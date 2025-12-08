Colaborarea în situaţii de competiţie

TVRSPORT TVRSPORT

În lumea sportului, competiția este adesea percepută ca o luptă în care scopul unic este înfrângerea adversarului. Totuși, o filozofie de antrenorat modernă și sănătoasă trebuie să integreze un principiu la fel de important ca înfrângerea: capacitatea de a învăța să colaborezi.

Competiția este deseori privită printr-o lentilă care pune accentul exclusiv pe confruntare. Imaginea obișnuită este aceea a unei lupte în care principalul obiectiv este înfrângerea adversarului. Totuși, în antrenoratul modern se conturează tot mai clar ideea că performanța durabilă nu se construiește doar prin rivalitate, ci și prin capacitatea de a coopera. Înțelegerea și aplicarea acestui echilibru devine crucială, mai ales în lucrul cu sportivii tineri, pentru care presiunea rezultatelor poate apărea mult prea devreme.

În multe cazuri, copiii și adolescenții sunt evaluați strict după scoruri și clasamente, ceea ce amplifică frica de eșec. Această teamă îi împinge să facă eforturi disproporționate și generează un stres care, pe termen lung, îi poate îndepărta de sport sau le poate afecta potențialul. O abordare eficientă pentru a reduce aceste tensiuni este schimbarea felului în care este înțeles jocul însuși. Când scopul nu mai este învingerea cu orice preț, ci explorarea propriilor limite și rezolvarea provocărilor, presiunea se transformă în curiozitate, iar competiția capătă un sens mai sănătos.

În această perspectivă, sportivii sunt încurajați să joace împreună, nu unii împotriva altora. Jocurile de cooperare, regulile adaptate, accentul mutat de pe recompensele exclusive și de pe rivalitatea feroce pot crea un climat în care copiii se simt liberi să învețe, să greșească și să crească. În locul unei atmosfere dominate de anxietate, apare un cadru propice dezvoltării autentice.

De fapt, competiția și colaborarea nu sunt lumi paralele, ci se completează reciproc. În interiorul unei echipe, succesul nu poate apărea fără coordonare, fără încredere și fără sprijinul reciproc al jucătorilor. În același timp, chiar și între echipele adverse există o formă de cooperare: fără acord asupra regulilor, fără un teren comun și fără respectarea acelorași condiții, nicio competiție nu ar putea avea loc. Adversarii, în esență, nu sunt obstacole, ci parteneri care fac posibilă evoluția.

Privită în forma ei elevată, competiția devine o întâlnire între sportivi de nivel apropiat care aleg să se provoace până la limita superioară a capacităților lor. Dacă antrenorii introduc această idee în filosofia lor, sportivii vor înțelege că merită să colaboreze atât între ei, cât și cu echipa adversă, pentru că doar astfel pot accesa cel mai bun nivel al lor.

În spatele acestei abordări se află o filozofie de antrenorat clară, un set de principii care ghidează deciziile în situațiile complicate. Un antrenor care și-a definit propriile valori nu va pune niciodată victoria deasupra dezvoltării omului din fața sa. Iar un sportiv crescut într-un astfel de mediu va înțelege că drumul contează la fel de mult ca rezultatul final. Performanța devine un proces de autodepășire, nu o obsesie pentru trofee. Sportivii cu adevărat maturi caută mereu adversari puternici, pentru că doar confruntarea cu cei mai buni îi poate ajuta să ajungă la excelența personală.

Competiția, la fel ca orice instrument, își schimbă natura în funcție de felul în care este folosită. Devine un mediu de creștere atunci când adulții din jurul sportivului — antrenori, părinți, susținători — înțeleg limitele și nevoile copilului și îl încurajează să-și depășească temerile cu echilibru. În schimb, dacă aceștia își pierd perspectiva și pun presiune excesivă, competiția se poate transforma într-o experiență apăsătoare, care afectează caracterul și încrederea în sine a sportivului. Modelele negative, centrate doar pe câștig, produc consecințe vizibile în comportamente, în atitudini și în relația copilului cu sportul.

Pentru ca întrecerea să fie motivantă, ea trebuie să se desfășoare între participanți cu niveluri similare de pregătire. În acest fel, competiția rămâne corectă, echilibrată și formativă. Atunci când este gestionată cu atenție și cu accent pe fair play, competiția devine un spațiu privilegiat în care se dezvoltă perseverența, curajul, responsabilitatea și spiritul de echipă.

Responsabilitatea de a crea acest mediu revine în primul rând antrenorilor, care pot transforma competiția într-un instrument extraordinar de educație și formare. În mâinile potrivite, ea nu doar că stimulează performanța, ci modelează viitorii adulți ai sportului — echilibrați, încrezători și capabili să îmbine rivalitatea cu respectul și cooperarea. Sportul, astfel trăit, devine nu doar o luptă pentru scor, ci o școală a caracterului.

TVR SPORT este un mijloc de promovare a valorilor sportive românești, a sportului în general și a sportului ca mod de viață sănătos.

sursa foto: shutterstock/Bankrx