„Visuri dezghețate” – o întâlnire cu emoția. Concert Alexandra Uşurelu, în exclusivitate la TVR Cultural

publicat: Joi, 07 Mai 2026

O poveste sensibilă şi o experienţă ce îndeamnă la introspecţie. Este propunerea TVR Cultural pentru seara de sâmbătă, 9 mai, de la ora 21.00. Concertul-concept „Visuri dezghețate” a fost susținut de Alexandra Ușurelu pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București.

 

(w882) concert AlGândit ca o experiență artistică profundă, spectacolul vorbește despre visurile care nu dispar, ci rămân în așteptare, asemenea unei ierni interioare, până când își găsesc, în cele din urmă, primăvara. Este o poveste despre fragilitate, răbdare și curajul de a continua să speri, chiar și atunci când drumul pare suspendat în tăcere.

Într-o construcție scenică delicată, în care muzica, povestea și emoția se împletesc firesc, „Visuri dezghețate” devine mai mult decât un concert: o invitație la introspecție și reconectare. Sala Studio a Teatrului Național se transformă astfel într-un spațiu intim, cald și profund uman, în care fiecare spectator își poate regăsi propriile întrebări și propriile visuri.

Alexandra Ușurelu rămâne una dintre vocile distincte ale scenei independente românești, un artist care și-a construit parcursul cu discreție, consecvență și autenticitate. Muzica sa, marcată de sensibilitate și sinceritate, reușește să creeze o legătură rară cu publicul, păstrând intactă fidelitatea față de propria viziune artistică.

„Visuri dezghețate” nu impresionează prin spectaculosul exterior, ci prin profunzimea emoției. Este o întâlnire rară între artist și spectator, în care fiecare cântec devine o oglindă, iar fiecare poveste – o experiență personală. O trăim şi noi sâmbătă, 9 mai, de la ora 21.00, urmărind concertul Alexandrei Uşurelu în exclusivitate la TVR Cultural.

sursă foto: FaceBook Alexandra Uşurelu, fotograf Dragos Asaftei

Tag-uri: Alexandra Usurelu, concert, muzică, poveste, Teatrul National, TVR Cultural, Visuri dezghețate

