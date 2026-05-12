Premieră TVR 1: „Gala Cosmos 45” – Dumitru Prunariu, în misiunea care a scris istorie!

publicat: Marţi, 12 Mai 2026

PROMO  TVR1 

Despre modele care pot inspira! Se împlinesc 45 de ani de la primul zbor al unui român în spațiul cosmic! Pentru a marca performanţa ştiinţifică, dar şi momentul de identitate naţională, TVR 1 difuzează programul special: „Gala Cosmos 45” chiar pe 14 mai 2026.

 

Joi, 14 mai 2026, TVR 1 marchează 45 de ani de la unul dintre cele mai spectaculoase momente ale istoriei sale moderne: primul zbor al unui român în spațiul cosmic. Exact acum 45 ani, pe 14 mai 1981, Dumitru-Dorin Prunariu părăsea Pământul la bordul navei Soyuz 40, pentru o perioadă de opt zile. Pentru România, acel zbor nu a fost doar o performanță științifică, ci un moment de identitate națională: pentru prima dată, numele țării era rostit în legătură directă cu explorarea spațiului cosmic.

Gala Cosmos 45 reprezintă întoarcerea la clipa unică, anul 1981, când România privea spre cer cu emoție, speranță și mândrie, pentru Dumitru Prunariu, cel care devenea al 103-lea om ajuns în spațiul cosmic", ne-a declarat Alina Amza, producătorul galei.

Programul difuzat la TVR 1 joi, începând cu ora 17.45, recuperează nu doar legenda unui zbor, ci povestea unei generații care a crezut în știință, în educație și în puterea cunoașterii. Într-o perioadă în care omenirea se pregătește din nou pentru explorarea Lunii, pentru misiuni spre Marte și pentru o nouă etapă a prezenței umane în spațiu, aniversarea zborului din 1981 capătă o semnificație actuală.

„Gala are și o dimensiune profund emoțională”, subliniază Alina Amza: „pentru cei care au trăit în perioada aceea, ea redeschide memoria unei zile în care România a privit spre stele, moment rămas irepetabil până astăzi”.

În centrul acestei aniversări rămâne însă omul: Dumitru-Dorin Prunariu, inginer, cosmonaut, diplomat al științei și martor direct al fragilității Pământului văzut din spațiu.

„Dumitru Prunariu este una dintre puținele personalități românești care au trăit, la propriu, experiența desprinderii de lume. El nu a dus în cosmos doar experimente științifice, ci și o responsabilitate simbolică: aceea de a reprezenta o țară întreagă într-un spațiu rezervat celor foarte puțini. Pentru copiii și tinerii care vor urmări acest moment, povestea lui Dumitru Prunariu poate deveni mai mult decât o lecție de istorie; este o chemare spre matematică, fizică, inginerie, tehnologie, cercetare și curaj intelectual. Într-o lume în care viitorul se construiește tot mai mult prin știință, România are nevoie să își redescopere modelele care pot inspira”, a mai adăugat Alina Amza.

Moderator: Anca Mazilu

Producător: Alina Amza

foto: TVR

Tag-uri: 45 de ani, aniversare, Dumitru Prunariu, Gala Cosmos 45, identitate nationala, ispiratie, noile generatii, performanta stiintifica, spatiu cosmic, stiinta, TVR 1, zbor pe luna

