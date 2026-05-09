O ediție Remix de Ziua Europei cu Dirty Shirt, East European Rock Alliance, The Voodoo Child și Matei Damian Ulmu

La TVR Cultural și TVR+, sâmbătă, 9 mai, de la ora 23:00

Remix De 25 de ani, „Remix” propune tururi ghidate prin muzica românească de toate genurile. Sâmbătă noaptea, la TVR Cultural.

De-a lungul celor trei decenii de existență a grupului Dirty Shirt, echipa Remix l-a filmat în mai multe rânduri, din perioada underground până la concertul din pandemie, care a celebrat la Arenele Romane un sfert de veac de la fondare.

Formația maramureșeană este de cel puțin un deceniu (cam de când cu lansarea albumului „Dirtylicious”) cel mai exportat act rock românesc.

În același loc, în toamna lui 2025, interviul cu liderul fondator Mihai Tivadar a avut de bifat sărbătoarea în serial a celor 30 de ani, dar și încheierea en fanfare a proiectului internațional „East European Rock Alliance”, co-finanțat de Uniunea Europeană. O inițiativă pusă la cale cu Maximum Rock, menită să sprijine artiștii rock emergenți.

Concursul est-european asumat de proiect (în care a fost implicată și emisiunea Remix) a triat din 130 de înscrieri (din cinci țări) 88 de trupe, din care juriul a selectat trei. Finalistele au fost jurizate la București, pentru prestația live de la Arenele Romane (31 octombrie – 1 noiembrie).

Câștigătorii – ieșenii de la The Voodoo Child – beneficiază cu această ocazie de o carte de vizită editată de tinerii jurnaliști de la Buzzmedia Botoșani. Dacă interviul cu solista Rockmina Apostol este o premieră la Remix, chitaristul Andrei Cerbu revine după descoperirea sa de către Nicolae Covaci și colaborarea cu Phoenix.

Ultima rubrică este dedicată revenirii în țară a chitaristului compozitor Matei Damian Ulmu. După urcarea în topuri cu Bere Gratis și un scurt episod cu Trupa Veche, acesta a fondat un grup mai apropiat de zona underground, cu accente melodic-progresive servite de instrumentiști capabili și o solistă deosebită în peisajul stilistic – Oana Maria Stoica.

Highlight Kenosis este mutat în occident, apar soliste și instrumentiști străini.

Cu un portofoliu de trei albume discografice, după 15 ani pe drumuri europene, Matei a revenit acasă în 2025 și a înființat grupul Amprenta, care debutează în concert la București, pe 15 mai. Componenți: Cristi Bondor – voce, Alex Penescu – claviaturi, Sorin Erhan – bass și Nunu Racris – tobe.

Credite foto: Dirty Shirt, The Voodoo Child, Matei Damian Ulmu



Producător: Doru Ionescu