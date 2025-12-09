loader
Tipologii de sportivi: Perspective validate științific

Adriana Nicolae
publicat: Marţi, 09 Decembrie 2025

Tipologiile de sportivi sunt esențiale în psihologia sportului și în antrenorat pentru a personaliza intervențiile și strategiile. Studiile științifice se concentrează adesea pe clasificarea sportivilor pe baza unor trăsături psihologice, motivaționale, de personalitate și de răspuns la stres.

 

Psihologia sportului utilizează diverse tipologii pentru a înțelege și a optimiza performanța sportivilor, concentrându-se pe modul în care aceștia își definesc succesul, gestionează stresul și manifestă trăsăturile de personalitate.

Iată câteva dintre cele mai relevante și validate tipologii:

1. Tipologia pe baza orientării motivaționale (Goal Orientation) este una dintre cele mai influente în psihologia sportului și clasifică sportivii în funcție de modul în care își stabilesc obiectivele și definesc succesul. Sportivii cu orientare către sarcină își măsoară succesul prin standarde interne, concentrându-se pe auto-îmbunătățire, pe progresul personal și pe stăpânirea deprinderilor, având o motivație intrinsecă ridicată și o rezistență crescută la eșec. Spre deosebire de aceștia, sportivii cu orientare către sine/ego își definesc succesul exclusiv prin compararea cu ceilalți, fiind motivați de dorința de a demonstra abilități superioare și de a câștiga. Această orientare este asociată adesea cu o motivație extrinsecă puternică și un nivel ridicat de anxietate în fața riscului de a pierde.

2. Tipologia pe baza răspunsului la stres (Coping Styles) se referă la modul în care sportivii abordează și gestionează situațiile stresante și presiunea competițională. Sportivii care folosesc un stil de gestionare centrat pe problemă acționează proactiv, intervenind direct asupra sursei de stres – fie că lucrează la o tehnică deficitară, fie că solicită ajutor sau planifică metodic. Această abordare le permite un control activ asupra situației. În contrast, cei care apelează la un stil de gestionare centrat pe emoție se concentrează pe reglarea răspunsului lor emoțional intern (prin relaxare sau reevaluare pozitivă), util în situațiile incontrolabile, dar potențial evaziv dacă este folosit excesiv. Cel mai puțin eficient este răspunsul de evitare, prin care sportivul ignoră sau se retrage de la sursa de stres, metodă care duce frecvent la o performanță scăzută și la anxietate crescută pe termen lung.

3. Tipologia pe baza personalității (The Big Five Model) - aplicarea modelului Big Five în sport relevă corelații importante între trăsăturile dominante și succes. Se observă că sportivii de elită tind să aibă un nivel scăzut de nevrotism (adică sunt mai stabili emoțional), deoarece un nivel ridicat al acestui factor este asociat cu anxietate și performanță inconstantă. Conștiinciozitatea este o trăsătură proeminentă la sportivii de succes, reflectând disciplina, etica muncii și persistența. Extraversiunea este adesea ridicată în sporturile de echipă, fiind legată de sociabilitate. Agreabilitatea este importantă pentru coeziunea echipei, deși poate fi mai puțin accentuată la sportivii individuali extrem de competitivi. Deschiderea la experiență este crucială pentru adaptarea rapidă la noi tactici și antrenori.

4. Tipologia pe baza stării emoționale și a activării (Modelul IZOF) - Modelul zonelor individuale de funcționare optimă, dezvoltat de Hanin, subliniază caracterul profund individualizat al performanței. Această tipologie stabilește că nu există o singură stare emoțională ideală pentru toți sportivii. Unii sportivi ating performanța de vârf într-o stare de calm relativ (activare joasă), în timp ce alții necesită un nivel ridicat de tensiune emoțională sau anxietate pentru a se mobiliza eficient. Acest model demonstrează că succesul depinde de identificarea și atingerea zonei optime personale de activare a fiecărui atlet.

Aceste tipologii sunt utilizate de psihologii sportivi pentru a crea profiluri psihologice complete, permițând antrenorilor să adapteze comunicarea, presiunea și volumul de antrenament la nevoile specifice ale fiecărui atlet.

surse info: Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance. / Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. / Allen, M. S., Greenlees, I., & Jones, M. (2013). Personality in sport: A systematic review of the literature. / Hanin, Y. L. (2000). Feelings, mood, and sport performance: A review.

sursa foto: shuttestock_Master1305

