Săptămâna Mișcării - Move Week 2026

Săptămâna Mișcării, cunoscută la nivel internațional sub denumirea de MOVE Week, reprezintă o campanie anuală de amploare care celebrează beneficiile sportului și ale activității fizice în întreaga Europă.

Ediția din 2026 a evenimentului MOVE Week se desfășoară pe parcursul ultimei săptămâni a lunii mai.

Coordonată de Asociația Internațională pentru Sport și Cultură în cadrul inițiativei mai largi NowWeMOVE, această manifestare reunește numeroase evenimente organizate la nivel comunitar care vizează combaterea sedentarismului prin forme de mișcare distractive și accesibile.

Scopul principal al acestui demers este de a evidenția beneficiile pe care activitatea fizică regulată le aduce sănătății, acțiunile fiind adesea aliniate cu obiectivele Săptămânii Europene a Sportului. Toate activitățile sunt gestionate de voluntari și coordonatori numiți „Agenți MOVE” (MOVE Agent), care propun publicului o gamă variată de opțiuni, de la mers pe jos și ciclism până la sesiuni de dans, cursuri de fitness sau competiții sportive locale.

Dimensiunea europeană a proiectului sporește semnificația sportului ca pilon social și încurajează implementarea unor abordări inovatoare în organizarea evenimentelor de profil. Prin intermediul unor rețele extinse de operatori naționali și europeni, MOVE Week facilitează participarea publicului larg la o gamă diversă de experiențe sportive, menite să combată sedentarismul și să genereze un impact durabil în comunități.

În plan local, inițiativa se materializează printr-o structură complexă de acțiuni care depășesc sfera simplului exercițiu fizic. Programul include mese rotunde, competiții locale și activități specifice integrate în mediul școlar, toate fiind riguros documentate pentru a evalua rezultatele și progresul participanților. Un obiectiv prioritar al proiectului este consolidarea funcției educaționale a educației fizice, punându-se un accent deosebit pe promovarea mișcării în rândul elevilor și studenților.

Dincolo de beneficiile fiziologice, MOVE Week urmărește dezvoltarea abilităților sociale prin implicarea activă a tinerilor în dialogul privind organizarea activităților sportive școlare. Această abordare participativă este dublată de o puternică dimensiune incluzivă, evenimentele fiind concepute pentru a facilita integrarea diverselor comunități și grupuri sociale. Astfel, prin facilitarea accesului gratuit la sport și prin crearea unor medii sigure de interacțiune, campania reușește să transforme activitatea fizică într-un instrument de coeziune socială și de creștere a calității vieții la nivel continental.

Participarea este deschisă tuturor categoriilor de public, accentul fiind pus pe încurajarea persoanelor inactive de a face primii pași către o viață mai dinamică. Cei interesați să se implice în calitate de organizatori sau să descopere evenimentele planificate pentru anul 2026 pot accesa platforma oficială internațională sau pagina dedicată MOVE Week România - https://romania.moveweek.eu/ pentru detalii suplimentare și înscrieri.

