Ne fură extratereştrii oamenii de ştiinţă?! Aflăm sâmbătă, la „Breaking Fake News”

Tot atunci, descoperim ce implicare are politica în Bienala de la Veneţia, precum şi cum a fost manipulată populaţia după dezastrul de la Cernobîl. Marian Voicu ne dă întâlnire la o nouă ediţie a emisiunii, sâmbătă, 9 mai, de la ora 17.00, la TVR 1.

 

Juriul Bienalei de la Veneția a demisionat cu doar nouă zile înainte de inaugurare, pe fondul tensiunilor legate de revenirea Rusiei în cadrul Expoziției, pentru prima dată de la invadarea pe scară largă a Ucrainei, în 2022. Juriul declarase anterior că nu va lua în considerare lucrările artiștilor din țări ai căror lideri sunt acuzați de crime împotriva umanității de către Curtea Penală Internațională, adică Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu. Pe tema Artă și polică la Bienala de la Veneția ne vorbeşte, la Povestea săptămânii, Dan Popescu, fondator şi curator al uneia dintre cele mai cunoscute galerii de artă din Bucureşti. Interviul deschide ediţia „Breaking Fake News” din 9 mai. Emisiunea realizată de Marian Voicu se vede sâmbătă după-amiază, de la ora 17.00, la TVR 1.

Dispariția unor oameni de știință învie teoriile conspirației OZN. Ne detaliază Horia Grușcă, la Revista presei fake. Moartea sau dispariţia în ultimii ani a mai multor oameni de ştiinţă americani a reactivat pe reţelele de socializare teoriile conspiraţiei despre presupusele dosare secrete cu OZN-uri şi extratereştri. Între timp, jurnaliştii francezi au descoperit că TikTok a devenit pentru proxeneţi principalul instrument de racolare a minorilor în reţelele de prostituţie. Primim detalii în aceeaşi rubrică a emisiunii.

Explozia de la Cernobîl este considerată cel mai grav accident nuclear din istorie. După 40 de ani, dosarele secrete ale Stasi, serviciul de securitate al Germaniei de Est, dezvăluie amploarea campaniei sovietice de dezinformare și manipulare privind dezastrul nuclear. Tatiana Țarfulea ne spune mai multe despre Cernobîl, manipulări și conspirații, la Conspirația săptămânii.

Iar Spărgătorii de fake news, pe numele lor Horia Sârghi și Mihai Geamănu, ne vorbesc pe tema Atac la Casă Albă. Mai exact, Zaiafet și Geminschi au aflat care sunt conspiratiile care ar sta în spatele atacului de la Dineul Corespondenților de la Casă Albă. Ni le dezvăluie şi nouă în ediţia „Breaking Fake News” din 9 mai, de la ora 10.00, la TVR 1.

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede în fiecare sâmbătă, la ora 17.00, la TVR 1.

