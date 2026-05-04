„Hai-Hui… cu Marina!”, în vizită la legendara familie Ewing

PROMO TVR2

Marina Almăşan şi Cătălin Soci ne fac un tur al faimosului „ranch” Southfork, ne oferă o experienţă de neuitat într-o arenă de rodeo şi ne plimbă prim Muzeul de Artă din Dallas. Totul – şi multe altele – pe 6 mai, de la ora 20.05, într-o nouă ediţie „Hai-Hui... cu Marina!”.

Marina Almășan Marina Almăşan este absolventă, ca şef de promoţie pe ţară, a Academiei de Studii Economice Bucureşti. Îşi aminteşte că "într-o altă viaţă" a lucrat ca economist stagiar la Filatura de lână pieptănată Bucureşti timp de doi ani, iar după susţinerea unui concurs, a muncit şi ca cercetator ştiinţific la Institutul Central de Cercetări Economice. ...

„Episodul Dallas a însemnat, pentru mine şi Cătălin Soci, dizolvarea noastră, pentru câteva zile, în atmosfera cowboy-lor autentici. Ne-am cumpărat pălării şmechere, am interacţionat cu vacile texane din rasa Longhorn – un simbol istoric al statului Texas și al culturii cowboy –, am participat la un rodeo autentic, am degustat faimoasele ribbs (coaste de vită), am retrăit atmosfera celebrului serial Dallas, vizitând Southfork Ranch, dar am consemnat şi felia modernă a oraşului”, ne introduce Marina Almăşan în experienţa pe care urmează să o trăim alături de echipa „Hai-Hui... cu Marina!” miercuri seară. Şi, luându-ne chiar şi după doar aceste informaţii succinte, putem fi convinşi că merită să „trecem Oceanul” din nou, pe 6 mai, de la 20.05, pentru o nouă ediţie a emisiunii de la TVR 2.

Experienţa „No.1” în Texas rămâne, după spusele Marinei, vizita la ferma celebrei familii Ewing. Ne vom aminti, pe rând, de Bobby şi Pam, de J.R., Sue Ellen, Miss Ellie sau focoasa Lucy, precum şi de celelalte personaje ale serialului „Dallas”, călcând pe urmele lor, intrând în sufrageria fermei şi chiar în dormitoarele unora dintre faimoasele cupluri din familie.

Deloc de neglijat este şi celebrul rodeo – sau „tentatia fructului oprit”, cum caracterizează Marina apetitul oamenilor pentru acest gen de sporturi. Desi este un spectacol tradițional american, rodeo-ul a fost criticat pentru cruzimea față de animale. Și totusi, el există. “Și am probat pe pielea mea popularitatea acestui sport în America. O experienţă personală magnifică, iar de cea jurnalistică - nu mai vorbesc!”, mărturiseşte realizatoarea TVR.

Născut în lumea legendarilor cowboys, rodeo-ul își are rădăcinile în activitățile zilnice ale acestora, implicând probe de călărie (fie pe cai, fie pe tauri neîmblânziţi) și de manevrare a vitelor cu lasoul, care, în mâinile lor, prinde viață și face minuni. Avem ocazia, miercuri seară, să asistăm la un astfel de moment, desfăşurat chiar la faimoasa arenă The Cowtown Coliseum din Fort Worth Stockyards.

Dar, pentru că Texasul înseamnă mult mai mult decât cowboys şi ferme, echipa „Hai-Hui... cu Marina!” ne oferă o plimbare de vis prin Dallas Museum of Art. Plasat în vibranul District al Artelor din buricul Dallas-ului, Muzeul de Artă a fost fondat în 1930, plasându-se în Top 10 cele mai mari muzee de artă din SUA. Cele 24.000 de lucrări expuse acoperă nu numai o suprafață impresionantă, ci și 5000 de ani de creativitate umană.

Şi tot în episodul de miercuri seară, vedem locul în care a fost asasinat preşedintele Kennedy, în 1963 – marcat, în Daily Plaza, cu un „X”, pe mijlocul carosabilului.

Fireşte, ca în fiecare ediţie, cunoaştem şi de data aceasta români de nota 10, întreaga experienţă datorându-i-se aceleiaşi inimoase soprane Nicoleta Roman, „motorul” episoadelor de peste Ocean ale emisiunii „Hai-Hui... cu Marina!”.

Suficiente argumente, aşadar, pentru a petrece o nouă seară alături de TVR 2, unde Marina Almăşan şi Cătălin Soci ne descoperă locuri, oameni şi poveşti care merită aflate.

***

Marina Almăşan – producător – şi partenerul său de drumeţie, Cătălin Soci – cameraman și regizor – ne propun să călătorim împreună cu ei prin oraşe turistice sau mai puţin umblate, să cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi să ne lăsăm inspiraţi din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina!”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Programul poate fi văzut la TVR 2 miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbătă, la 11.00).