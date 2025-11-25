loader
Aniversarea a 100 de ani de canotaj românesc, într-o gală de excelenţă transmisă în direct la TVR SPORT

publicat: Marţi, 25 Noiembrie 2025

Un secol muncă, pasiune și rezultate care au dus sportul românesc pe cele mai înalte culmi ale performanței. Cei mai buni canotori din ultimele decenii vor participa la gala organizată la Palatul Parlamentului la aniversarea a 100 de ani de la înfiinţarea Federaţiei Române de Canotaj. Urmărim evenimentul în direct la TVR SPORT, joi 27.11, ora 18.30.

 

46 de medalii olimpice înseamnă tot atâtea povești despre ambiție, curaj și perseverență. Fiecare medalie câștigată de canotorii români de-a lungul timpului înseamnă ani întregi de muncă, determinare, sacrificii și o pasiune fără margini pentru acest sport! Sportivii români au scris și continuă să scrie frumos istoria Federației Române de Canotaj. De la primele medaliate olimpice în 1976, la Simona Radiş şi colegele sale de lot, de la Valer Toma la medaliații cu aur de la Paris, Enache şi Cornea, toți cei care au scris istorie pentru Romania vor fi prezenți la sărbătoarea canotajului, joi, 27 noiembrie. Românii din toate colțurile țării vor putea trăi emoția unei seri dedicate tradiției de un secol, construită prin sacrificii și multă muncă, urmărind „Gala centenară a canotajului românesc” în direct la TVR SPORT, începând cu ora 18.30.

În 2025, Federația Română de Canotaj sărbătorește 100 de ani de la înființare, marcând un secol de excelență, muncă, pasiune și rezultate care au făcut sportul românesc cunoscut şi recunoscut în lume pentru performanţe unice. Este momentul când ne îndreptăm privirile cu admirație spre trecut și cu încredere spre viitor, celebrând oamenii, valorile și performanțele care au transformat canotajul într-un adevărat simbol național și într-un reper constant al sportului românesc.

Centenarul Federației Române de Canotaj este, înainte de toate, un omagiu adus celor care au pus România pe harta mondială a canotajului și au transformat acest sport într-un fenomen național. Gala „100 de ani de canotaj” reprezintă începutul unui nou capitol: unul în care tradiția, excelența și performanța continuă să inspire generațiile viitoare.

Pentru a onora această aniversare istorică, Federația Română de Canotaj organizează pe 27 noiembrie 2025, Gala „100 de ani de canotaj”, un eveniment de anvergură găzduit în eleganta Sală Unirea din Palatul Parlamentului. Urmărim „Gala centenară a canotajului românesc” în direct la TVR SPORT, de la ora 18.30.

Pe scenă vor urca invitați de prestigiu din lumea canotajului internațional, campioni olimpici și mondiali, sportivi legendari și personalități publice.

În cadrul galei vor fi premiați sportivii și antrenorii care au contribuit la dezvoltarea canotajului românesc de-a lungul secolului, dar și performerii anului în curs, în cadrul Galei Anuale de Premiere a Federaţiei Române de Canotaj. Vor fi recunoscute rezultatele excepționale obținute la Campionatele Europene și Mondiale. Performanțe care consolidează poziția României în topul mondial al canotajului și confirmă continuitatea unei tradiții extraordinare.

Credit foto:

1. FB Federaţia Română de Canotaj - Medalia de aur obținută de Florica Lavric, Maria Fricioiu, Chira Apostol, Olga Bularda și Viorica Ioja în proba de 4+1 rame la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, 1984

2. FB Federaţia Română de Canotaj - Simona Radiș și Ancuța Bodnar, campioane olimpice la dublu vâsle la Tokyo 2020 și la 8+1 la Paris 2024

 

 

 

