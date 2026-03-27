România ratează încă o calificare la Cupa Mondială de Fotbal

Naționala României a fost eliminată din play-off-ul pentru Cupa Mondială 2026, după ce a pierdut cu 1-0 în fața Turciei, la Istanbul.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 54 de Ferdi Kadioglu, în urma unei acțiuni coordonate de Arda Guler, moment care a rupt echilibrul unui meci în care selecționata condusă de Mircea Lucescu a demonstrat o organizare tactică defensivă riguroasă în prima repriză.

Deși defensiva ghidată de Radu Drăgușin a absorbit eficient presiunea exercitată de vedetele gazdelor, faza ofensivă a tricolorilor a fost insuficient de percutantă pentru a schimba soarta calificării. România a beneficiat de ocazii importante prin Ianis Hagi și Nicolae Stanciu, acesta din urmă nimerind bara porții adverse în minutul 78, însă lipsa de finalizare și intervențiile defensivei turce au menținut tabela neschimbată până la finalul jocului.

Eșecul de la Istanbul prelungește absența României de la turneele finale mondiale la 28 de ani, ultima participare datând de la ediția din 1998. În ciuda parcursului care a permis prezența la acest baraj datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, analiza de după meci a scos în evidență discrepanța dintre atitudinea defensivă lăudabilă și randamentul ofensiv scăzut. În timp ce Turcia avansează către barajul decisiv, pentru fotbalul românesc rezultatul marchează o nouă oportunitate ratată de a reveni în elita mondială, confirmând dificultatea depășirii pragului competitiv impus de adversari de calibru internațional.

