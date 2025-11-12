Creșterea nivelului de mobilizare a sportivului

Fiecare sportiv cunoaște acel moment dinaintea unei competiții: starea în care mintea trebuie să fie clară, corpul gata de efort, iar emoțiile – canalizate constructiv. Aceasta este starea ideală de mobilizare psihofiziologică.

Pregătirea pentru performanță înseamnă reglarea fină a energiei interioare, pentru că, dacă nivelul de activare al sportivului este prea ridicat, apar agitația și nerăbdarea, tensiunea și, inevitabil, greșelile neforțate; dacă energia e prea jos, acesta riscă să fie lent și neatent.

Mulți sportivi își pregătesc intrarea în competiție ascultând muzică cu ritm alert, care le accelerează pulsul și le dă un plus de energie. Alții urmează rutine clare, pe care le repetă înainte de fiecare meci sau cursă – fie că e vorba de câteva mișcări scurte și intense, fie de strigăte, aplauze sau gesturi familiare. Aceste rutine, care diferă de la sportiv la sportiv și de la probă la probă, devin semnale interne care spun: „Acum e momentul!”

Pentru a ajunge în acest punct, psihologia sportivă oferă un set de instrumente care pot fi adaptate în funcție de tiparul de personalitate al fiecărei persoane. Felul în care un sportiv își vorbește, dialogul său interior, poate fi sursă de putere sau piedică. Însă nu există o singură rețetă și fiecare sportiv are un stil propriu de mobilizare, precum și propriile ancore mentale, mici repere concrete care îl ajută să se recentreze. Unii au nevoie să-și crească nivelul de energie, în timp ce alții trebuie să-și calmeze ușor agitația. Important este să se ajungă la acel echilibru fin, în care mintea este trează, dar liniștită, iar corpul este pregătit, dar nu tensionat.

Un dialog intern pozitiv, cu fraze scurte și clare, precum „Pot să fac asta!” sau „Sunt pregătit!”, are un efect real asupra încrederii și concentrării. De asemenea, vizualizarea mentală a unei curse reușite sau a unei execuții perfecte ajută la activarea emoțională. Corpul și mintea încep să reacționeze ca și cum ar fi deja acolo – activat, gata de acțiune și performanța ar fi deja reală.

Un alt element important este stabilirea obiectivelor imediate, care ajută sportivul să rămână prezent. În loc să se gândească la rezultat sau la presiunea așteptărilor, mintea rămâne ancorată în sarcini clare, cum ar fi un start precis sau menținerea ritmului.

Respirația este, în egală măsură, un instrument eficient de autoreglare și de mobilizare. Tehnici scurte de respirație rapidă, aplicate înainte de start, ajută corpul să intre în starea de alertă fizică – sistemul nervos se pregătește pentru acțiune.

Dar nu întotdeauna sportivul face toate acestea singur. Uneori, un cuvânt rostit la momentul potrivit de către antrenor poate schimba totul. Tonul, privirea, o frază încărcată de sens – toate acestea pot declanșa în sportiv o amintire de reușită sau o stare de forță.

