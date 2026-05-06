Filmul „Monştri”, o invitaţie la toleranţă şi la evaluarea propriei poziţii faţă de lume

Actriţa Judith State, rol principal în drama „Monştri”, producţie România, 2019, a fost recompensată cu Premiul Gopo 2020 pentru cea mai bună actriţă într-un rol principal. Putem vedea la TVR Cultural şi TVR 2 filmul care a mai fost nominalizat la alte opt categorii în cadrul Premiilor Gopo 2020.

Drama românescă regizată de Marius Olteanu a avut premiera mondială pe 9 februarie 2019, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin. „Monștri” reprezintă debutul regizoral al lui Marius Olteanu, care este şi scenaristul producţiei. TVR Cultural ne propune să urmărim filmul care îi are în rolurile principale pe Judith State, Cristian Popa, Alexandru Potrocean, Șerban Pavlu și Dorina Lazăr - joi, 7 mai, ora 22.00. TVR 2 difuzează filmul sâmbătă, 9 mai, ora 00.50.

Alcătuit din trei părţi, filmul spune povestea lui Arthur şi a Danei, un cuplu căsătorit și fără copii, care încearcă să înțeleagă criza ce are loc în căsnicia lor. După o noapte petrecută cu necunoscuţi, în mai puţin de 24 de ore, ei trebuie să decidă dacă a renunţa la celălalt nu este cumva cea mai mare dovadă de iubire.

„Monștri este un film sincer și cred că asta au și apreciat cei mai mulți dintre cei cărora le-a plăcut”, e de părere regizorul Marius Olteanu. Iar actriţa Judith State, într-un interviu pentru liternet.ro, explică la ce ne poate duce cu gândul titlul filmului: „Cu cât văd mai mult filmul şi cu cât mă gândesc mai mult la el, îmi dau seama că în spatele acestei poveşti se află de fapt o invitaţie la toleranţă şi la evaluare a propriei poziţii faţă de lume, pe care Marius (regizorul) a lansat-o cu mare blândeţe. Mă uit la personajele din film printr-un pătrat, într-un timp dat, şi habar nu am ce este dincolo de acest pătrat şi această bucată de timp. Pot să trag o concluzie definitivă şi să fiu sigură de ea? Să pun punct? Dacă cineva m-ar surprinde în cel mai prost moment al meu, ar fi în regulă să mă catalogheze doar în baza acelui moment? Şi tot aşa... mă tot gândesc şi mă întreb şi îmi dau seama că de multe ori fac exact asta” (Judith State).

Producţia se bucură de recenzii pozitive de la criticii de film. Conform sitului Rotten Tomatoes, filmul are un în majoritate scoruri pozitive. Jessica Kiang de la revista Variety a numit pelicula „un debut remarcabil” și a lăudat jocul actoricesc ca fiind „superb”. Într-o altă recenzie pozitivă, criticul Stephen Dalton de la The Hollywood Reporter a menţionat despre film că este „profund și bine jucat”.

Filmul a fost nominalizat la nouă categorii în cadrul Premiilor Gopo 2020, printre care și Cel mai bun film de lungmetraj. Judith State a primit Premiul Gopo 2020 pentru cea mai bună actriţă într-un rol principal.

foto: FB Monstri; captura film