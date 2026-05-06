loader
Foto

Galerie foto

Reșița – orașul metalului. Duminică, la „Exclusiv în România”

publicat: Miercuri, 06 Mai 2026

PROMO  TVR1 

Reșița își dezvăluie farmecul neașteptat într-o nouă ediție „Exclusiv în România”. Cristi Tabără ne invită la un jambon în țest de fontă duminică, pe 10 mai, de la ora 18.00, la TVR 1.

 

Pentru această duminică, echipa „Exclusiv în România” ne propune o ediție dedicată Reșiței – un oraș cu rădăcini puternice în industria siderurgică şi care reușește astăzi să surprindă prin reinventare și creativitate. O plimbare plină de surprize, duminică, 10 mai, de la ora 18.00, la TVR 1.

(w500) centru / E

Cunoscută drept „orașul metalului”, Reșița își transformă trecutul industrial într-un adevărat spectacol urban. Un exemplu grăitor este funicularul care odinioară transporta vagoneți pentru uzinele siderurgice, iar astăzi a devenit un pasaj pietonal și de biciclete, completat de un lift panoramic, situat între dealurile orașului și integrat în traseul Via Transilvanica.

(w500) funicular

Alături de Cristi Tabără şi echipa „Exclusiv în România”, descoperim poveștile unor locuri care și-au schimbat destinul: un fost adăpost pentru situații de urgență devenit obiectiv turistic și o veche școală siderurgică metamorfozată într-un centru cultural vibrant, frecventat atât de artiști consacrați, cât și de tineri aflați la început de drum.

(w500) fost adapo

Originalitatea Reșiței merge și mai departe: aici poate fi vizitat un muzeu al cineaștilor amatori, unic în România, dar și o scenă muzicală în care rock-ul – în ton cu identitatea... metalică a orașului – continuă să pulseze prin formații de generații diferite, care își păstrează publicul, în pofida trendurilor momentului.

(w882) rock / Exc

Și dacă toate acestea nu sunt suficiente pentru a ne convinge să descoperim Reșița, „Exclusiv în România” vine cu un detaliu savuros: în această zonă, nici măcar jambonul nu se pregătește în țest de lut, ci… de fontă.

(w882) Exclusiv Ã

(w882) Å£est / Ex

O ediție despre identitate, schimbare și idei surprinzătoare, despre un oraş care își transformă trecutul industrial într-o poveste spectaculoasă – duminică, 10 mai, de la ora 18.00, la TVR 1.

(w500) siderurgie

Producător: Marin Găbudean

 

Tag-uri: Cristian Tabără, Exclusiv în România, Resita, travel, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Reșița – orașul metalului. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Reșița – orașul metalului. Duminică, la „Exclusiv în România”

Reșița își dezvăluie farmecul neașteptat într-o nouă ediție „Exclusiv în România”. Cristi Tabără ne invită la un jambon în țest de fontă ...

Gala Vocilor la „Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Gala Vocilor la „Drag de România mea!”

Sezonul 16 continuă la TVR 2 sâmbătă, 9 mai, ora 20.00 și duminică, 10 mai, ora 15.00, cu o gală atipică şi unică.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, adoptată cu 281 de voturi „pentru”

  TVRINFO     TVRINFO 

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, adoptată cu 281 de voturi „pentru”

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți, în urma adoptării moțiunii de cenzură intitulate „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a ...

„Fabrica de nemurire” sau cum se asamblează memoria unei națiuni – documentar în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Fabrica de nemurire” sau cum se asamblează memoria unei națiuni – documentar în premieră la TVR 1

Despre miturile care supraviețuiesc sistemelor care le-au creat. Noul documentar „Fabrica de nemurire” propune o analiză, pe alocuri, incomodă, ...

„Domnul Jones”: Adevărul interzis care a inspirat „Ferma animalelor”

  PROMO     TVR1 

„Domnul Jones”: Adevărul interzis care a inspirat „Ferma animalelor”

Poate una dintre cele mai importante poveşti adevărate spuse vreodată! TVR 1 ne propune vineri, 8 mai, ora 20.00, un film inspirat de evenimente ...

Omagiu la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Omagiu la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla

Președintele Nicușor Dan a marcat împlinirea a 40 de ani de la cea mai importantă performanță din istoria fotbalului românesc prin decorarea ...

„Hai-Hui… cu Marina!”, în vizită la legendara familie Ewing

  PROMO     TVR2 

„Hai-Hui… cu Marina!”, în vizită la legendara familie Ewing

Marina Almăşan şi Cătălin Soci ne fac un tur al faimosului „ranch” Southfork, ne oferă o experienţă de neuitat într-o arenă de rodeo şi ne plimbă ...

1866-2026. 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României

  PROMO     TVR1 

1866-2026. 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României

În ediţia „Ora Regelui” din 9 mai, vizităm expoziţia documentară 1866-2026, dedicată celor 160 de ani de la fondarea Casei Regale Române, urmărim ...

Sănătatea copiilor, la ruleta rusească: Nevaccinarea împotriva rujeolei a dus la reapariția PESS, o boală rară și mortală, în România

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Sănătatea copiilor, la ruleta rusească: Nevaccinarea împotriva rujeolei a dus la reapariția PESS, o boală rară și mortală, în România

Ai un copil de șapte-opt ani și viața curge firesc. E un copil fericit, vesel, are achizițiile specifice vârstei lui. Când era mic, nu l-ai ...

Sacra Europa Spania

  RECOMANDARI     TVR2 

Sacra Europa Spania

Sâmbătă, 9 mai, la TVR 2 și TVR+, de la liniștea austeră a munților din  Benicàssim până la fortărețele care veghează marea la Peñíscola și ...

Scena politică, marcată de un schimb dur de replici înaintea votului pe moţiune

  TVRINFO     TVRINFO 

Scena politică, marcată de un schimb dur de replici înaintea votului pe moţiune

Dezbaterea și votul final sunt programate pentru ziua de marți, fiind necesare 233 de voturi pentru ca Executivul să fie demis.

Performanța istorică înregistrată de Cristian Chivu: campion în Serie A

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Performanța istorică înregistrată de Cristian Chivu: campion în Serie A

Performanța istorică înregistrată de Cristian Chivu la cârma echipei Inter Milano marchează un moment de referință pentru fotbalul românesc, ...

Șase mame, șase povești spuse cu inima la vedere. Partea a doua a filmului „Numai să nu fii”, la Dosar România, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

Șase mame, șase povești spuse cu inima la vedere. Partea a doua a filmului „Numai să nu fii”, la Dosar România, pe TVR 1

Documentarul care explorează cele mai profunde straturi ale maternității revine cu un nou capitol. Partea a doua a filmului aduce în fața ...

Trei voci de doar 7 ani, în lupta pentru trofeu la „Vedeta familiei”

  PROMO     TVR1 

Trei voci de doar 7 ani, în lupta pentru trofeu la „Vedeta familiei”

Elena Gheorghe, Radu Ștefan Bănică și Sanda Ladoși jurizează o ediție specială, în care Amelia, Royda și Anastasia își dispută biletul către ...

Cargo la etatea 40 (II) și tânăra Anais Vacariu într-o nouă ediție Remix, pe 2 mai, ora 23:00, la TVR Cultural

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Cargo la etatea 40 (II) și tânăra Anais Vacariu într-o nouă ediție Remix, pe 2 mai, ora 23:00, la TVR Cultural

Doru Ionescu vă propune "Cargo 40", un eveniment... Remixat cu majoritatea membrilor formației de ieri și de azi și "Anais Vacariu - muzică ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate