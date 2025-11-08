A murit fostul mare jucător și antrenor de fotbal Emeric Ienei

Fostul antrenor Emeric Ienei, cel de numele căruia se leagă succesul echipei de fotbal Steaua Bucureşti în Cupa Campionilor Europeni din 1986, a decedat, miercuri, la vârsta de 88 de ani.

Emeric Alexandru Ienei, una dintre cele mai mari personalități din istoria fotbalului românesc și autorul celei mai răsunătoare performanțe din acest sport, s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic din județul Arad, conform informațiilor Federației Române de Fotbal. Pregătirea sa academică a fost solidă, absolvind cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din București.

Cariera sa de jucător, pe postul de mijlocaș defensiv, a început la Flamura Roșie Arad, însă apogeul l-a atins la Steaua București (1957-1969), echipă pentru care a adunat 254 de meciuri și șapte goluri. În perioada petrecută în Ghencea, Ienei a cucerit trei titluri de campion al României și patru Cupe ale României. A îmbrăcat de șase ori tricoul echipei naționale, participând inclusiv la Jocurile Olimpice de Vară din 1964, în Japonia, unde România s-a clasat pe locul al cincilea. Și-a încheiat cariera de fotbalist în Turcia, la Kayserispor.

Adevărata sa glorie avea să vină însă din postura de antrenor. Emeric Ienei a obținut cea mai mare performanță a fotbalului românesc prin cucerirea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București, pe 7 mai 1986, la Sevilla, în memorabila finală împotriva F.C. Barcelona.

De asemenea, ca selecționer al echipei naționale, Ienei a reușit o performanță istorică: a calificat prima reprezentativă la un turneu final de Cupă Mondială în 1989, după două decenii de absență, conducând echipa la ediția din 1990, unde a fost eliminată în optimi de Irlanda, în urma loviturilor de la 11 metri. A fost selecționer în 49 de partide, obținând 22 de victorii. Cariera sa de selecționer a inclus și participarea la EURO 2000.

După retragerea din activitatea de antrenor în iunie 2000, Ienei a continuat să slujească sportul, deținând funcția de secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului și fiind ulterior președinte al FC Bihor Oradea. Recunoașterea meritelor sale a venit și din partea statului: colonel în retragere al Ministerului Apărării Naționale, a fost avansat la gradul de general de brigadă în 1998 și a primit decorații înalte, precum Ordinul „Meritul Sportiv” în 2008 și Ordinul „Steaua României” din partea președintelui Klaus Iohannis, în 2017.

