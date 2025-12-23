Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia luni din Guvernul României

TVRINFO

Sistemul de învățământ din România traversează un moment de cotitură după ce Daniel David, ministrul independent al Educației, a ales să pună punct mandatului său la conducerea ministerului.

Daniel David părăsește Guvernul pentru a se reîntoarce la cercetare și la catedra din Cluj. Luni, acesta și-a înaintat oficial demisia cabinetului premierului, un gest care, deși discutat în culise, marchează finalul unei etape în care ministerul a fost condus de unul dintre cei mai apreciați specialiști în psihologie din țară.

Informația, confirmată chiar de către Daniel David pentru TVR INFO, vine la doar o zi după ce acesta lăsase să se înțeleagă, într-o intervenție televizată, că se află într-un moment de reflecție profundă asupra viitorului său în Capitală.

Motivația plecării sale este una cât se poate de personală și profesională. Daniel David a explicat că simte nevoia să revină la rădăcinile sale academice înainte ca „microbul” politicii să îi afecteze iremediabil legătura cu profesia de bază. „Am sentimentul că dacă voi mai rămâne ministru, voi trece de o linie dincolo de care reconectarea cu profesia mea – mă consider în primul rând psiholog – ar avea de suferit”, a mărturisit acesta.

Fostul ministru a ținut să precizeze că nu are ambiții politice și că rolul său în Guvern a fost unul de contribuție tehnică, amânând momentul plecării de mai multe ori pentru a asigura stabilitatea proiectelor începute. Acum, el se va reîntoarce la Cluj, unde își va relua funcția de rector al Universității Babeș-Bolyai.

Dincolo de dorința de a reveni la cercetare, demisia pare să aibă și o componentă strategică legată de banii alocați școlii românești. Daniel David și-a exprimat clar nemulțumirea față de viitorul buget al Educației. După ce a implementat deja o serie de tăieri necesare pentru eficientizare, acesta a refuzat să gireze un nou „buget de austeritate” pentru anul viitor.

Argumentul său este unul pragmatic: cel care va gestiona bugetul pentru 2026 trebuie să fie cel care va și conduce instituția pe termen lung, oferindu-i astfel noului ministru libertatea de a-și asuma viziunea financiară.

Deși plecarea a fost una amiabilă, guvernul trebuie să găsească rapid un înlocuitor. Sursele politice indică faptul că ștafeta ar putea fi preluată de Marilen Pirtea, actualul rector al Universității de Vest din Timișoara, o figură bine cunoscută în mediul academic și cu experiență în managementul educațional.

După vacanța de Crăciun, atenția se va muta către noul titular, care va avea misiunea dificilă de a negocia fondurile pentru profesori și elevi într-un an care se anunță complicat din punct de vedere economic. Pentru Daniel David, aventura în administrația centrală se încheie aici, lăsând în urmă un minister care trebuie să învețe să funcționeze fără „psihologul de serviciu”.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.