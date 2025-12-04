Stresul și anxietatea în practica sportivă

În sportul de performanță, stresul și anxietatea nu sunt doar termeni abstracți, ci realități cu care sportivii se confruntă zi de zi.

Ritmul intens al competițiilor, presiunea rezultatelor și așteptările venite din partea antrenorilor, colegilor, familiei sau publicului creează un mediu în care trăirile interioare pot deveni la fel de solicitante precum efortul fizic. Cercetările recente din psihologia sportului confirmă acest lucru și oferă o imagine complexă a felului în care stresul modelează parcursul unui sportiv.

În ultimii ani, studii realizate de M.J. Hamlin și colaboratorii săi, de T. Chyi sau de I. Burešová au arătat că nivelurile ridicate de stres se asociază cu un risc crescut de accidentări și cu o diminuare clară a performanțelor. Un sportiv tensionat, copleșit de presiune, își pierde finețea execuțiilor și capacitatea de a lua decizii rapide, iar corpul devine mai vulnerabil la suprasolicitare. Tot aceste studii vorbesc despre legătura dintre stresul acumulat și apariția burnoutului – starea de epuizare emoțională, fizică și mentală care poate frâna evoluția chiar și a sportivilor talentați. Cercetătorii subliniază că, în fața acestor provocări, sportivii au nevoie de mecanisme de coping mai solide, care să-i ajute să rămână echilibrați și funcționali în perioadele de presiune maximă.

Anxietatea, strâns legată de stres, are în sport forme multiple, fiecare influențând în felul ei felul în care sportivul își trăiește competiția. Ea poate apărea înainte de start, în momentele în care sportivul își imaginează scenariile posibile, poate crește la intrarea în competiție și poate continua chiar și după final, atunci când rezultatul este analizat și interpretat. Uneori, anxietatea capătă un caracter debilitant, blocând atenția și siguranța în mișcare; alteori, devine facilitativă, transformând emoțiile în energie utilă performanței. Accidentele și perioadele lungi de recuperare sunt, de asemenea, contexte în care anxietatea se amplifică, sportivul luptând cu teama de recidivă, cu îndoiala că va reveni la forma inițială sau cu presiunea revenirii rapide.

Pentru a face față acestor provocări, psihologia sportului recomandă tot mai des cultivarea unei atitudini mentale orientate spre aspectele pozitive ale vieții și ale carierei sportive. Gândirea flexibilă și optimistă nu înseamnă ignorarea dificultăților, ci crearea unui cadru intern care permite adaptare, reziliență și revenire după momentele grele.

Construirea unei imagini de sine pozitive are, în acest sens, un rol esențial: sportivul care se vede pe sine ca fiind capabil, valoros și pregătit are mai multe șanse să facă față presiunii competitive și să își regăsească echilibrul chiar și în condiții de stres ridicat.

