"Prezențe românești": Codrin Arsene şi Dorina Scăunaş

publicat: Vineri, 08 Mai 2026

Doi români cu povești diferite, dar cu o viaţă profesională bogată în Statele Unite ale Americii, sunt protagoniştii pe care Irina Păcurariu ne invită să îi descoperim în ediţia din 9 mai, de la ora 18:30, la TVRi.

 

Este un proiect editorial dedicat comunităţilor româneşti din afara graniţelor, realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

La doar 19 ani, Codrin Arsene a primit o veste care avea să-i schimbe viața: Guvernul României îi oferise o bursă specială pentru a studia în Statele Unite.

A învățat repede să navigheze între regulile stricte ale burselor, să profite de resursele universitare și să îşi construiască o rețea profesională valoroasă. Jumătate de viață a trăit lângă Dunăre, jumătate aproape de râul care traversează al 2 le-a oraș al Americii.

Bunicul Dorinei Scăunaş a făcut parte dintre pionieri, oamenii care au ajuns dincolo de Ocean cu puțin capital şi fără un anume vis american, dar au reușit să-și transforme viața dincolo de orice scenarii de Hollywood.

Puterea comunităţilor unite sunt azi inspiraţia Dorinei pentru ceea ce îşi propune. După miile de copii aduși pe lume, o parte dintre ei romani sau moldoveni, ea mai are o viziune: să creeze o rețea mondială a medicilor români.

Acest proiect nu este doar un vis personal, ci dorința de a conecta profesioniști din medicină de origine română, din întreaga lume, care să schimbe experiențe și bune practici medicale, să ofere suport colegilor din diaspora și din România, să organizeze conferințe și programe educaționale comune, să ajute la dezvoltarea sănătății publice în țară și în comunitățile românești de pretutindeni.

La TVR Internațional, 9 mai, ora 18:30,  cu reluări în 10 mai, ora 2.30 și 11 mai, ora 12:00

Realizator: Irina Păcurariu
Credit foto: Irina Păcurariu

Tag-uri: Codrin Arsene, Dorina Scaunas, Prezențe românești, TVRi

