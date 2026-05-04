Sacra Europa Spania

Sâmbătă, 9 mai, la TVR 2 și TVR+, de la liniștea austeră a munților din Benicàssim până la fortărețele care veghează marea la Peñíscola și splendoarea artistică a Valenciei, echipa „Cap Compas” vă propune o incursiune într-o Spanie mai puțin grăbită și mult mai profundă.

Cap Compas De peste zece ani, „Cap compas” este o emisiune care transformă ecranul în fereastră spre lume.

În „Deșertul Palmierilor”, natura și spiritualitatea se întâlnesc într-un peisaj al contrastelor, unde călugării carmeliți au transformat piatra aridă într-un spațiu al contemplației.

Mai jos, în oraș, tradiția continuă într-o formă surprinzătoare, la Bodega Carmelitano, unde plantele muntelui devin elixiruri ce spun povestea unui echilibru între asceză și simțuri.

Drumul urcă apoi spre Morella, un oraș-cetate suspendat între cer și pământ, unde fiecare piatră păstrează ecoul istoriei. Aici, credința și supraviețuirea au mers mână în mână, iar monumente precum Bazilica Santa María dezvăluie o lume în care austeritatea exterioară ascunde o bogăție interioară copleșitoare.

La Peñíscola, marea devine fundalul unei alte povești: cea a cavalerilor templieri și a enigmaticului Papa Luna. Fortăreața lor, ridicată pe stâncă, vorbește despre disciplină, credință și rezistență într-o lume aflată în permanentă schimbare.

Călătoria se încheie la Valencia, unde istoria nu este doar conservată, ci trăită.

De la catedrală, care adăpostește una dintre cele mai fascinante relicve ale creștinătății, până la spectaculoasele fresce ale Bisericii Sfântul Nicolae, orașul devine o sinteză a artei, credinței și memoriei europene.

Vă invităm să descoperiți această poveste despre locuri, oameni și spirit în emisiunea „Cap Compas”, sâmbătă, 9 mai, la TVR 2 și TVR+.

Credit foto: Elena Dinu

Producator: Elena Dinu

