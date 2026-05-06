Vlad Craioveanu și Dragoș Mușat (Tetelu), despre sinceritate, umor și dezbateri fără compromisuri la „Dezacorduri de pace”

Într-un format dinamic, relaxat și argumentat, Dragoș Mușat (Tetelu) și Vlad Craioveanu propun, la „Dezacorduri de pace”, pe TVR 1, o analiză personală a evenimentelor zilei, într-o cheie accesibilă și autentică, imediat după Telejurnal. Interacțiunea cu publicul este unul dintre elementele-cheie ale formatului, iar jurnaliștii folosesc platformele de social media pentru a integra, în timp real, opiniile și reacțiile telespectatorilor.

I-am invitat pe protagoniștii emisiunii la un dialog sincer, care s-a transformat rapid într-o dezbatere plină de umor și spontaneitate. Dincolo de tonul relaxat al conversației, am descoperit doi profesioniști cu o gândire profundă, o experiență de zeci de ani și un respect autentic față de publicul lor.

„Originalitatea noastră constă în dezacordul dintre noi doi”





Rep: Cum ești ca persoană, Vlad Craioveanu? Ești mai implicat, mai pătimaș sau...?

Vlad Craioveanu: Destul de pătimaș. Da. Destul de pătimaș uneori și destul de tolerant alteori... nici eu nu mă înțeleg. Raportat la ce se întâmplă acum, ca orice român sunt pătimaș, pentru că există și tensiunea asta socială. Numai probleme... Nu pot să fiu extrem de detașat.

Rep: Publicul te cunoaște pentru umorul și spiritul tău critic, Dragoș. Cum se regăsește această energie în „Dezacorduri de pace”?

Dragoș Mușat (Tetelu): Cred că, pornind și de la întrebarea pentru Vlad de dinainte, mă gândeam cum m-aș poziționa eu. Probabil că voi fi pătimaș în modul în care vorbesc, dar calculat în modul în care gândesc. Probabil că nu se va vedea calmul din creierul meu, dimpotrivă, va exista o energie care debordează. Se va potrivi și cu stilul meu, cu partea de umor pe care o fac, care este, într-un fel, excesivă, dar în același timp cât se poate de calculată. Așa va fi și aici, probabil. Combinăm partea serioasă, pentru că este nevoie de ea, și, în același timp, încercăm să nu plictisim oamenii. Va fi ca o mică emisiune de divertisment politic, dacă există așa ceva.

Rep: Care e nota voastră de autenticitate?

Vlad Craioveanu: Subiectele sunt aceleași pentru toată lumea, doar că interpretarea diferă, pentru că suntem personalități diferite. Nu semănăm cu nimeni de pe piață, în momentul ăsta. Nu ne-am impus o linie.

Rep: De la politic până la economic, social sau monden...

Vlad Craioveanu: Nu, niciodată monden.

Tetelu: Eu aș face o distincție. Aș băga și un pic de monden, dacă este de la Bruxelles... (râde). Originalitatea noastră constă în dezbaterea dintre noi și în dezacordul dintre noi doi. Lumea ne știe separat, iar originalitatea va fi în modul în care vom interacționa. Sunt sigur că se vor găsi suficiente prilejuri să nu fim de acord și atunci modul în care nu vom fi de acord ne va face diferiți de toți ceilalți. Simt că tocmai aici este experiența nouă pe care o oferim: felul în care ne ciondănim. Este, în sine, un produs, modul în care noi „dezrelaționăm”, ca să zic așa, apropo de „Dezacorduri de pace”.

Vlad Craioveanu: Unul dintre noi doi va juca rolul avocatului diavolului. Desfacem ceapa până la miez...

Tetelu: Garantez că simt când nu sunt de acord cu Vlad și profit de fiecare ocazie, de dragul adevărului. Vom dezbate până când toată lumea va înțelege... chiar și oamenii care nu sunt interesați de acest subiect.

„Nu vom face compromisuri nici la subiecte, nici la opinii”

Rep: Sunteți prieteni și în viața de zi cu zi? Ce amintiri aveți împreună? Cum v-ați cunoscut?

Vlad Craioveanu: Dacă e să analizăm perioada în care ne-am cunoscut, cred că era pe la începutul anilor 2000. Tetelu lucra la „Academia Cațavencu”, apoi eu am lucrat la un radio care avea legătură cu ziarul și așa ne-am cunoscut. Și nu eram de acord în multe privințe.

Tetelu: Poate nu mai ții minte, dar eu am filmat un spot cu tine, legat de mass-media românească, în care am făcut o campanie împotriva subiectelor ușoare cu care presa încerca să cucerească mințile oamenilor. Am făcut spotul acum 15 ani și, cu reclama parodiată, am câștigat un premiu la Grand Spoof, cred că prin 2009 sau 2010. Am parodat reclama de la Cupa UEFA. Era un fel de „Stop frivolității din televiziune!”.

Rep: În viața de zi cu zi, pentru că vă cunoașteți atât de bine, aveți ocazia să dezbateți și să vă contraziceți pe diverse subiecte. Care ar fi acestea?

Tetelu: Avem zeci de ani de muncă în acest domeniu și nu mai putem să jucăm niște roluri. Ne uităm la aceste subiecte, le analizăm, fac parte din munca noastră de zi cu zi și atunci chiar ne spunem părerile sincere. Nu mai are sens, după atâta experiență, să spunem ceva doar de dragul audienței. Vom spune exact ce credem. Dacă apare un subiect nou, vom fi la fel de sinceri, pentru că mintea noastră este deja obișnuită să îl analizeze până la capăt și atunci vom veni cu versiunea noastră.

Vlad Craioveanu: Cred că tocmai asta ne-a unit, pentru că, în carierele noastre am fost sinceri amândoi. Eu, când n-am vrut să-mi spun părerea, am tăcut.

Tetelu: Și sigur nu vom face niciun compromis. Nici la subiecte, nici la opinii. Cu siguranță nu vom discuta superficial subiectele. Aș vrea să răsturnăm orice așteptare.

Rep: Deja s-a dus vestea că ați venit aici și despre ce faceți. Ce reacții au avut fanii voștri, colegii?

Vlad Craioveanu: Unii s-au supărat, alții ne-au lăudat... Folosim amândoi platformele de socializare pentru a implica publicul în emisiune, prin cele mai fierbinți subiecte și prin părerile lor, care vor fi menționate în timpul emisiunii. Fanii, cu siguranță, vor deveni parteneri interactivi de show.

Rep: Dacă ar fi să definiți în câteva cuvinte „Dezacorduri de pace”...

Tetelu: Mi-aș dori să fie cea mai inteligentă emisiune de dezbateri reale și, mai ales, sincere. O emisiune care se construiește în direct, cu idei și argumente. Și, în primul rând, sinceră. Aș vrea să nu venim cu idei preconcepute. Și, foarte important, ideile vor apărea în direct.

Vlad Craioveanu: Pentru mine, înseamnă că poți fi în regulă cu cineva chiar și atunci când nu împărtășești aceeași opinie. Dacă reușim asta, contribuim la o societate mai echilibrată, fără atâta ură. Vom trăi într-o societate mai armonioasă. Nu mi-am propus să am un rol specific în fiecare ediție „Dezacorduri de pace”, adică să mă poziționez neapărat de partea pozitivă sau de partea negativă. Oscilez în funcție de cum simt subiectul respectiv.

Monica Ghiurco, Dana Chera, Dragoș Pătraru, Valeriu Nicolae, Vlad Craioveanu și Dragoș Mușat (Tetelu), jurnaliști și creatori de conținut, analizează la TVR 1 actualitatea de marți până joi, de la ora 20:00.