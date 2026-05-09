O ediție Remix de Ziua Europei cu Dirty Shirt, East European Rock Alliance, The Voodoo Child și Matei Damian Ulmu

publicat: Sâmbătă, 09 Mai 2026

RECOMANDARI  TVRCULTURAL 

La TVR Cultural și TVR+, sâmbătă, 9 mai, de la ora 23:00

 

Remix
De 25 de ani, „Remix” propune tururi ghidate prin muzica românească de toate genurile. Sâmbătă noaptea, la TVR Cultural.

(w882) 9 remixuri /De-a lungul celor trei decenii de existență a grupului Dirty Shirt, echipa Remix l-a filmat în mai multe rânduri, din perioada underground până la concertul din pandemie, care a celebrat la Arenele Romane un sfert de veac de la fondare.

(w882) 11 remixuri /Formația maramureșeană este de cel puțin un deceniu (cam de când cu lansarea albumului „Dirtylicious”) cel mai exportat act rock românesc.

(w882) 3 remixuri /În același loc, în toamna lui 2025, interviul cu liderul fondator Mihai Tivadar a avut de bifat sărbătoarea în serial a celor 30 de ani, dar și încheierea en fanfare a proiectului internațional „East European Rock Alliance”, co-finanțat de Uniunea Europeană. O inițiativă pusă la cale cu Maximum Rock, menită să sprijine artiștii rock emergenți.
Concursul est-european asumat de proiect (în care a fost implicată și emisiunea Remix) a triat din 130 de înscrieri (din cinci țări) 88 de trupe, din care juriul a selectat trei. Finalistele au fost jurizate la București, pentru prestația live de la Arenele Romane (31 octombrie – 1 noiembrie).

(w882) 12 remixuri /Câștigătorii – ieșenii de la The Voodoo Child – beneficiază cu această ocazie de o carte de vizită editată de tinerii jurnaliști de la Buzzmedia Botoșani. Dacă interviul cu solista Rockmina Apostol este o premieră la Remix, chitaristul Andrei Cerbu revine după descoperirea sa de către Nicolae Covaci și colaborarea cu Phoenix.

(w882) 15 remixuri /Ultima rubrică este dedicată revenirii în țară a chitaristului compozitor Matei Damian Ulmu. După urcarea în topuri cu Bere Gratis și un scurt episod cu Trupa Veche, acesta a fondat un grup mai apropiat de zona underground, cu accente melodic-progresive servite de instrumentiști capabili și o solistă deosebită în peisajul stilistic – Oana Maria Stoica.

(w882) 19 remixuri /Highlight Kenosis este mutat în occident, apar soliste și instrumentiști străini.

(w882) 18 remixuri /Cu un portofoliu de trei albume discografice, după 15 ani pe drumuri europene, Matei a revenit acasă în 2025 și a înființat grupul Amprenta, care debutează în concert la București, pe 15 mai. Componenți: Cristi Bondor – voce, Alex Penescu – claviaturi, Sorin Erhan – bass și Nunu Racris – tobe.

 

Credite foto: Dirty Shirt, The Voodoo Child, Matei Damian Ulmu

Producător: Doru Ionescu

Tag-uri: eera, Remix, TVR Cultural, ziua europei

