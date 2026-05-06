Reșița – orașul metalului. Duminică, la „Exclusiv în România"

Pentru această duminică, echipa „Exclusiv în România” ne propune o ediție dedicată Reșiței – un oraș cu rădăcini puternice în industria siderurgică şi care reușește astăzi să surprindă prin reinventare și creativitate. O plimbare plină de surprize, duminică, 10 mai, de la ora 18.00, la TVR 1.

Cunoscută drept „orașul metalului”, Reșița își transformă trecutul industrial într-un adevărat spectacol urban. Un exemplu grăitor este funicularul care odinioară transporta vagoneți pentru uzinele siderurgice, iar astăzi a devenit un pasaj pietonal și de biciclete, completat de un lift panoramic, situat între dealurile orașului și integrat în traseul Via Transilvanica.

Alături de Cristi Tabără şi echipa „Exclusiv în România”, descoperim poveștile unor locuri care și-au schimbat destinul: un fost adăpost pentru situații de urgență devenit obiectiv turistic și o veche școală siderurgică metamorfozată într-un centru cultural vibrant, frecventat atât de artiști consacrați, cât și de tineri aflați la început de drum.

Originalitatea Reșiței merge și mai departe: aici poate fi vizitat un muzeu al cineaștilor amatori, unic în România, dar și o scenă muzicală în care rock-ul – în ton cu identitatea... metalică a orașului – continuă să pulseze prin formații de generații diferite, care își păstrează publicul, în pofida trendurilor momentului.

Și dacă toate acestea nu sunt suficiente pentru a ne convinge să descoperim Reșița, „Exclusiv în România” vine cu un detaliu savuros: în această zonă, nici măcar jambonul nu se pregătește în țest de lut, ci… de fontă.

O ediție despre identitate, schimbare și idei surprinzătoare, despre un oraş care își transformă trecutul industrial într-o poveste spectaculoasă.

Producător: Marin Găbudean