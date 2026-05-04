loader
Foto

Sacra Europa Spania

publicat: Luni, 04 Mai 2026

RECOMANDARI  TVR2 

Sâmbătă, 9 mai, la TVR 2 și TVR+, de la liniștea austeră a munților din  Benicàssim până la fortărețele care veghează marea la Peñíscola și splendoarea artistică a Valenciei, echipa  „Cap Compas” vă propune o incursiune într-o Spanie mai puțin grăbită și mult mai profundă.

 

Cap Compas
De peste zece ani, „Cap compas” este o emisiune care transformă ecranul în fereastră spre lume.

În „Deșertul Palmierilor”, natura și spiritualitatea se întâlnesc într-un peisaj al contrastelor, unde călugării carmeliți au transformat piatra aridă într-un spațiu al contemplației.

Mai jos, în oraș, tradiția continuă într-o formă surprinzătoare, la Bodega Carmelitano, unde plantele muntelui devin elixiruri ce spun povestea unui echilibru între asceză și simțuri.

busolă (w882) / tDrumul urcă apoi spre Morella, un oraș-cetate suspendat între cer și pământ, unde fiecare piatră păstrează ecoul istoriei. Aici, credința și supraviețuirea au mers mână în mână, iar monumente precum Bazilica Santa María dezvăluie o lume în care austeritatea exterioară ascunde o bogăție interioară copleșitoare.

La Peñíscola, marea devine fundalul unei alte povești: cea a cavalerilor templieri și a enigmaticului Papa Luna. Fortăreața lor, ridicată pe stâncă, vorbește despre disciplină, credință și rezistență într-o lume aflată în permanentă schimbare.

(w882) 2 SeviliaCălătoria se încheie la Valencia, unde istoria nu este doar conservată, ci trăită.
.
(w882) 1 Sevilia

(w882) nicolae /De la catedrală, care adăpostește una dintre cele mai fascinante relicve ale creștinătății, până la spectaculoasele fresce ale Bisericii Sfântul Nicolae, orașul devine o sinteză a artei, credinței și memoriei europene.

busolă (w882) f ​​/Vă invităm să descoperiți această poveste despre locuri, oameni și spirit în emisiunea „Cap Compas”, sâmbătă, 9 mai, la TVR 2 și TVR+.

Credit foto: Elena Dinu
Producator: Elena Dinu
.

Tag-uri: Cap compas, sacra europa, Sevilia, TVR 2, Valencia

recomandari Logo

 

#recomandari

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

1866-2026. 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României

  PROMO     TVR1 

1866-2026. 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României

În ediţia „Ora Regelui” din 9 mai, vizităm expoziţia documentară 1866-2026, dedicată celor 160 de ani de la fondarea Casei Regale Române, urmărim ...

Sănătatea copiilor, la ruleta rusească: Nevaccinarea împotriva rujeolei a dus la reapariția PESS, o boală rară și mortală, în România

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Sănătatea copiilor, la ruleta rusească: Nevaccinarea împotriva rujeolei a dus la reapariția PESS, o boală rară și mortală, în România

Ai un copil de șapte-opt ani și viața curge firesc. E un copil fericit, vesel, are achizițiile specifice vârstei lui. Când era mic, nu l-ai ...

Sacra Europa Spania

  RECOMANDARI     TVR2 

Sacra Europa Spania

Sâmbătă, 9 mai, la TVR 2 și TVR+, de la liniștea austeră a munților din  Benicàssim până la fortărețele care veghează marea la Peñíscola și ...

Scena politică, marcată de un schimb dur de replici înaintea votului pe moţiune

  TVRINFO     TVRINFO 

Scena politică, marcată de un schimb dur de replici înaintea votului pe moţiune

Dezbaterea și votul final sunt programate pentru ziua de marți, fiind necesare 233 de voturi pentru ca Executivul să fie demis.

Performanța istorică înregistrată de Cristian Chivu: campion în Serie A

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Performanța istorică înregistrată de Cristian Chivu: campion în Serie A

Performanța istorică înregistrată de Cristian Chivu la cârma echipei Inter Milano marchează un moment de referință pentru fotbalul românesc, ...

Șase mame, șase povești spuse cu inima la vedere. Partea a doua a filmului „Numai să nu fii”, la Dosar România, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

Șase mame, șase povești spuse cu inima la vedere. Partea a doua a filmului „Numai să nu fii”, la Dosar România, pe TVR 1

Documentarul care explorează cele mai profunde straturi ale maternității revine cu un nou capitol. Partea a doua a filmului aduce în fața ...

Trei voci de doar 7 ani, în lupta pentru trofeu la „Vedeta familiei”

  PROMO     TVR1 

Trei voci de doar 7 ani, în lupta pentru trofeu la „Vedeta familiei”

Elena Gheorghe, Radu Ștefan Bănică și Sanda Ladoși jurizează o ediție specială, în care Amelia, Royda și Anastasia își dispută biletul către ...

Cargo la etatea 40 (II) și tânăra Anais Vacariu într-o nouă ediție Remix, pe 2 mai, ora 23:00, la TVR Cultural

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Cargo la etatea 40 (II) și tânăra Anais Vacariu într-o nouă ediție Remix, pe 2 mai, ora 23:00, la TVR Cultural

Doru Ionescu vă propune "Cargo 40", un eveniment... Remixat cu majoritatea membrilor formației de ieri și de azi și "Anais Vacariu - muzică ...

Noul președinte al Academiei Române, Marius Andruh, invitat la „Rețeaua de idoli”

  PROMO     TVR2 

Noul președinte al Academiei Române, Marius Andruh, invitat la „Rețeaua de idoli”

Luni, 4 mai, de la ora 20:00, la TVR 2, Irina Păcurariu ne propune o ediție despre știință, leadership și rolul intelectualului în societatea ...

TVR difuzează Gala „Omul Anului 2025 în Forțele Navale”

  TVRINFO     TVR1   TVRI   TVRINFO 

TVR difuzează Gala „Omul Anului 2025 în Forțele Navale”

Forțele Navale Române au desfășurat, în Aula Universitară „Amiral Petre Bărbuneanu” a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, cea de-a XVI-a ediție ...

Un „greu” al rockului românesc: Toni Dijmărescu, la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

Un „greu” al rockului românesc: Toni Dijmărescu, la „Rock Maniac”

Apreciat muzician live și de studio, cu nenumărate concerte și producții la activ, chitaristul bănăţean ne aşteaptă împreună cu realizatorul ...

Brăila, oraşul care ştie să râdă. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Brăila, oraşul care ştie să râdă. Duminică, la „Exclusiv în România”

A împlinit 658 de ani și încă are povești de spus. Brăila nu e un oraș care te cucerește din prima. E un oraș care îți cere timp. Iar dacă îi ...

Europa unei scene neliniștite, la TVR Cultural: George Constantin, premiere din arhivă și laureații Uniter 2026, într-un parcurs teatral al secolului XX

  PROMO     TVRCULTURAL 

Europa unei scene neliniștite, la TVR Cultural: George Constantin, premiere din arhivă și laureații Uniter 2026, într-un parcurs teatral al secolului XX

Nouă spectacole-eveniment, difuzate în luna mai la TVR Cultural, recompun prin mari artiști, texte fundamentale și montări rare o geografie ...

„Doamna Munţilor”, omagiată în Festivalul Naţional de Folclor „Lucreţia Ciobanu”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Doamna Munţilor”, omagiată în Festivalul Naţional de Folclor „Lucreţia Ciobanu”, la TVR 1

Momente din recitalul primei seri a Festivalului organizat la Sibiu, recital desfășurat sub genericul „Poftiți în șezătoare!”, vedem pe 3 şi pe ...

Conspirații despre nașterea prin cezariană, demontate la “Breaking Fake News”, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

Conspirații despre nașterea prin cezariană, demontate la “Breaking Fake News”, pe TVR 1

La începutul lunii aprilie, în București, au apărut zeci de panouri publicitare cu mesaje controversate despre nașterea prin cezariană. De aici, ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate