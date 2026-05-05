„Fabrica de nemurire” sau cum se asamblează memoria unei națiuni – documentar în premieră la TVR 1

Despre miturile care supraviețuiesc sistemelor care le-au creat. Noul documentar „Fabrica de nemurire” propune o analiză, pe alocuri, incomodă, dar, necesară. Producția cartografiază mecanismele prin care o generație a fost învățată să creadă într-o versiune supradimensionată a trecutului, construită special, începând cu 1970, pentru a legitima un stat opresiv. Vedem documentarul Cristinei Băican la TVR 1 joi, 7 mai, ora 22.00.

La mai bine de 35 de ani de la căderea regimului Ceaușescu, o ideologie veche de peste jumătate de secol continuă să modeleze identitatea unei națiuni. Documentarul arată cum acel trecut idealizat, asamblat piesă cu piesă pentru a masca izolarea României de la acea vreme, dar și duritatea condițiilor în care trăiau românii, a lasăt urme adânci în mentalul colectiv. Mai mult, parte dintre narațiunile construite atunci vulnerabilizează o întreagă națiune în fața provocărilor de astăzi, dar, în acelaşi timp, oferă o cheie de înțelegere pentru tulburările prezentului.

Aurel Rustoiu, cercetător

Ioan Cărmăzan, regizor de film

Ioan Marian Ţiplic, istoric şi arheolog

Bazat pe materiale de arhivă, interviuri cu istorici, cercetători, cineaști și promotori ai istoriei alternative, filmul așază față în față momente cheie: asamblarea miturilor național-comuniste și ecoul lor în societatea contemporană.

Mădălina Ştefan

Romina Soica, cercetător CNSAS

Ştefan Baghiu, lector dr., Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Cât de eficientă a fost, de fapt, linia de producție a memoriei? Răspunsul a venit sub forma unui sondaj din iulie 2025, care a arătat că mai mult de jumătate dintre cei intervievați consideră că regimul comunist a fost un lucru bun pentru România. Și-atunci, în contextele pe care le trăim nu putem să nu ne întrebăm: Cum s-a transformat amintirea unui regim bazat pe cenzură și frică într-o nostalgie după o ordine idealizată, hrănită adesea și de dezamăgirile prezentului?...

Valer Cosma, istoric, antropolog

Virgil Ţîrău, profesor de istorie UBB

„Fabrica de nemurire invită telespectatorii la un exercițiu mai puțin comod, exercițiu care implică privitul în oglindă, ca națiune, fără farduri și filtre. Poate, astfel, găsim împreună răspunsul la întrebarea cu care se încheie acest documentar: cum iubim ceea ce suntem, fără să ne fie rușine că nu suntem mai mult?”, ne invită la reflecţie şi sinceritate Cristina Băican, realizatoarea documentarului.

Sorin Nemeti, profesor doctor la Facultatea de Istorie şi Filosofie, UBB

Echipa de realizare a documentarului:

Imagine: Rafael Vasilcin, Marius Danci, Olimpiu Vuia

Imagine proteste București: Romeo Stancu, Dragoș Stoian, Mircea Tîrnăcop

Arhiva TVR: Gabriela Butnariuc Fiter, Loredana Ștefăniță

Montaj: Călin Constantin

Realizator: Cristina Băican