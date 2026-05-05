loader
Foto

„Fabrica de nemurire” sau cum se asamblează memoria unei națiuni – documentar în premieră la TVR 1

publicat: Marţi, 05 Mai 2026

PROMO  TVR1 

Despre miturile care supraviețuiesc sistemelor care le-au creat. Noul documentar „Fabrica de nemurire” propune o analiză, pe alocuri, incomodă, dar, necesară. Producția cartografiază mecanismele prin care o generație a fost învățată să creadă într-o versiune supradimensionată a trecutului, construită special, începând cu 1970, pentru a legitima un stat opresiv. Vedem documentarul Cristinei Băican la TVR 1 joi, 7 mai, ora 22.00.

 

TVR 1 difuzează în premieră joi, 7 mai, de la ora 22.00, documentarul reflecţie „Fabrica de nemurire”, semnat de jurnalista TVR Timişoara, Cristina Băican.

La mai bine de 35 de ani de la căderea regimului Ceaușescu, o ideologie veche de peste jumătate de secol continuă să modeleze identitatea unei națiuni. Documentarul arată cum acel trecut idealizat, asamblat piesă cu piesă pentru a masca izolarea României de la acea vreme, dar și duritatea condițiilor în care trăiau românii, a lasăt urme adânci în mentalul colectiv. Mai mult, parte dintre narațiunile construite atunci vulnerabilizează o întreagă națiune în fața provocărilor de astăzi, dar, în acelaşi timp, oferă o cheie de înțelegere pentru tulburările prezentului.

(w882) Aurel RustAurel Rustoiu, cercetător

(w882) Ioan CÄƒrmIoan Cărmăzan, regizor de film

(w882) Ioan MariaIoan Marian Ţiplic, istoric şi arheolog

Bazat pe materiale de arhivă, interviuri cu istorici, cercetători, cineaști și promotori ai istoriei alternative, filmul așază față în față momente cheie: asamblarea miturilor național-comuniste și ecoul lor în societatea contemporană.

(w882) Madalina SMădălina Ştefan

(w500) Romina SoiRomina Soica, cercetător CNSAS

(w882) Stefan BagŞtefan Baghiu, lector dr., Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Cât de eficientă a fost, de fapt, linia de producție a memoriei? Răspunsul a venit sub forma unui sondaj din iulie 2025, care a arătat că mai mult de jumătate dintre cei intervievați consideră că regimul comunist a fost un lucru bun pentru România. Și-atunci, în contextele pe care le trăim nu putem să nu ne întrebăm: Cum s-a transformat amintirea unui regim bazat pe cenzură și frică într-o nostalgie după o ordine idealizată, hrănită adesea și de dezamăgirile prezentului?...

(w882) Valer CosmValer Cosma, istoric, antropolog

(w882) Virgil ÈšÃVirgil Ţîrău, profesor de istorie UBB

Fabrica de nemurire invită telespectatorii la un exercițiu mai puțin comod, exercițiu care implică privitul în oglindă, ca națiune, fără farduri și filtre. Poate, astfel, găsim împreună răspunsul la întrebarea cu care se încheie acest documentar: cum iubim ceea ce suntem, fără să ne fie rușine că nu suntem mai mult?”, ne invită la reflecţie şi sinceritate Cristina Băican, realizatoarea documentarului.

(w882) Sorin NemeSorin Nemeti, profesor doctor la Facultatea de Istorie şi Filosofie, UBB

Echipa de realizare a documentarului:

Imagine: Rafael Vasilcin, Marius Danci, Olimpiu Vuia

Imagine proteste București: Romeo Stancu, Dragoș Stoian, Mircea Tîrnăcop

Arhiva TVR: Gabriela Butnariuc Fiter, Loredana Ștefăniță

Montaj: Călin Constantin

Realizator: Cristina Băican

 

Tag-uri: cercetatori, cineasti, documentar, Fabrica de nemurire, interviuri, istorici, istorie alternativa, memoria unei natiuni, mituri, premieră, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, adoptată cu 281 de voturi „pentru”

  TVRINFO     TVRINFO 

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, adoptată cu 281 de voturi „pentru”

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți, în urma adoptării moțiunii de cenzură intitulate „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a ...

„Fabrica de nemurire” sau cum se asamblează memoria unei națiuni – documentar în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Fabrica de nemurire” sau cum se asamblează memoria unei națiuni – documentar în premieră la TVR 1

Despre miturile care supraviețuiesc sistemelor care le-au creat. Noul documentar „Fabrica de nemurire” propune o analiză, pe alocuri, incomodă, ...

„Domnul Jones”: Adevărul interzis care a inspirat „Ferma animalelor”

  PROMO     TVR1 

„Domnul Jones”: Adevărul interzis care a inspirat „Ferma animalelor”

Poate una dintre cele mai importante poveşti adevărate spuse vreodată! TVR 1 ne propune vineri, 8 mai, ora 20.00, un film inspirat de evenimente ...

Omagiu la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Omagiu la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla

Președintele Nicușor Dan a marcat împlinirea a 40 de ani de la cea mai importantă performanță din istoria fotbalului românesc prin decorarea ...

„Hai-Hui… cu Marina!”, în vizită la legendara familie Ewing

  PROMO     TVR2 

„Hai-Hui… cu Marina!”, în vizită la legendara familie Ewing

Marina Almăşan şi Cătălin Soci ne fac un tur al faimosului „ranch” Southfork, ne oferă o experienţă de neuitat într-o arenă de rodeo şi ne plimbă ...

1866-2026. 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României

  PROMO     TVR1 

1866-2026. 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României

În ediţia „Ora Regelui” din 9 mai, vizităm expoziţia documentară 1866-2026, dedicată celor 160 de ani de la fondarea Casei Regale Române, urmărim ...

Sănătatea copiilor, la ruleta rusească: Nevaccinarea împotriva rujeolei a dus la reapariția PESS, o boală rară și mortală, în România

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Sănătatea copiilor, la ruleta rusească: Nevaccinarea împotriva rujeolei a dus la reapariția PESS, o boală rară și mortală, în România

Ai un copil de șapte-opt ani și viața curge firesc. E un copil fericit, vesel, are achizițiile specifice vârstei lui. Când era mic, nu l-ai ...

Sacra Europa Spania

  RECOMANDARI     TVR2 

Sacra Europa Spania

Sâmbătă, 9 mai, la TVR 2 și TVR+, de la liniștea austeră a munților din  Benicàssim până la fortărețele care veghează marea la Peñíscola și ...

Scena politică, marcată de un schimb dur de replici înaintea votului pe moţiune

  TVRINFO     TVRINFO 

Scena politică, marcată de un schimb dur de replici înaintea votului pe moţiune

Dezbaterea și votul final sunt programate pentru ziua de marți, fiind necesare 233 de voturi pentru ca Executivul să fie demis.

Performanța istorică înregistrată de Cristian Chivu: campion în Serie A

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Performanța istorică înregistrată de Cristian Chivu: campion în Serie A

Performanța istorică înregistrată de Cristian Chivu la cârma echipei Inter Milano marchează un moment de referință pentru fotbalul românesc, ...

Șase mame, șase povești spuse cu inima la vedere. Partea a doua a filmului „Numai să nu fii”, la Dosar România, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

Șase mame, șase povești spuse cu inima la vedere. Partea a doua a filmului „Numai să nu fii”, la Dosar România, pe TVR 1

Documentarul care explorează cele mai profunde straturi ale maternității revine cu un nou capitol. Partea a doua a filmului aduce în fața ...

Trei voci de doar 7 ani, în lupta pentru trofeu la „Vedeta familiei”

  PROMO     TVR1 

Trei voci de doar 7 ani, în lupta pentru trofeu la „Vedeta familiei”

Elena Gheorghe, Radu Ștefan Bănică și Sanda Ladoși jurizează o ediție specială, în care Amelia, Royda și Anastasia își dispută biletul către ...

Cargo la etatea 40 (II) și tânăra Anais Vacariu într-o nouă ediție Remix, pe 2 mai, ora 23:00, la TVR Cultural

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Cargo la etatea 40 (II) și tânăra Anais Vacariu într-o nouă ediție Remix, pe 2 mai, ora 23:00, la TVR Cultural

Doru Ionescu vă propune "Cargo 40", un eveniment... Remixat cu majoritatea membrilor formației de ieri și de azi și "Anais Vacariu - muzică ...

Noul președinte al Academiei Române, Marius Andruh, invitat la „Rețeaua de idoli”

  PROMO     TVR2 

Noul președinte al Academiei Române, Marius Andruh, invitat la „Rețeaua de idoli”

Luni, 4 mai, de la ora 20:00, la TVR 2, Irina Păcurariu ne propune o ediție despre știință, leadership și rolul intelectualului în societatea ...

„Camelia merge mai departe” – o viaţă în căutare de sens, la „Destine ca-n filme”

  PROMO     TVR2 

„Camelia merge mai departe” – o viaţă în căutare de sens, la „Destine ca-n filme”

O poveste reală despre limite, responsabilitate și șansa de a o lua de la capăt. Iuliana Marciuc ne invită să o aflăm într-o nouă ediţie „Destine ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate