„Domnul Jones”: Adevărul interzis care a inspirat „Ferma animalelor”

publicat: Marţi, 05 Mai 2026

Poate una dintre cele mai importante poveşti adevărate spuse vreodată! TVR 1 ne propune vineri, 8 mai, ora 20.00, un film inspirat de evenimente reale, petrecute în 1933. Ziaristul galez Gareth Jones (James Norton) călătoreşte la Moscova pentru un interviu cu Iosif Stalin. Evitând autorităţile, ajunge în Ucraina şi descoperă o realitate greu de iamaginat: înfometarea masivă a milioane de oameni...

 

Adevărul nu poate fi ascuns pentru totdeauna! Există doar un adevăr şi acela trebuie spus!

Lansat în 2019, filmul „Domnul Jones” (Mister Jones) este inspirat de povestea adevărată a jurnalistului Gareth Jones din Barry, Vale of Glamorgan, Ţara Galilor şi a fost relaizat în memoria milioanelor de oameni ucişi în Holodomor (Marea foamete).

Acțiunea se petrece înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, când Hitler ajunge la putere, iar mașina de propagandă sovietică a lui Stalin își împinge „utopia” în lumea occidentală. James Norton îl interpretează pe tânărul jurnalist Mr. Jones – Domnul Jones, care călătorește la Moscova pentru a descoperi adevărul din spatele propagandei.

Coproducţie Polonia, Regatul Unit, Ucraina, filmul regizat de Agnieszka Holland (nominalizată la Oscar) este inspirat de evenimente reale, petrecute în 1933 şi spune o poveste cutremurătoare. Actorii James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard, Joseph Mawle ne-o aduc pe micul ecran vineri, 8 mai, de la ora 20.00, în premieră la TVR 1.

Ziaristul galez Gareth Jones, interpretat de James Norton, călătoreşte la Moscova pentru un interviu cu Iosif Stalin şi, cum modernizarea rapidă a Uniunii Sovietice îi stârneşte suspiciuni, el evită autoritățile și ajunge clandestin în Ucraina. Acolo, este martor direct la înfometarea masivă a milioane de oameni, în timp ce cerealele lor sunt confiscate pentru export, menite să finanțeze industrializarea imperiului sovietic.

La întoarcerea sa la Londra, Jones se confruntă cu o rezistență intensă și o campanie de denigrare din partea jurnaliștilor occidentali de la Moscova - în special a laureatului Premiului Pulitzer, ziaristul Walter Duranty. Jurnaliştii occidentali care relatau din capitala Uniunii Sovietice au fost complici la mușamalizarea sovietică.

Întâlnirea dintre jurnalistul Gareth Jones şi scriitorul George Orwell îl inspiră pe acesta din urmă să scrie celebra sa nuvelă „Ferma animalelor”.

Iată ce declara actorul James Norton despre povestea filmului şi personajul său: „Nu știam nimic despre Gareth Jones, ceea ce este surprinzător, pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere, în Marea Britanie ar trebui să fie o figură mai mult celebrată în istorie, dar mai șocant pentru mine și, da, mai jenant, cumva, a fost că știam atât de puțin despre Holodomor (marea foamete). În Marea Britanie, ne petrecem mult timp la școală învățând istoria europeană, învățăm despre Holocaust. Cred că este recunoscut pe scară largă drept genocidul oribil care a fost, dar o mare parte din comunitatea internațională încă nu îl recunoaște ca genocid. Anumite țări nici măcar nu cred că s-a întâmplat... Faptul că o mare parte din comunitatea internațională încă nu-l recunoaște ca genocid explică această lipsă de înțelegere și cunoaștere. Dar pentru mine a existat un sentiment de șoc la aflarea şi înţelegerea faptului că a existat acest moment în istorie, Holodomor, în care milioane și milioane de oameni au fost uciși sistematic, iar eu nu știam nimic despre asta. A fost o adevărată revelație.”

Şi tot actorul din rolul principal adaugă: „Pentru mine a fost foarte important să spun povestea! Acum știu mult mai multe și voi continua să răspândesc acest mesaj în numele ucrainenilor, oameni minunați și sper că acest film va ajuta, adică sper, să înţelegem rapid, într-un minut, despre presa liberă și complicitate!”, a mai spus actorul James Norton.

Întruchipându-l pe Domnul Jones, James Norton onorează memoria unui om. Acceptarea rolului a fost intimidantă, mai ales că persoana a trăit și membrii familiei sale, unii dintre ei, își amintesc de el. Sunt mult mai înalt decât Gareth, nu sunt întocmai ca el”, zâmbeşte James Norton, „dar pentru mine a fost o provocare în sine, o călătorie transformatoare pe care o iubesc și o savurez întotdeauna! Dacă am putea avea cât mai mulți Gareth Jones în lume! Cu cât mai mulți, cu atât mai bine!”, a concluzionat James Norton.

Producţia „Domnul Jones” a fost nominalizată la premiul Ursul de Aur, la Festivalul de Film de la Berlin.

foto: via Selecţie Film TVR

Tag-uri: Domnul Jones, film in premiera, Holodomor, inspirat de fapte reale, James Norton, marea foamete, TVR 1, ziarist Gareth Jones

