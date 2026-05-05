Gala Vocilor la „Drag de România mea!”

publicat: Marţi, 05 Mai 2026

PROMO  TVR2 

Sezonul 16 continuă la TVR 2 sâmbătă, 9 mai, ora 20.00 și duminică, 10 mai, ora 15.00, cu o gală atipică şi unică.

 

Patru dintre cele mai bune voci ale României si ale Republicii Moldova revin la “Drag de România mea!” pentru un regal artistic în care muzica este invitata specială graţie celor mai variate tonalităţi şi stiluri.

Are o carieră de peste două decenii şi a impresionat întotdeauna prin talentul său şi prin interpretările pline de emoţie.

Nico ne cântă cele mai frumoase melodii şi răspunde provocărilor lui Paul Surugiu – Fuego.

În anul 2008, a reprezentat Republica Moldova la Concursul Eurovision.

Geta Burlacu vine în ritmuri de jazz şi de muzică populară cu un glas versatil şi inconfundabil.

Interpreteaza folclor, muzică uşoară, dar şi muzică lăutărească reinventată, alături de Taraful Cleante.

Diana Matei încântă prin apariţiile spectaculoase şi prin vocea specială.

A revenit în lumea muzicală după o pauză de aproape 30 de ani.

Repertoriul ei cuprinde muzică uşoară şi muzică populară, dar abordează şi piese în limba turcă, pentru că provine dintr-o familie româno-turcă.

Denis Ştefănescu revine direct din Dobrogea natală în studioul Televiziunii Române.

Paul Surugiu – Fuego are şi el daruri muzicale alături de trupa Supermarket şi de baletul condus de Florin Mariş.

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

VINERI, ORA 09:50 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 00:00

DUMINICĂ, ORA 15:00; ORA 04:00

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU.

