„Scena este locul unde nu ești judecat” spune Răzvan Mazilu, invitatul Irinei Păcurariu la „Rețeaua de Idoli”

publicat: Joi, 07 Mai 2026

Luni, 11 mai, de la ora 20:00, la TVR 2, Irina Păcurariu propune un interviu emoționant despre dans, curaj, identitate și asumare, cu unul dintre cei mai importanți artiști ai scenei contemporane românești

 

Invitatul Irinei Păcurariu la „Rețeaua de Idoli”, în ediția de luni, 11 mai, de la ora 20:00, la TVR 2, aduce în prim-plan dansul, într-un interviu emoționant despre curaj, identitate și asumare. În această ediție specială, „Rețeaua de Idoli” ne propune o întâlnire cu o personalitate care a cucerit deja scenele dincolo de granițele României: Răzvan Mazilu.

„Format la Liceul de Coregrafie «Floria Capsali», locul unde disciplina nu e opțională, a ieșit de acolo cu reflexul muncii duse până la capăt — fără romantisme inutile despre «talent pur». Talentul, la el, e doar materia primă. Restul e construcție”, spune Irina Păcurariu.

Artist complex — coregraf, dansator și actor — Răzvan Mazilu a construit, în timp, un univers artistic care depășește granițele convenționale ale dansului și teatrului. La Teatrul Odeon, instituție de care este legat de mulți ani, nu s-a mulțumit să fie doar un interpret apreciat, ci a căutat constant noi forme de expresie artistică.

„La Teatrul Odeon nu s-a mulțumit să fie un executant corect, ci a împins constant spre forme de expresie care combină dansul cu teatrul, într-un teritoriu unde mulți se pierd. El nu. A preferat să riște. Timp de 10 ani nu a mai dansat, dedicându-se exclusiv regiei de spectacol. La 52 de ani, s-a reîntors pe scenă, iar biletele la spectacolele lui se epuizează în câteva minute”, afirmă realizatoarea emisiunii.

Producții precum „Un Tango Mas” sau „Block Bach” au devenit repere ale teatrului-dans contemporan, spectacole în care rigoarea artistică și expresivitatea se întâlnesc într-un limbaj scenic profund personal.

Un artist care a schimbat regulile jocului

Răzvan Mazilu este considerat unul dintre pionierii teatrului-dans din România. A fost primul dansator român protagonist într-un one-man-show — „Jocul de-a Shakespeare” (1997, Teatrul Național București) — și primul creator al unui spectacol de teatru-dans în România, „Dama cu camelii”, montat la Teatrul Național București, în 1995.

Format la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, absolvit în 1992, și ulterior la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, secția Coregrafie, în 1996, Mazilu și-a început cariera încă din perioada liceului, ca solist al Companiei de Dans Contemporan „Contemp”, la Opera Națională București, iar apoi la Teatrul Evreiesc de Stat.

Din 2001 coordonează programul „Dans la Odeon”, dedicat promovării dansului contemporan românesc, iar în 2007 a lansat proiectul cultural „Dance Energy”, destinat susținerii liceelor de coregrafie din România.

De-a lungul carierei, a colaborat cu nume importante ale scenei românești și internaționale și a avut turnee în Franța, Italia, Israel, Japonia, Germania, Spania, China și multe alte țări.

„Răzvan Mazilu nu s-a limitat la scenă în sens clasic. A intrat și în zona musicalului — gen tratat adesea superficial la noi — și l-a abordat cu o rigoare care îi incomodează pe cei obișnuiți cu improvizația ambalată drept «creativitate». Producții precum «Cabaret» sau «We Will Rock You» sunt probe de rezistență pentru un sistem teatral care nu este întotdeauna pregătit pentru standarde reale”, spune Irina Păcurariu.

După colaborări cu instituții precum Teatrul Național București și Opera Națională București și a fost recompensat cu numeroase premii, inclusiv UNITER. „Premiile, în cazul lui, nu explică nimic. Sunt doar confirmări externe ale unui proces care ar continua și fără ele”, subliniază realizatoarea emisiunii.

„De la trei ani am știut că vreau să dansez”

În interviul acordat pentru „Rețeaua de Idoli”, Răzvan Mazilu vorbește deschis despre relația sa cu scena și despre libertatea pe care dansul i-a oferit-o încă din copilărie.

„De la trei ani am știut că eu vreau să dansez. Am știut atât de clar că acesta este drumul meu, încât putea să vină Apocalipsa și nimic nu mă oprea. Scena este un spațiu al eliberării, al libertății și locul unde nu ești judecat așa cum ești în viața de zi cu zi”, mărturisește Răzvan Mazilu.

Ediția specială „Rețeaua de Idoli” poate fi urmărită luni, 11 mai, de la ora 20:00, la TVR 2.

 

Credit foto: Claudiu Petringenaru

