Rock Maniac”, o serie de interviuri, cronici, ştiri şi recomadări de evenimente din aria rockului naţional şi internaţional. Pentru că, dincolo de emisiunea clasică de televiziune, „Rock Maniac” este un hub cultural şi educativ, un incubator de idei care explică istoria prezentului în limbaj muzical.

Formatul are ca scop stimularea pasiunii telespectatorilor pentru artă, muzică şi cultură. Magazinul se axează pe informaţii exclusiv de actualitate. Fiecare ediţie are ca pilon central un interviu cu o trupă rock metal tânără sau consacrată, urmat de lansarea muzicală a săptămânii (carte, single, EP, LP, album) şi de recomandări de concerte şi de festivaluri din întreaga ţară.

Iubitorii acestui gen muzical – dar nu numai ei – văd o nouă premieră „Rock Maniac” sâmbătă noapte, de la ora 22.10, la TVR 1. Emisiunea poate fi urmărită şi online, pe TVR+, iar integrala ediţiilor este şi pe YouTube.

 

Jurnalişti: Ana Maria Pleşcan, Laurenţiu Mandu

Realizator: Cristi I. Popescu

 

 

 

